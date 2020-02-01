Пособие на начало предпринимательства от Кассы по безработице все более востребовано в Нарве. В Ида-Вирумаа бизнес-план можно подать на русском языке

О том, кто может получить стартовое пособие для начинающего предпринимателя, и что для этого необходимо сделать, рассказывает ведущий консультант Нарвского бюро Кассы по безработице Юлия Кантемирова.





- О получении пособия на начало предпринимательства от Кассы по безработице, которое сегодня составляет максимум 4474 евро, могут ходатайствовать три категории людей: зарегистрированные безработные, зарегистрированные в Кассе по безработице в качестве соискателей работы люди пенсионного возраста, которые не работают, и соискатели работыс уведомлением о сокращении.

- Есть ли какие-то ограничения по возрасту при получении стартового пособия?

- Возрастное ограничение одно — ходатайствующий должен быть старше 18 лет.

- А если речь идет о пенсионерах?

- Ограничений по возрасту у пенсионеров нет. К слову, среди получивших пособие в 2019 году были как мужчины, так и женщины разных возрастов, а также пенсионер, люди с пониженной трудоспособностью.

- Каковы обязательные условия для получения стартового пособия?

- Их несколько. У соискателя должно быть прикладное или высшее экономическое образованиелибо опыт предпринимательской деятельности в течение минимум одного года; если этого нет, то необходимо пройти обучение по основам предпринимательства в объеме не меньше 56 часов. Обязательно должен быть написан и представлен бизнес-план. Условия для получения стартового пособия в новом 2020 году не изменились. Максимальная сумма поддержки составляет 4 474 евро.

- Есть ли какие-то ограничения для получения пособия?

- Есть, например, задолженность по налогам, задолженность по алиментам; если человеку принадлежит или, за 6 месяцев до подачи ходатайства, принадлежало более 50 процентов существующего коммерческого товарищества или часть полного (täisühing) или коммандитного (usaldusühing) товарищества. Ходатайствовать о стартовом пособии не может человек, который уже получал это пособие и с этого момента еще не прошло трех лет.

Более подробно об ограничениях можно прочитать здесь.

- При написании бизнес-плана ходатайствующий может воспользоваться услугами консультанта или должен писать его совершенно самостоятельно?

- Если вы имеете ввиду консультанта Кассы по безработице, то в его обязанности это не входит. Консультант Кассы по безработице, при необходимости, может направить человека, например, на курсы предпринимательства, по окончанию которых также проходит защита бизнес-плана, что является для ходатайствующего хорошей проверкой его бизнес-идеи, насколько он все хорошо просчитал и обосновал. После этого можно еще раз оценить свой бизнес-план и подать его на рассмотрение в Кассу по безработице.

Пример формы бизнес-плана и руководство по написанию есть на сайте Кассы по безработице, смотрите здесь.

Перед тем как определиться с тем, продолжать ли поиски работы, или заняться предпринимательством, есть возможность проконсультироваться на эту тему с консультантом по карьере Кассы по безработице, к которому могут записаться не только зарегистрированные безработные, но и все желающие, в том числе и работающие люди.