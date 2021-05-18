Конкурсы "Нарвской Газеты"Голосование: «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!»
Дата публикации: Сегодня, 17:17 Просмотрено: 4 043
Новый конкурс для всех увлеченных людей Нарвы!
Дорогие друзья!
Прием фотографий на конкурс «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!», посвященный Дню города Нарвы, завершен. Спасибо участникам и героям конкурса!
Итоги конкурса из-за продления его на неделю будут подведены не 3, как предполагалось ранее, а 10 июня.
Победителей определят жюри и народное голосование, к которому мы вас приглашаем уже с сегодняшнего дня. Голосование пройдет на нашем сайте.
Процесс голосования элементарно прост и совершается двумя кликами мышки: первый нужно сделать, выбрав понравившееся фото, второй, подтвердив свой выбор. Аналогичным образом можно проголосовать и за видео.
Суперпризы для победителей номинаций «Лучшее видео» и «Лучшее фото» на выбор редакционного жюри: праздничный обед в ресторане «Джунгли» на 2 персоны.
Призы зрительских симпатий для номинаций «Лучшее видео» и «Лучшее фото» предоставляет Нарвский молодежный центр.
Специальный приз для одного из победителей конкурса предоставляет Отдел культуры Нарвской мэрии.
Проголосовать за понравившуюся вам работу можно пройдя по данной ссылке: https://www.survio.com/survey/d/N8C2S3D2P7V8N6J9L
Смотрите видео, присланные нашими участниками!
1. Екатерина Клинк
Дочь Алиса! (10 лет) дистанционный урок физкультуры!
2. Елизавета Голубева
Ivan Ussov, 21 год
Участвую каждый год на разных мероприятиях, праздниках, а также в танцевальных баттлах.
Люблю танцевать в разных стилях без остановки для всего народа!
3. Надежда Кийк
Оливия (6 лет) и Камилла (2 года) покрасили забор у бабушки в деревне!!!
Они молодцы!
4. Татьяна Шатиль
Бронислав Шатиль — ученик 8B класса Нарвского Языкового Лицея.
Из всех своих достижений лучшим считает издание собственной книги в 2019 году: " Андроник III Палеолог. Последний золотой век Византии". Бронислав увлекается историей с раннего детства, в пятом классе выиграл региональный тур олимпиады по истории за девятый
класс, но на республиканский тур его не взяли по возрасту.
Параллельно с историей еще с дошкольного времени с удовольствием занимается географией.
Три года подряд Броня участвовал в олимпиадах, каждый год отбираясь на республиканский тур. В этом году занял третье место среди ребят своей параллели в республике, получив второй диплом и памятные призы от Научной Школы Тартуского Университета.
Но основным — приоритетным — предметом для Бронислава является математика. За этот год Бронислав выиграл республиканские осенние открытые соревнования в категории до 10 класса включительно. На зимних открытых соревнованиях стал вторым. Второй год подряд по результатам всех олимпиад отбирается в двадцатку сильнейших, соревнующихся за попадание в сборную Эстонии на международную олимпиаду по математике.
В прошлом году представлял Эстонию в числе четырех отобранных ребят в финальном туре традиционной Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике, откуда привез диплом III степени.
Помимо учебы Броня закончил с отличием музыкальную школу (основную ступень), с детства занимается плаванием и дзюдо. Осенью на
кубке города по дзюдо занял первое место в своей весовой категории.
Много лет занимается горным треккингом и многодневными походами по Эстонии.
5. Наталья Михайлова
- Добрый день, меня зовут София, мне 7 лет. Считаю, что „ Я молодец“, потому что управляю большим и мощным животным, знаю, как с ним общаться, а многие боятся даже подойти к лошади. В свои 7 лет умею ездить шагом, рысью и галопом, этим летом хочу научиться прыгать через препятствия.
6. Ученики 6Е класса
- Я классный руководитель 6Е класса Нарвской Кесклиннаской гимназии. Хотела бы подать заявку на участие в конкурсе "Я молодец! Ты молодец!", а точнее наша работа называется "Мы молодцы!".
Несмотря на дистанционное обучение и все сложности "коронного времени" наш класс продолжал оставаться дружной, сплоченной командой. Осенью мы провели ряд мероприятий на сплочение и движение, так как последнее время большие сложности именно с этим. Мы даже успели посадить деревья в парке EV100. Во время дистанционного обучения мы все были "на одной волне", а именно продолжали заниматься спортом, тем самым улучшать свое душевное и физическое здоровье. Наш класс очень активный, позитивный, дружный и спортивный, одним словом МОЛОДЦЫ!
7. Надежда Ильина
- Меня зовут Савелий Алексеев. Мне 10 лет. Спорт в моей жизни — присутствует в любое время года: велосипед, роллеры, лыжи, волейбол, баскетбол. Но самый главный - футбол. Год назад я набивал обычным мячом. Так умеют многие футболисты. А вот теннисным мячом все смогут?
ПАРТНЕР:
Нарвский молодежный центр.
СПОНСОР:
Ресторан «Джунгли». Адрес: Нарва, ул. 4 Рохелине 8, Тел. 5513 039. Экзотика в интерьере, национальные традиции в меню.