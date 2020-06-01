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Одной из популярных антибуллинговых программ в Эстонии является программа Союза защиты детей «Освободимся от травли!» (Kiusamisest vabaks!), к которой в настоящий момент присоединилось 159 эстонских школ, в том числе ряд учебных заведений Нарвы. По мнению координаторов программы Александры Мунтс-Авайыэ и Саскии Тярк, в процессе предотвращения травли проблемой является отсутствие правильных знаний о буллинге.

«Невозможно предотвратить травлю, не понимая сути данного феномена. Например, некоторые родители по-прежнему считают, что буллинг является естественным этапом человеческой жизни; иногда руководители организаций не желают заниматься профилактикой предотвращения травли в коллективе; некоторые педагоги не проводят работу с классом, в том числе с пассивными наблюдателями, а «воспитывают» только жертву и обидчика; также люди склонны оправдывать издевательства, будто жертва заслужила такое отношение», – разъясняют координаторы.

Каков портрет человека, свободного от травли? Координаторы перечисляют 10 ценностей, которыми он должен руководствоваться:

Я считаю, что травля не является естественным и необходимым этапом развития человека; Я понимаю, что травля имеет долгосрочные негативные последствия для обидчика, жертвы и пассивных наблюдателей; Я считаю, что травле нет никакого оправдания; Я отношусь к другим терпимо, проявляю заботу, уважениe и при необходимости нахожу в себе смелость защитить от несправедливости себя и другого; Я знаю, что до обидчика необходимо четко донести, что травля ни в коем случае недопустима; Я говорю «Стоп!» или «Прекрати!», если кто-то начинает травить меня или другого человека; Я сообщаю о травле, так как это отстаивание прав каждого человека, а не ябедничество; Я придерживаюсь одинаковых принципов поведения в Интернете и в повседневной жизни; Я воспринимаю себя позитивно; Я являюсь примером для других людей в формировании моделей поведения.

Начиная с 2007 года «Save the Children Denmark» при сотрудничестве с датским фондом кронпринцессы Мэри руководит в детских садах и школах Дании профилактической программой «Освободимся от травли!». Программа сосредоточена на предупреждении насилия и издевательств среди детей в дошкольных учереждениях и в школах.

В Эстонии, по образцу Дании, с 2010 года проект «Освободимся от травли!» ведет Некоммерческое объединение «Союз защиты детей» (Lastekaitse Liit). Поскольку предупреждение насилия и издевательств тесно связано с акцептируемыми в обществе нормами поведения и качеством социальных отношений, то очень важно, чтобы эти ценности прививались детям как можно раньше.

Программа «Освободимся от травли!» учитывает каждого ребенка и ориентирована на всю группу детей и класс в целом.





Ирина Токарева







