Нарвитянка Наталья Жгун: «Многолетнее хобби стало полноценной работой, которая кормит меня и моих животных»

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Наталья Жгун (57) признается, что никогда не мечтала, не хотела и не предполагала, что может открыть свою фирму и самостоятельно вести бизнес. Но когда жизнь подвела ее к этому, решила, что будет заниматься только тем, что хорошо знает, умеет и любит.

По образованию Наталья Жгун контролер-кассир. Но за 40 лет трудовой деятельности пришлось поработать не только по специальности. Много лет отдано Кренгольму; в том числе больше 14 лет была в службе охраны. После закрытия комбината устроилась уборщицей в гостиницу «Нарва». Уехать на заработки за пределы Нарвы не могла – надо было поднимать детей.

- В гостинице мне предложили: не хотите ли без отрыва от работы пройти обучение по такой специальности, как горничная, - рассказывает Наталья. – Набирали первую группу тогда еще в Нарвском профессиональном учебном центре. День работала, день училась, и так 6 месяцев подряд. Было очень трудно. Потом три месяца практики – на своем же рабочем месте в гостинице. По окончании обучения сдала экзамен и получила европейский сертификат специалиста по уборке.



По словам Натальи, эта учеба «перевернула ее представления» о таком, как ей казалось ранее, нехитром занятии, как уборка помещений.

- Не скрою: гордилась, что стала профессионалом в этом деле, - говорит Наталья.

Потом какое-то время работала горничной в открывшемся CПА-отеле «Мересуу», где, по словам Натальи, для персонала постоянно проводились обучающие курсы, вновь вернулась в гостиницу «Нарва»…

- Честное слово, мне моя работа очень нравилась! Все время какие-то новые средства, новые приемы уборки. Нравилось, что сразу виден результат твоей деятельности: наведешь чистоту, все сверкает, блестит, люди радуются, - с явным воодушевлением рассказывает Наталья. – Думаю, я бы работала горничной до самой пенсии, если бы не неожиданная травма.

Три неудачные операции, шесть месяцев на больничном, три года на инвалидности…

Преодолеть трудные времена Наталье помогли подросшие дети и ее собаки. Собаки для Натальи Жгун – это, по ее словам, не просто страстное увлечение, это гораздо больше – «неотъемлемая часть жизни».

Первая собака у Натальи появилась, когда она еще училась в восьмом классе – подарили родители. Девушка отнеслась к этому со всей серьезностью: сразу вступила в клуб собаководов при ДОСААФ. И потом, как бы ни складывалась судьба, какие бы материальные трудности ни были, собаки всегда были в ее семье. Причем занималась Наталья ими профессионально. Училась на всевозможных курсах, ездила на тренинги, принимала участие со своими питомцами в выставках, со временем стала активным членом клуба любителей собак «Лаки». Десять лет назад клуб послал ее на учебу по такому новому направлению, как фитнес для собак.







- Всевозможных дипломов у меня целая стопка, - с улыбкой замечает Наталья. – Я старалась следить за всем, что касалось моих четвероногих питомцев, быть в курсе всего нового: физиотерапия, массаж и проч.

Но свое хобби Наталья долгое время никак не связывала с возможностью трудоустройства и уж тем более открытием своего дела.

- Я по своей натуре — добросовестный исполнитель. Поэтому мыслей что-то там самой создать и этим руководить вообще не возникало. Но многочисленные попытки устроиться хоть куда-то успеха не приносили, что, естественно, очень тревожило, ведь до пенсии еще ох как далеко. И в какой-то момент я вдруг отчетливо поняла: хочу заняться тем, что умею делать и что меня в данный момент больше всего интересует. А это – мои собаки! - рассказывает Наталья. - Подумала: а что если открыть салон по стрижке собак? Но тут же отбросила эту «шальную» мысль: салон такой у нас в Нарве уже есть и для нашего маленького города его, вероятно, вполне хватает, к тому же многие владельцы собак стригут своих питомцев у мастеров на дому. Но все же поделилась этой мыслью с семьей - дочкой, зятем и сыном. Дочь Ольга унаследовала мою любовь к собакам, профессионально ими занимается, работает в Таллинне в салоне по стрижке собак, иногда по приглашению в Финляндии, открыла свое FIE. Мои родные меня горячо поддержали и даже пообещали, что помогут с покупкой оборудования. Это был очень важный момент: искорка моего желания не загасилась.

- Более того, - продолжает Наталья, - я стала обмозговывать свою идею более предметно и пришла к выводу, что только с одной услугой – стрижкой собак – я прогорю, услуга эта сезонная, зимой мало востребованная. Значит, надо предлагать целый набор: дрессировка, фитнес, массаж, подготовка к выставке. Все это я знаю и умею. Еще и кошек стричь научилась.



«Получается, что к созданию своей фирмы я шла много лет, по большому счету — с того самого времени, когда у меня появились мои первые собаки. Так что все очень даже закономерно».





Как человек с частичной трудоспособностью Наталья стояла на учете в Кассе по безработице. Идеей о создании салона она поделилась со своим консультантом по карьере Еленой Москалюк.



