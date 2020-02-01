"Безработным не буду!"Пособие на начало предпринимательства от Кассы по безработице все более востребовано в Нарве. В Ида-Вирумаа бизнес-план можно подать на русском языке
Дата публикации: Сегодня, 14:06 Просмотрено: 213
Пособие на начало предпринимательства (ettevõtluse alustamise toetus) от Кассы по безработице в прошлом, 2019 году, получили 20 клиентов Нарвского бюро Кассы по безработице, в результате было создано 21 новое рабочее место. И уже в январе нынешнего года в Нарве, с помощью этого пособия, открылись еще две новые фирмы.
- О получении пособия на начало предпринимательства от Кассы по безработице, которое сегодня составляет максимум 4474 евро, могут ходатайствовать три категории людей: зарегистрированные безработные, зарегистрированные в Кассе по безработице в качестве соискателей работы люди пенсионного возраста, которые не работают, и соискатели работыс уведомлением о сокращении.
- Есть ли какие-то ограничения по возрасту при получении стартового пособия?
- Возрастное ограничение одно — ходатайствующий должен быть старше 18 лет.
- А если речь идет о пенсионерах?
- Ограничений по возрасту у пенсионеров нет. К слову, среди получивших пособие в 2019 году были как мужчины, так и женщины разных возрастов, а также пенсионер, люди с пониженной трудоспособностью.
- Каковы обязательные условия для получения стартового пособия?
- Их несколько. У соискателя должно быть прикладное или высшее экономическое образованиелибо опыт предпринимательской деятельности в течение минимум одного года; если этого нет, то необходимо пройти обучение по основам предпринимательства в объеме не меньше 56 часов. Обязательно должен быть написан и представлен бизнес-план. Условия для получения стартового пособия в новом 2020 году не изменились. Максимальная сумма поддержки составляет 4 474 евро.
- Есть ли какие-то ограничения для получения пособия?
- Есть, например, задолженность по налогам, задолженность по алиментам; если человеку принадлежит или, за 6 месяцев до подачи ходатайства, принадлежало более 50 процентов существующего коммерческого товарищества или часть полного (täisühing) или коммандитного (usaldusühing) товарищества. Ходатайствовать о стартовом пособии не может человек, который уже получал это пособие и с этого момента еще не прошло трех лет.
Более подробно об ограничениях можно прочитать здесь.
- При написании бизнес-плана ходатайствующий может воспользоваться услугами консультанта или должен писать его совершенно самостоятельно?
- Если вы имеете ввиду консультанта Кассы по безработице, то в его обязанности это не входит. Консультант Кассы по безработице, при необходимости, может направить человека, например, на курсы предпринимательства, по окончанию которых также проходит защита бизнес-плана, что является для ходатайствующего хорошей проверкой его бизнес-идеи, насколько он все хорошо просчитал и обосновал. После этого можно еще раз оценить свой бизнес-план и подать его на рассмотрение в Кассу по безработице.
Пример формы бизнес-плана и руководство по написанию есть на сайте Кассы по безработице, смотрите здесь.
Перед тем как определиться с тем, продолжать ли поиски работы, или заняться предпринимательством, есть возможность проконсультироваться на эту тему с консультантом по карьере Кассы по безработице, к которому могут записаться не только зарегистрированные безработные, но и все желающие, в том числе и работающие люди.
У ходатайствующих о пособии из Ида-Вирумаа есть преимущество перед проживающими в других регионах страны: бизнес-план можно писать и подавать на русском языке. Надо отметить, это положение увеличило количество ходатайствующих. Добавлю, что ходатайство о пособии рассматривается до 30 рабочих дней со дня его подачи. В случае отрицательного решения бизнес-план можно подать повторно, учитывая данные специалистами рекомендации и комментарии.
- Вы сказали, что 2019 был «урожайным» годом: стартовое пособие от Кассы по безработице в Нарве получили 20 человек. А годами ранее? Какова динамика?
- В 2018 году в Нарве стартовое пособие получили 12 человек, в то время как в 2017-м — 5 человек. Если говорить в целом об Ида-Вирумаа: в 2018 году подано 86 заявлений на пособие на начало предпринимательской деятельности, одобрено 26 (то есть каждое четвертое), в 2019 году подано 93 ходатайства, одобрено 32 (то есть каждое третье).
- Какие виды деятельности чаще всего выбирают начинающие предприниматели в Нарве и в целом в Ида-Вирумаа?
- Самые разные! Выделить наиболее популярные сложно. Например, в 2019 году свой бизнес нарвитяне создавали в таких сферах, как фотография, ветеринария, организация питания на мероприятиях, строительство, установка трубопроводов, бухгалтерия, изготовление сувениров, пошив одежды, обучение, графический дизайн...
- Какую форму предпринимательства чаще всего выбирают люди, которые начинают свой маленький бизнес — FIE, OÜ?
- Как правило, чаще всего выбирают такую форму, как паевое товарищество (OÜ).
- Сколько раз можно подавать ходатайство на получение стартового пособия? Например, человек получил, поработал, дело не пошло, фирму закрыл. Может ли он еще раз ходатайствовать о пособии?
- Может. Но только по истечении трех лет. Признаться, в моей практике подобного не встречалось.
- Ведет ли Касса по безработице мониторинг: сколько человек из получивших пособие на начало предпринимательской деятельности вновь через какое-то время становятся на учет в качестве безработных?
- Такую статистику, конечно можно запросить, но для нас важно, что после получения пособия на начало предпринимательства человек отмечен в системе кассы по безработице как получатель стартового пособия. Как у получателя пособия у него в течение трех лет есть определенные обязанности, например, регулярно предоставлять Кассе по безработице необходимую отчетность и др. Для него также есть дополнительные услуги, которые при согласовании с Кассой по безработице, он может пройти, например, курсы, менторский клуб или получить индивидуальную консультацию опытного ментора.
О стартовом пособии на начало предпринимательства от Кассы по безработице читайте больше здесь.
Светлана Зайцева