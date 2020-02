Дата публикации: Вчера, 15:18 Просмотрено: 200

Город Нарва может поддержать начинающего бизнесмена не более чем 3000 евро. Главное — чтобы проект был оценен самоуправлением как перспективный и жизнеспособный.

investinnarva.ee

Среди условий для получения начинающим предпринимателем городской поддержки также следующие: местом деятельности и местонахождением предпринимателя должен быть город Нарва; инвестиции, осуществляемые при помощи получаемого софинансирования, направляются на развитие предпринимательства именно в Нарве; на рассмотрение специальной комиссии должен быть представлен бизнес-план со всеми экономическими расчетами.

Выделяемое софинансирование будет оставаться безвозвратным при том условии, что проект будет осуществляться надлежащим образом и все договорные условия будут выполняться.

Порядок софинансирования проектов начинающих предпринимателей опубликован на городском сайте Нарвы.

В оценочную комиссию входят представители городской управы и городского собрания, местные бизнесмены и представители консультирующих предпринимателей организаций.

На средства городской поддержки начинающие нарвские предприниматели приобретают главным образом производственное оборудование, мебель, услуги по изготовлению сайта для фирмы.

По словам главного специалиста Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Виктории Каю, самым «урожайным» был докризисный 2006 год – тогда город софинансировал 28 бизнес-проектов на сумму в 68 тысяч евро.

Нарвское самоуправление одно из первых в Эстонии начало поддерживать своих предпринимателей - софинансировать их проекты - и делает это с 2003 года. В 2003 — 2019 гг. всего было поддержано 140 проектов, сумма поддержки составила 299 797 евро, создано 539 новых рабочих мест; сумма привлеченных с помощью проектов средств составила 1 млн 727 тысяч евро.

На 2020 год на софинансирование проектов начинающих предпринимателей Нарва выделила 4 000 евро.

Предпринимательство в Нарве в цифрах и фактах

На 20 января 2020 года в Коммерческом регистре было зарегистрировано 4 236 нарвских предприятий/ предпринимателей.

В Нарве лишь два зарегистрированных предприятия являются крупными (численность работников свыше 250 человек): OÜ Fortaco Estonia и AS Hanza Mechanics Narva. Крупными предприятиями и работодателями для большого числа людей является AS Enefit Energiatootmine, AS GE Power Estonia, AS Enefit Solutions, OÜ Amphenol ConneXus, Maxima Eesti OÜ и Westaqua-Invest OÜ, но так как они зарегистрированы не в Нарве, то в общей городской статистике не учитываются.

99,9% всех работающих в Нарве предприятий являются микро- (работает 1-9 человек), малыми (работает от 10 до 49 человек) и средними (50-249 работающих), причем именно микропредприятий – 93.3%.

Наиболее распространенной формой предпринимательства среди нарвских предпринимателей является паевое товарищество — их в Нарве 2902. Второй по распространенности формой является физическое лицо-предприниматель. Общее количество таких предпринимателей составляет 920.

Исследование состояния предпринимательства г.Нарва, проведенное в 2009 году, показало, что наибольшее количество предприятий в городе работает в сфере торговли - более 33%, в сфере оказания услуг населению – 14%, в строительстве – 13%, в сфере производства одежды и текстильных изделий - 3%, в сфере металлообработки и изготовлении изделий из металла – 3%, в сфере деревообработки и производстве мебели – 2%. Лишь 11% предприятий являются промышленными. Источник: investinnarva.ee.