- Когда я принесла Елене кучу всех своих дипломов, она сразу же сказала: так вам надо писать бизнес-план, у вас все для этого есть! – рассказывает Наталья. – Очень благодарна Елене за ее веру в меня. Хотя сама я еще очень долго сомневалась: ну, где я, и где бизнес-план?!

Свой мини-проект по созданию салона для собак Наталья Жгун написала на курсах для начинающих предпринимателей, которые организует IVEK (ЦУ «Ида-Вируский центр развития предпринимательства»).

- Мне было достаточно комфортно на этих курсах, потому что рядом сидели такие же «лопухи», как я, которые начинали с нуля, - смеясь рассказывает Наталья, - Правда, были и те, кто уже не раз писали бизнес-план и опять что-то придумали. Кстати, достаточно многие под конец написания своего проекта понимали: а идея-то несостоятельна!

- А как ваша идея?

- Наш преподаватель Татьяна Мороз мне сказала: я вам верю, у вас все получится, давайте пишите развернутый бизнес-план и подавайте заявку на стартовую помощь. Спасибо ей за поддержку!

Помогать Наталье писать первый бизнес-план вызвалась ее приятельница, тоже увлеченный собаковод.

- Ох, как же было трудно! Корпели над ним днями, вечерами. Хорошо еще, что бизнес-план можно было написать и подать на русском языке, - рассказывает Наталья.

Но бизнес-план, по словам Наталья, «провалился». Правда, вернули его с перечнем пунктов, по которым у комиссии возникли вопросы.

- Огорчилась ужасно! Поначалу подумала: да не буду я ничего переписывать! - не скрывает Наталья. - Начну работать, потихоньку скоплю денег на необходимое оборудование. Оно, правда, очень дорогое. Но Елена в Кассе по безработице и моя дочь настаивали: не раскисай, пробуй еще раз. И я опять пошла в IVEK, чтобы консультироваться и продолжать работать над бизнес-планом.

- И что было самым сложным?

- Многое. Например, при описании потенциального рынка для своих услуг было необходимо ответить на вопрос, сколько у людей в Нарве собак, чтобы с цифрами в руках доказать, что мой салон будет успешен. Но в Нарве нет такой статистики. Чтобы ее собрать, проанализировала данные нашего клуба, обошла всех ветеринаров в нашем городе. Но самым сложным моментом для меня была бухгалтерия. Мне это казалось непреодолимым - разбираться во всех этих цифрах, отчетах, налогах! Однако куда деваться - разобралась. Друзья подбадривали: ты же семейный бюджет ведешь, в своей фирме почти то же самое. Из разговоров с действующими предпринимателями поняла: совершенно необязательно в будущем делать абсолютно все самой, главное — найти хорошего бухгалтера.

В целом на написание бизнес-плана, говорит Наталья, ушел год.

- Потом потребовалась еще небольшая доработка, и в 2018 году я зарегистрировала свое OÜ (паевое товарищество) и получила стартовое пособие от Кассы по безработице — 4 474 евро. Купила самое необходимое оборудование - специальный стол с подсветкой, ванну с подъемником, мощный фен. Еще и хватило на бойлер для горячей воды. А уж небольшой ремонт в помещении, которое арендую у SA Narva Linna Arendus на Кересе, 20 сделала за свои деньги, провела свет, поставила счетчики.







В том же году Наталья Жгун открыла свой Angelstone Salong. На паях с дочерью и подругой содержит питомник собак с одноименным названием. Два года назад питомник Angelstone занял второе место среди питомников Эстонии.

- Очень полезными для меня оказались занятия в менторском клубе, который работает при IVEK, - говорит Наталья. - Там ведь не только выступают интересные лекторы, но и есть возможность пообщаться с успешными бизнесменами. Это дорогого стоит. Благодаря менторскому клубу я поняла, как мне двигаться дальше, как развивать свою фирму.

Полгода назад к ней на практику пришла одна ее знакомая. «И это было неплохим подспорьем для меня, в том числе и финансовым», - говорит Наталья. Сейчас вот просится на практику еще одна девушка, которая зарегистрирована в Кассе по безработице.







- Месяц на месяц не приходится, но в целом клиентов достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно, - говорит Наталья. - Сегодня много людей, которые хотят видеть своих питомцев счастливыми, здоровыми, красивыми.

- Нет планов расширить салон?

- Не исключено. Рядом есть свободное помещение, присматриваюсь. Если кто-то придет в качестве FIE (физическое лицо предприниматель), то можно будет задуматься, брать ссуду на ремонт...но пока рано говорить.

- Тогда напоследок: пару советов от начинающего предпринимателя Натальи Жгун тем, кто задумывается, но опасается попробовать создать себе рабочее место.

- Верить в себя! Помнить, что ты не один — поддержат близкие, есть много специалистов, к которым можно обратиться за консультациями и помощью. Важно быть открытым и уметь сотрудничать - быстрее находишь нужную информацию и клиентов, легче справляешься с трудностями. Думаю, лучше заняться тем, что хорошо знаешь и умеешь. Хотя, завидую молодым — они берутся за новое и ничего не боятся.



Светлана Зайцева



