Видеоуроки: «Главное – нет общей методики»

Дата публикации: Вчера, 13:44 Просмотрено: 95

Юрий РАУД,

учитель труда Нарвской Православной гимназии.



– Юрий, как у учителя, который активно проводит видео­уроки, у вас есть мнение, сколько всего видеуроков в неделю должно быть в классе? Кто-то из учителей и родителей жалуется, что их слишком много, кто-то, наоборот, – что слишком мало. Каким может быть минимум, который и учителя, и ученики могут выдержать?

– Невозможно говорить о каких-то конкретных нормах, так как это зависит от очень многого: от содержания предмета, учительской нагрузки в целом, владения дигитальными навыками. Но главное – нет общей методики того, как проводить бесконтактное обучение. И это понятно: если методики привычного нам очного обучения разрабатывались, проверялись и обкатывались годами, и этим занимались специалисты Министерства образования, то бесконтактное обучение – дело новое.

Как учитель, могу сказать, что на подготовку интересного видеоурока требуется в три раза больше времени, чем на подготовку обычного урока. У меня не так много часов, как у коллег, поэтому есть время подготовиться. Но в целом на плечи учителей ложится дополнительная нагрузка. Есть и учителя, которые могут сказать: нас в институте не готовили к тому, чтобы проводить видеоуроки – проведите для нас дополнительное обучение, дайте нам методику – тогда мы будем этим заниматься. И это – тоже позиция, которую сложно осуждать.



Учитель технологий Юрий Рауд (Нарвская Православная гимназия) опубликовал фото о своей подготовке к уроку труда онлайн. «Это конечно нонсенс, но обстоятельства выше нас, выкручиваемся.)) Сегодня тема урока – «Бытовые источники света», пытаемся сделать детей чуть более хозяйственными.))», – пишет он в своем FB.





Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»



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