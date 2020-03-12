Дата публикации: Сегодня, 13:35 Просмотрено: 89

О нашем новом проекте "Нарва недостроенная"

«Развалюхи» — как же вы нам надоели!

«Здесь была я, Алла Пугачева», - читаю на фасаде здания, расположенного у подножия железнодорожного моста. «О-о, какой ужас, если бы примадонна действительно прошествовала по этим местам. Как было бы стыдно...» - невольно проносится в голове.

Какое облегчение, что это всего лишь одна из многочисленных записей на безобразном (чего уж тут!) здании, каковые часто используются молодежью для литературных и нелитературных исканий...

Но разве дело только в Алле Пугачевой? Сколько других гостей вынуждены созерцать такую живопИсь и разруху? И разве дело только в гостях (хотя, конечно, если они туристы, то от них зависит полнота наших кошельков).

Все же нам, обычным жителям, «дудаевские дома» портят настроение еще больше, чем случайно казавшимся здесь людям. Говорю это на том основании, что на вопрос «Почему с улиц Нарвы не убираются развалины?» мне и моим коллегам приходится отвечать постоянно.

Вот и решили мы полгода назад проработать эту тему основательно. Подали ходатайство на конкурс, организованный независимой некоммерческой международной организацией поддержки медиа Internews совместно с Балтийским центром развития CМИ. И получили ответ: тема важная, действуйте. Пишите, снимайте видео, интересуйтесь, как c это делают соседние города.

И вот, дорогие друзья, наш проект под названием «Нарва недостроенная» отправляется в путь. По пути следования мы постараемся обрисовать общее положение дел с нарвскими «развалюхами». Вспомнить самые впечатляющие истории их появления. Выяснить, кто или что повинны в том, что ветхие дома вполне себе спокойно сосуществуют с нормальными зданиями и капитулировать не собираются. Постараемся разобраться: а их хозяева — это пофигисты или жертвы обстоятельств? Если первое, то как их можно призвать к ответу, если второе — как им можно помочь?

Если вам есть что рассказать по этой теме, хочется спросить или поделиться мнением - пишите: redaktor@prospekt.ee. Звоните: 56562956.





Татьяна ЗАВЬЯЛОВА, руководитель проекта

Февраль





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