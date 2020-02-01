Менторский клуб — в помощь начинающим предпринимателям: в Нарве — на русском, в Йыхви — на эстонском

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Получить актуальную информацию, поучиться на опыте других, расширить сеть деловых контактов. Эти и другие задачи решает менторский клуб, который уже более восьми лет действует при ЦУ «Центр развития предпринимательства Ида-Виру» (IVEK).

ФОТО: Станислав Пирк: хочу поблагодарить наших менторов, которые

безвозмездно делятся своими знаниями и навыками, всегда готовы воодушевить и поддержать начинающих бизнесменов. Если кто-то желает вступить в наш клуб в качестве ментора, добро пожаловать! Единственное условие — опыт предпринимательской деятельности должен быть свыше 5 лет. По словам консультанта Нарвского бюро IVEK Станислава Пирка, менторский клуб создан прежде всего в помощь начинающим предпринимателям. Стать его участником может только тот, кто уже зарегистрировал свою фирму и начал действовать. Встречи в клубе менторов обычно проходят один раз в месяц или раз в три недели. Как правило, это три встречи весной и три осенью. В программе каждой — выступление известного бизнес-тренера или именитого лектора по определенной теме из сферы бизнеса, а затем свободное общение между опытными бизнесменами (менторами) и теми, кто только вступил на стезю самостоятельного бизнеса. Обычно во встрече принимают участие порядка 20 человек. Рабочий язык в клубе менторов в Нарве русский, а в Йыхви — эстонский. Участие в клубе — бесплатное. - Задумывая в свое время создание клуба, мы, конечно, главным образом хотели поддержать начинающих предпринимателей, ведь живое непосредственное общение с корифеями бизнеса, возможность получить советы или оценку своих действий — это для них практическая и действенная помощь, - говорит С. Пирк. - Хотя, по отзывам опытных бизнесменов, наших менторов, встречи в клубе имеют и для них определенную ценность: во-первых, помогают освежить свои знания, получить новую информацию, наконец, расширить контакты. Как знать, может быть, люди, которых мы встретим в клубе, окажутся нашими будущими клиентами или партнерами?

- Замечаю, как каждый раз после формального окончания встречи люди не торопятся расходиться, продолжают что-то активно обсуждать, - говорит Станислав Пирк. - И это радует.

По словам Станислава Пирка, составляя новую программу для встреч, Центр развития ориентируется на обратную связь от участников клуба, а также берет в расчет опыт других менторских клубов Эстонии. Как создать эффективную рекламу в интернете и социальных сетях, как выйти на зарубежные рынки, как найти дополнительные источники финансирования, а также вопросы психологии предпринимательства, мотивации персонала, техника переговоров — это все из перечня тем для встреч в Нарвском менторском клубе последних лет.

С прошлого года IVEK оказывает новую услугу — консультационная менторская поддержка предприятий, которые работают более трех лет и имеют в штате двух или более работников. Цель — помочь выйти на запланированные цели. Вместе с ментором предприниматель разрабатывает план, как, например, запустить новую линию, выйти на целевой рынок и проч. И затем двигается к четко обозначенной цели под руководством ментора IVEK. Услуга бесплатная.





NB! При Нарвском бюро IVEK продолжает работать курс для начинающих предпринимателей. Продолжительность — 8 рабочих дней. Стоимость — 50 евро. Занятия продолжаются полный рабочий день с 10.00 до 17.00. Курс заканчивается обязательным написанием бизнес-плана. Консультант начинающих предпринимателей - Антон Праткунас: тел. 52 91620, e-mail: anton.pratkunas@ivek.ee. См. больше информации на сайте www.ivek.ee.































