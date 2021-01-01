Служба образования: «Онлайн-уроки должны составлять не менее половины от объема всей учебной работы»

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Лариса ДЕГЕЛЬ,

руководитель службы образования Отдела культуры:



- Согласно руководству Министерства образования и науки дистанционное обучение - форма обучения под контролем и руководством учителя. То есть дистанционное обучение - это не только самостоятельная работа учащегося или обучение, управляемое родителем ученика. Дистанционное обучение, конечно же, предполагает самостоятельное выполнение заданий учащимся, однако доля такой самостоятельной работы не может превышать половины от объема всей учебной работы. Таким образом, успешное дистанционное обучение, безусловно, предполагает проведение онлайн-уроков (или видео-уроков), которые позволяют учащимся и учителю общаться напрямую, дают возможность задать вопросы, получить консультацию и поддержку, комментарии и обратную связь.

Онлайн-уроки должны составлять не менее половины от объема всей учебной работы. Согласно рекомендациям министерства, продолжительность урока может варьироваться от 20 до 50 минут в зависимости от темы и целей занятия, возраста школьников, других важных обстоятельств.

Дистанционное обучение, как и выполнение учебной программы в форме контактного обучения, - компетенция школы. Контроль за выполнением учебной программы входит в ответственность администрации школы. Организационная часть дистанционного обучения должна быть прописана во внутришкольных документах (внутришкольном распорядке, школьной учебной программе, распорядке дня и т. д.).

Отдел культуры неоднократно консультировал руководителей школ по вопросам, связанным с организацией дистанционного обучения: школам были предоставлены инструкции со стороны Министерства образования и науки, принципы, методы и результативность дистанционного обучения были предметом обсуждения на регулярных рабочих совещаниях. Весной самым актуальным вопросом было обеспечение школьников всем необходимым для проведения онлайн-обучения: школы решали проблемы с использованием дигитальных платформ, определялись с выбором материалов и методик. Отдел культуры в сотрудничестве с Союзом защиты детей прилагал все усилия, чтобы обеспечить всех нуждающихся в дигитальных устройствах учеников необходимым оборудованием. 146 семей, предоставивших информацию о трудностях в приобретении компьютеров, на данный момент получили компьютеры и другое оборудование. Ожидается, что в связи с целевой поддержкой Министерства образования и науки, выделенной Союзу защиты детей для покупки дополнительных компьютеров, школы смогут также в дальнейшем предложить своим ученикам и компьютеры в аренду.

Осенью более актуальными стали вопросы организации и принципов дистанционного обучения. В сентябре для директоров было организовано дополнительное обучение о возможностях дистанционного обучения, о том, какие предметы и темы наиболее подходят для такой формы обучения, как обеспечить безопасность онлайн-уроков, как сохранить и защитить данные, какие нюансы необходимо учесть в онлайн-общении, чтобы не допустить недоразумений или непонимания.

На одной из последних встреч с директорами школ Отдел культуры обсудил необходимость проведения внутришкольного анализа организации дистанционного обучения: достаточно ли хорошо осведомлены учителя о принципах, методах, объемах видеоуроков, хорошо ли проинформированы учащиеся и родители, отражены ли основные принципы во внутренних школьных документах, по всем ли предметам предоставляются видеоуроки и консультации, достаточно ли хорошо и ясно это отражено в расписании уроков.

Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»



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