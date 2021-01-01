Дата публикации: Вчера, 16:21 Просмотрено: 40

Второй, зимний период дистанционного обучения, а также высокий уровень заболеваемости ковидом, из-за которого дистант в нарвских школах закончится не так быстро, как многим хотелось бы, тревожит родителей: по мнению многих, их дети получали в этот период «ненастоящее образование».

Дистанционный урок английского языка у 11-го класса Нарвской Пяхклимяэской гимназии ведет преподаватель Анастасия Ананьева. (Снимок к содержанию статьи отношения не имеет).

Фото Ирина ТОКАРЕВА.

Ютуб вместо учителя

На прошлой неделе в нашу редакцию обратилась мама ученицы Нарвской Кренгольм­ской гимназии: по ее словам, у дочери, ученицы седьмого класса, с момента, когда нарвские школы во второй раз перешли на дистант, не было видеоуроков ни по одному из основных предметов, кроме английского. Вот что рассказала мама:

«Ни одного видеоурока по математике, русскому, эстонскому языку не было, единственный предмет, по которому такие уроки велись – английский в рамках расписания. Видеоуроков было мало и в первую волну коронавируса, но тогда, понятно, у школ опыта такого не было, а за это время можно было все наладить.

Задания нам присылаются регулярно, если дается новая тема— отправляется ссылка на ролик в ютубе, с помощью которого дети должны разбирать новую тему. Домашние задания и свои вопросы дети должны отправлять на электронную почту. Но, поскольку дети не очень ответственно к этому относятся, если вопросы возникают, они обычно не пишут и не связываются с учителем.

Стало быть, весь новый материал они должны освоить сами. Насколько нам известно, в других школах и видеоуроки по основным предметам есть, и обратная связь налажена.

Получается несправедливо: учиться дальше, сдавать экзамены – всем детям одинаково нужно, а образование дается всем по-разному.

Есть ли какой-то контроль, кто должен отслеживать эту ситуацию? Неужели все зависит только от ответственности учителя?». По мнению мамы, различные обучающие ролики в Ютубе полноценный учебный процесс заменить не могут. «Дочь всегда хорошо справлялась с учебой самостоятельно, поэтому я долгое время проверяла лишь оценки в e-kool. И лишь недавно поняла, что уроков в зуме, по сути, не было», – пояснила мама то, почему она озаботилась этой проблемой именно сейчас.

По поводу данной конкретной ситуации мы обратились к директору Нарвской Кренгольмской гимназии Ирине Янович.

Директор: «Все проблемы решаемы»

– Мама ученицы седьмого класса вашей школы рассказала газете, что, начиная с декабря, когда школы перешли на дистанционное обучение, у ее дочери не было ни одного видеоурока по основным предметам, за исключением видеоуроков английского языка. Могли бы вы прокомментировать эту жалобу?

– О том, что поступила жалоба от родителей ученицы, как ни странно, я узнаю только сейчас от вас: на мое имя никаких жалоб не поступало. Не поступало никаких сообщений о такой жалобе и от Отдела культуры, с которым мы тесно сотрудничаем. Поэтому комментарии я смогу дать только после того, как разберусь в ситуации, выслушаю вторую сторону.

Однако учитель самостоятельно планирует свою необходимую работу, и специальных распоряжений со стороны министерства или же установленных законом норм: сколько и каких видеоуроков должно быть проведено, по каким предметам – нет. Есть лишь рекомендации, какого порядка работы лучше придерживаться в период дистантного обучения.

Как правило, если у родителей есть вопросы, они приходят к нам, ни одному родителю еще не было отказано в помощи. Но ситуация, когда сразу же обращаются в газету, минуя завуча и администрацию, возникла впервые, и это меня удивляет.

– Мы тоже спросили об этом. Мама пояснила, что дочери в школе учиться еще долго, поэтому она не хотела бы в дальнейшем прослыть «жалобщицей» и в результате получить негативное отношение к своему ребенку со стороны учителей и администрации. Мы ни в коем случае не утверждаем, что это действительно было бы так, но отчасти понимаем эти опасения.

