Что могут сделать для профилактики травли родители?

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Инструктор по методике «Освободимся от травли!» («Kiusamisest vabaks!»), психолог Аули Андерсалу-Тарго подчеркивает важную роль родителей в профилактике травли и рекомендует им быть хорошими друзьями своих детей.

Смелость в общении

«У родителей должен быть налажен хороший контакт с ребенком, они должны искренне интересоваться, чем занимается ребенок, проводить с ним досуг и не жалеть времени, чтобы выслушать его. Контакт с родителем учит ребенка, как интересоваться другом, сопереживать ему, делиться с ним своими мыслями и чувствами», – советует психолог.

Создание для детей среды, в которой нет травли, также означает, что ребенка следует целенаправленно обучать тому, как быть в отношениях смелым, если нужно постоять за себя самого или за другого ребенка. Смелость означает, что ребенок ясно говорит о том, что он чувствует, о чем он думает и в чем он нуждается. Всему этому дети наиболее эффективно учатся на примере родителей. «Если сам родитель выражает свои мысли четко и честно, этому научится и ребенок. Если родитель четко ставит границы и смело говорит, что ему нравится, а что – нет, этому научится и ребенок. Если родитель уважительно и проявляя искренний интерес выслушивает своего ребенка, то и ребенок научится слушать других людей. Обсуждая смелость, можно найти примеры смелых поступков в жизни самого родителя, а также в книгах или фильмах. Можно обсудить, в каких ситуациях человеку приходится проявить большую смелость, а также то, что и взрослые люди периодически с трудом находят в себе смелость», – подчеркивает психолог.

Обучение заботливому отношению

Принципы и средства методики «Освободимся от травли!» также помогают родителям учить своих детей тому, что хорошие отношения со сверстниками – естественная часть детсадовской или школьной жизни. Одним из важнейших принципов жизни, в которой нет места травле, заключается в том, что каждый член семьи, детсадовской группы или класса несет ответственность за то, чтобы другим членам группы было приятно в ней находиться. Дома родители могут обсудить с детьми эту идею, приведя в пример то, как заботятся друг о друге члены семьи и как они считаются с чувствами друг друга. Также можно обсудить, в каких возникающих в детском саду или школе ситуациях ребенок может выразить свое заботливое отношение к другим детям. Например, отправляясь на улицу, ребенок может заметить, что другой ребенок не способен сам одеться, а во время прогулки может раскачать другого ребенка на качелях. Благодаря такому поведению ребенок может выразить заботливое отношение, что является одной из важнейших ценностей этой методики.





Во время разговора можно обратить внимание ребенка на то, есть ли в группе или классе дети, у которых нет друзей и которые всегда одни, и обсудить, что ребенок может сделать, чтобы улучшить положение таких детей.

Обучение уважению

Обучение уважительному отношению можно начать с того, что родители с детьми запоминают имена остальных детей. Родителям следует рассказать ребенку, как важно для человека уважительное отношение к его имени и его семье. Одна из важных связанных с уважением тем – дни рождения детей. Родители могут договориться, как праздновать дни рождения детей таким образом, чтобы это радовало каждого ребенка. Варианты празднования: на день рождения приглашают всех детей, приглашают только девочек, приглашают только мальчиков, проводят большой праздник в течение учебного дня в детском саду или школе, а для остальных важных для ребенка людей устраивают отдельный праздник. Если на праздник не приглашают всех детей, приглашения следует раздавать незаметно, чтобы другие дети не чувствовали себя неуютно. Самое главное, чтобы родители достигали четких договоренностей и говорили со своими детьми о том, что к имениннику в любом случае следует относиться с уважением. Неплохо также было бы обсудить, какой гость – хороший гость, и как следует вести себя на дне рождения, чтобы праздник прошел хорошо.





Ирина Токарева











