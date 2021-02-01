Поздравляем победителей викторины "ЛЕСА ЭСТОНИИ"

Дата публикации: Сегодня, 16:48 Просмотрено: 242

Уважаемый читатель!

Сегодня, 12 августа, мы подводим итоги викторины на тему природы от специалиста по коммуникациям RMK (Центр государственных лесов) Марины Полтавцевой.

Вместе с победительницами радость победы разделили и члены их семей. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Тема прошедшей викторины — Алутагузеский национальный парк — ближайший к Нарве природный парк, куда многие из нас ездят за ягодами-грибами. А сама викторина, напомним, была организована к прошедшему в июле дню рождения нашей с вами газеты.

Благодарим всех, кто принял участие в викторине! А это 61 человек. И только 8 анкет из всех присланных содержали 100-процентно верные ответы! Трех победителей мы определили методом случайного выбора, ими стали Надежда Дедимова, Екатерина Аженс и Алина Бартош, которых мы и поздравили в редакции лично.

В качества приза мы вручили победителям «говорящие» ведерки для сбора лесных даров от RMK, изготовленные ученической фирмой ÕF Seenex из Выруской гимназии. Ребята разработали простое, но толковое и симпатичное пособие-ведро для сбора грибов. На ведре приведены наклейки 15 наиболее распространенных съедобных грибов Эстонии с кратким описанием на русском языке. К ведру прицеплены четыре карабина, к двум из которых прикреплены грибной нож и свисток.





Правильные ответы:

1. В посетительском центре Алутагузеского национального парка открыта выставка под названием ...

в) сокровища Алутагузеского национального парка

В экспозиции представлены наиболее ценные, особенные и охраняемые виды, встречающиеся в национальном парке, которые получили общее название «сокровища».

2. Экспозиция национального парка во многом отличается от обычного формата выставки. В чем ее особенность?

а) На стенах нет привычных ознакомительных текстов – решение всего пространства интерактивное

В зале темно, и в нем освещаются всего четыре тематических стола с планшетами. На всю стену показывается фильм с анимационными роликами, зрителей которого знакомят с национальным парком.

3. Более половины Алутагузеского национального парка образуют…

а) Системы болот – район Алутагузе исторически является крупнейшей территорией с хвойными лесами и болотами в Эстонии

Затопившие в послеледниковый период эту низинную территорию водоемы превратили Алутагузе в равнинную местность.

4. Если в Европе на 1 км2 проживает в среднем 29 человек, то в волости Алутагузе проживают:

б) 3 человека

В то время как в Европе средняя плотность населения на квадратный километр составляет 29 человек, Алутагузе принадлежит природе: здесь проживает чуть больше трех человек на квадратный километр.

5. До 14 века в Алутагузе жила народность водь. Позже вожане смешались с русскими и эстонцами. Их стали называть полуверниками. Кем они были?

б Люди, исповедующие как лютеранские, так и православные обычаи

Алутагузеского национального парка была областью заселения полуверников. Они обэстонились в прошлом веке, и к настоящему времени их язык и культура не сохранились.

6. В национальном парке находится единственное в Эстонии богатое железом озеро. Что это за озеро?

б) Озеро Ряэтсма

Озеро Ряэтсма площадью 17,5 га является одним из самых уникальных озер Эстонии. В грунтовых водах содержится по эстонским меркам много железа, которое, вероятно, доставляется сюда родниковыми водами.





Даниил ВОЛОЦКОЙ