– Ярлык «жалобщицы» в школе никогда не навешивают, потому что есть много разных ситуаций, когда надо помочь родителям.

Вопросами учебного процесса, в том числе и уроками в Zoom-среде, учебной статистикой занимается завуч, все родители это знают и довольно часто к ней обращаются. Мы ведь тоже сохраняем конфиденциальность: если к нам родитель пришел и попросил обратить внимание на ту или иную проблему в одном из классов, мы иногда и фамилию не называем, а просто собираем рабочее совещание с учителями этого класса и прорабатываем эту ситуацию, находим решение.

Когда мы перешли на дистанционное обучение, все были неопытны: и учителя, и дети, и родители. Жаловались, что количество выдаваемых на дом заданий чересчур велико. Была проблема с тем, что не все ученики класса могли войти в Zoom. Как лучше вести уроки труда и музыки? Много всего обсуждалось, а родители всегда нам были в помощь. Если проблема возникла, ее лучше сразу проговаривать.

Как сдать экзамены?

Однако это далеко не единственное обращение к нам со стороны родителей. К примеру, родители двенадцатиклассников волнуются, как отра­зится дистант на сдаче выпускных экзаменов. «Сын только вышел на учебу – и сразу «зашел» из-за того, что их класс был вынужден уйти на карантин. Дома почти не занимается, на многие задания, которые присылают из школы, просто «забивает», а если и делает что-то, то кое-как, спустя рукава. Во время обычного обу­чения такого не было, учился вполне прилично. Только сейчас мы понимаем, как его дисциплинировали обычные занятия», – вот одна из типичных историй, которыми поделились родители.

Отметим, что еще одна причина того, что родители держат свои тревоги при себе вместо того, чтобы обращаться к администрации школы, заключается в том, что они не знают, есть ли какой-то общий регламент того, как должно быть организовано дистанционное обучение в школах: сколько должно быть видеоуроков в неделю и какой продолжительности у учеников разных ступеней? Должен ли быть у учеников и родителей дополнительный, помимо e-kool, канал связи с учителями и школой? Разрабатывало ли Министерство образования такие единые правила? Все эти вопросы мы адресовали городской Службе образования, а также Министерству образования и науки, чьи комментарии приводим отдельно.





Видеоуроки: «Главное – нет общей методики» Юрий РАУД, учитель труда Нарвской Православной гимназии. – Юрий, как у учителя, который активно проводит видео­уроки, у вас есть мнение, сколько всего видеуроков в неделю должно быть в классе? Кто-то из учителей и родителей жалуется, что их слишком много, кто-то, наоборот, – что слишком мало. Каким может быть минимум, который и учителя, и ученики могут выдержать?

– Невозможно говорить о каких-то конкретных нормах, так как это зависит от очень многого: от содержания предмета, учительской нагрузки в целом, владения дигитальными навыками. Но главное – нет общей методики того, как проводить бесконтактное обучение. И это понятно: если методики привычного нам очного обучения разрабатывались, проверялись и обкатывались годами, и этим занимались специалисты Министерства образования, то бесконтактное обучение – дело новое.

Как учитель, могу сказать, что на подготовку интересного видеоурока требуется в три раза больше времени, чем на подготовку обычного урока. У меня не так много часов, как у коллег, поэтому есть время подготовиться. Но в целом на плечи учителей ложится дополнительная нагрузка. Есть и учителя, которые могут сказать: нас в институте не готовили к тому, чтобы проводить видеоуроки – проведите для нас дополнительное обучение, дайте нам методику – тогда мы будем этим заниматься. И это – тоже позиция, которую сложно осуждать.

Учитель технологий Юрий Рауд (Нарвская Православная гимназия) опубликовал фото о своей подготовке к уроку труда онлайн. «Это конечно нонсенс, но обстоятельства выше нас, выкручиваемся.)) Сегодня тема урока – «Бытовые источники света», пытаемся сделать детей чуть более хозяйственными.))», – пишет он в своем FB.

Ирина ТОКАРЕВА

«Нарвская Газета»



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