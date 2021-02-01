«Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!» - на конкурс поступили первые работы.

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Новый конкурс для всех увлеченных людей Нарвы!

Иллюстративное фото: unsplash.com / Magdalena Smolnicka

Дорогие друзья! На наш конкурс «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!» начали поступать первые работы.

Сегодня мы представляем фото Ирины Беляевой (на фото в красной кепке). Наша участница рассказала нам, что на фото Ольга Лучка - учитель английского из Нарвской Кесклиннаской Гимназии. Организовала 1 мая субботник на лесной дороге около садов Балтика 1. Было собрано много мешков с бытовым мусором, а также мебель и холодильник. Вывоз мусора осуществляла горуправа.





Напоминаем, что наш конкурс посвящен традиционному общему празднику нарвитян - Дню города. Хотя в этом году в обычном формате он не проводится и перенесен на следующий год . Присылайте нам фото и видео о нарвитянах (или о себе), если слово МОЛОДЕЦ в этой ситуации было самым подходящим.



Участвуйте! Условия — ЗДЕСЬ.



Для участия отправьте нам

- не более ПЯТИ фотографий с изображением МОЛОДЦА

- или короткое видео.

Человек должен быть запечатлен на фоне того, за что вы хотели бы его (или себя) похвалить.

Коротко расскажите, что особенного в том, что сделал МОЛОДЕЦ. Кто этот человек.



Номинации конкурса: «Лучшее видео», «Лучшее фото» - выбор редакции, а также «Лучшее видео», «Лучшее фото» - выбор читателей.

Присылайте работы на наш емайл адрес - konkurs@gazeta.ee или приносите в редакцию (ул. Пушкина, 20-12 по будням с 9 до 18 часов) или в Нарвский молодежный центр (ул. Вестервалли, 9 по будним дням с 15 до 17 часов) до 31 мая включительно. Укажите автора, емайл, номер телефона.

Все работы мы опубликуем в социальных сетях, на сайте www.prospekt.ee и в «Нарвской Газете».

Итоги: 3 июня.

Победителей определят жюри и народное голосование.

Суперпризы (их два): праздничный обед в ресторане «Джунгли» на 2 персоны.

Телефон для справок: +372 56 56 2956



ПАРТНЕР:

Нарвский молодежный центр.



СПОНСОР:

Ресторан «Джунгли». Адрес: Нарва, ул. 4 Рохелине 8, Тел. 5513 039. Экзотика в интерьере, национальные традиции в меню.