ТОП-5 нарвских заброшенных строений, ждать преображения которых все давно устали

Дата публикации: Сегодня, 17:37 Просмотрено: 659

За последние 15 лет заброшенных, не развивающихся, а разваливающихся зданий в Нарве стало значительно меньше, но самые заметные остаются на своих местах.



Было 32, осталось 12 проблемных объектов

Главный специалист Нарвской горуправы по охране порядка Дмитрий Дьяков долгие работает с нарвскими развалинами и их собственниками, в числе прочего выписывая штрафы за бардак на их территориях и отсутствие преград на пути вовнутрь их зданий.

Дьяков рассказывает, что в 2006 году нарвские власти решили целенаправленно заняться заброшенными строениями и был составлен их перечень, включающий 32 здания.

«К сегодняшнему дню осталось 12 доставляющих беспокойство окрестным жителям и властям Нарвы объектов. Все остальные были либо просто снесены, либо на их месте были построены другие, либо были отремонтированы и запущены в эксплуатацию, либо законсервированы согласно всем требованиям», - информирует чиновник.

Дмитрий Дьяков отмечает, что проблема годами разваливающихся, неиспользуемых строений, доставляющих беспокойство населению и различным службам, актуальна не только для Нарвы, но и для всей Эстонии в целом.

Дмитрий Дьяков:

- Таких объектов хватает и в Таллинне, а особенно много их, например, в Кохтла-Ярве, где целые некогда жилые районы стоят заброшенными. В Нарве совершенно другая ситуация — в актуальном списке проблемных строений нет ни одного жилого в прошлом дома. Опять же они не сосредоточены в одном районе Нарвы, а разбросаны по всему городу, что, конечно, не делает проблему менее серьезной.

Кренгольмская мануфактура

Самый масштабный и перспективный комплекс исторических зданий не только в Нарве, но, наверное, во всей Эстонии. Жизнь замерла на территории мануфактуры, площадь которой составляет около 30 ГА, десятилетие назад, когда текстильный гигант «Кренгольм» обанкротился. Шведские собственники заблаговременно создали предприятие Narva Gate OÜ, которому передали всю недвижимость «Кренгольма», уведя ее из-под удара банкротного управляющего и тех, чьи финансовые интересы он защищал. Примерно тогда же шведы представили в Нарве головокружительный проект преобразования территории промышленного комплекса с более чем 150-летней историей, пообещав вложить в развитие десятки миллиардов евро, создав жилые кварталы, художественную галерею, концертный и конференц-центр, научный парк, торговые площади, рестораны, гостиницы, бассейн, и, может быть, казино для российских туристов. Правда, в то же время шведы признали, что реализован проект будет нескоро, лет через 20-30.

Была надежда, что ускорить процесс сможет переезд на Кренгольм Академии внутренних дел, но этой идее не суждено было реализоваться.

Время от времени Кренгольмская мануфактура обращает на себя внимание громкими проектами, такими как нашумевший спектакль «Кремлевские соловьи», музыкальный фестиваль Station Narva, Дни оперы в Нарве. Комплекс потрясает воображение тысяч гостей, и продолжает ждать потока шведских денег.

Нарвские власти претензий к Narva Gate не имеют — доступ для посторонних на территорию мануфактуры закрыт, никаких жалоб на нее не поступает. Что важно, крыши всех зданий отремонтированы, но это, конечно, не то развитие, которого нарвитяне ждут.

Гробовая

Бывшая гробовая мастерская, расположенная под стенами Нарвского замка на спуске от улицы Пушкина к Нарове, это, несомненно, самое скандальное заброшенное строение в Нарве, в одном из самых живописных ее уголков. В 2001 году город продал «гробовую» за 460 000 крон печально известной фирме Fervesta Grupp. В течение пяти лет она обязалась вложить в развитие недвижимости 12 млн крон. Договор с городом предусматривал штрафные санкции за невыполнение принятых обязательств в размере 10 процентов от недоинвестированной суммы. Инвестиций Нарва не увидела, штрафов за их неисполнение тоже.

Связанный с этой фирмой бывший депутат Нарвского горсобрания Александр Моисеев в 2010 году был признан виновным в попытке дачи взятки полицейскому — сотруднику экономической полиции для того, чтобы тот затягивал передачу в суд дела о предоставлении ложных данных по инвестициям. Полиция пыталась обвинить бывшего мэра Нарвы Тармо Таммисте во взятии взятки за то, что он якобы прикрывал не исполняющих своих обязательств инвесторов, но дело развалилось.

У гробовой «менялись» собственники, но внешний вид остается неизменным по сей день, и никакого просвета не видно, хотя окружающая территория за последние годы преобразилась решительно — появился нарвский променад, облагородили площадку перед Липовой ямкой.



Бывший Дом культуры имени Герасимова

ДК, построенный в Кренгольмском районе Нарвы в конце 1950-х, действовал всего 40 лет. Почти уже четверть века здание заброшено, приходит в упадок, и возрождение его, скорее всего, если не невозможно, то бессмысленно — дешевле построить новое. Строение не отапливается, крыша долгое время была разрушена. Бывший ДК пострадал не только от сырости, но и от пожаров.

В 2004-м, когда еще можно было что-то спасти, здание купил предприниматель из Твери Гагик Язычан, изначально планировавший возродить ДК как современный досуговый центр. Тогда в нем даже успели провести несколько мероприятий, в том числе дискотеку и показ мод, но жизнь в стенах «Гераськи» быстро угасла, если не считать сборищ подростков из окрестных домов.

В 2014 году собственник пытался продать здание за 2 млн евро. В 2015 году цена понизилась уже до миллиона евро. В настоящее время бывший ДК с участком земли площадью 13417 квадратных метров продается «всего» за 500 тысяч, но очереди из покупателей не видно. Идея выкупить «Гераську» у предпринимателя муниципалитетом серьезно не обсуждалась, и что с этой совсем уже некультурной развалюхой будет дальше, совершенно неизвестно.

Примечательно, что не являющийся памятником архитектуры ДК Герасимова был построен по однотипному проекту, воплощенному в жизнь в примерно 130 городах бывшего СССР. Смотреть на время от времени появляющиеся в интернете фотографии отреставрированных близнецов «Гераськи», в которых кипит жизнь, нарвитянам непросто.

Развалины общежития в самом центре

В начале 2000-х предприниматель Калле Тулль задумал построить торгово-гостиничный и развлекательный комплекс стоимостью около трехсот миллионов крон, но одного объекта недвижимости, собственником которого он являлся, Космонауди, 6, для этой цели было мало, а приобрести соседние Туллю не удалось. В результате бывшее общежитие по Космонауди, 6 остается такой же развалиной как и 20 лет назад, находясь в паре сотен метров от центральной площади Нарвы, Петровской, и по соседству с Kerese keskus, построенным на месте такого же общежития.

Вокруг этих развалин был страшный скандал с участием Тулля и муниципальных властей, со взаимными обвинениями и даже судебным иском со стороны города, тщетно добивавшегося отчуждения общаги. В 2007 году в ту пору председатель Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин и курировшаяся им Нарвская торгово-промышленная палата присудили Каллю Туллю позорную награду за позорящее город строение - бронзовую статуэтку "Какающая собака" ("Sittuv Koer"). На том страсти утихли, и все последующие годы об общаге вспоминали только в конктексте ее посещений ребятней и другими посторонними лицами, которые предприниматель, надо отдать ему должное, ограничивает забором, заколоченными окнами и дверями.

Еще год назад Тулль продавал злополучный объект недвижимости за 575.000 евро, но в конце прошлого года цена была снижена до 199 000 евро. Никому не надо.



Итальянцы в Нарве

Недостроенный детский сад по адресу Герасимова, 5 для Нарвы выглядит довольно дико — «крепости-дворцы с башнями» активно строили в 90-е, но в основном в России, и как правило это рынки, магазины или частные особняки, а не детские сады. Забавно, что собственниками этого вычурного и безвкусного здания долгие годы остаются итальянцы, на чьей земле тысячи лет назад зародилась классическая европейская архитектура. Еще 12 лет назад собственник недвижимости, фирма Erel Group, обещал скорое возведение на месте бывшего детсада 18-квартирного жилого дома, но кризис на рынке недвижимости и глобальный экономический кризис обрушили эти планы.



Нарвитянка Валентина об этой вычурной развалюхе:



Недоделанный детсад смотрится безобразно, но больше всего окрестных жителей последние годы беспокоил не его внешний вид, а то, что строение привлекало малолетних хулиганов и крыс.

Роман Викулов



О нашем новом проекте "Нарва недостроенная"

«Развалюхи» — как же вы нам надоели!

«Здесь была я, Алла Пугачева», - читаю на фасаде здания, расположенного у подножия железнодорожного моста. «О-о, какой ужас, если бы примадонна действительно прошествовала по этим местам. Как было бы стыдно...» - невольно проносится в голове.

Какое облегчение, что это всего лишь одна из многочисленных записей на безобразном (чего уж тут!) здании, каковые часто используются молодежью для литературных и нелитературных исканий...

Но разве дело только в Алле Пугачевой? Сколько других гостей вынуждены созерцать такую живопИсь и разруху? И разве дело только в гостях (хотя, конечно, если они туристы, то от них зависит полнота наших кошельков).

Все же нам, обычным жителям, «дудаевские дома» портят настроение еще больше, чем случайно оказавшимся здесь людям. Говорю это на том основании, что на вопрос «Почему с улиц Нарвы не убираются развалины?» мне и моим коллегам приходится отвечать постоянно.

Вот и решили мы полгода назад проработать эту тему основательно. Подали ходатайство на конкурс, организованный независимой некоммерческой международной организацией поддержки медиа Internews совместно с Балтийским центром развития CМИ. И получили ответ: тема важная, действуйте. Пишите, снимайте видео, интересуйтесь, как c это делают соседние города.

И вот, дорогие друзья, наш проект под названием «Нарва недостроенная» отправляется в путь. По пути следования мы постараемся обрисовать общее положение дел с нарвскими «развалюхами». Вспомнить самые впечатляющие истории их появления. Выяснить, кто или что повинны в том, что ветхие дома вполне себе спокойно сосуществуют с нормальными зданиями и капитулировать не собираются. Постараемся разобраться: а их хозяева — это пофигисты или жертвы обстоятельств? Если первое, то как их можно призвать к ответу, если второе — как им можно помочь?

Если вам есть что рассказать по этой теме, хочется спросить или поделиться мнением - пишите: redaktor@prospekt.ee. Звоните: 56562956.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА, руководитель проекта







