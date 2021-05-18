Голосование: «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!»

Дата публикации: Сегодня, 17:17 Просмотрено: 4 043

Новый конкурс для всех увлеченных людей Нарвы!

Дорогие друзья!

Прием фотографий на конкурс «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!», посвященный Дню города Нарвы, завершен. Спасибо участникам и героям конкурса!

Итоги конкурса из-за продления его на неделю будут подведены не 3, как предполагалось ранее, а 10 июня.

Победителей определят жюри и народное голосование, к которому мы вас приглашаем уже с сегодняшнего дня. Голосование пройдет на нашем сайте.

Процесс голосования элементарно прост и совершается двумя кликами мышки: первый нужно сделать, выбрав понравившееся фото, второй, подтвердив свой выбор. Аналогичным образом можно проголосовать и за видео.

Суперпризы для победителей номинаций «Лучшее видео» и «Лучшее фото» на выбор редакционного жюри: праздничный обед в ресторане «Джунгли» на 2 персоны.

Призы зрительских симпатий для номинаций «Лучшее видео» и «Лучшее фото» предоставляет Нарвский молодежный центр.

Специальный приз для одного из победителей конкурса предоставляет Отдел культуры Нарвской мэрии.





Проголосовать за понравившуюся вам работу можно пройдя по данной ссылке: https://www.survio.com/survey/d/N8C2S3D2P7V8N6J9L





Смотрите видео, присланные нашими участниками!

1. Екатерина Клинк

Дочь Алиса! (10 лет) дистанционный урок физкультуры!





2. Елизавета Голубева

Ivan Ussov, 21 год

Участвую каждый год на разных мероприятиях, праздниках, а также в танцевальных баттлах.

Люблю танцевать в разных стилях без остановки для всего народа!





3. Надежда Кийк

Оливия (6 лет) и Камилла (2 года) покрасили забор у бабушки в деревне!!!

Они молодцы!







4. Татьяна Шатиль

Бронислав Шатиль — ученик 8B класса Нарвского Языкового Лицея.

Из всех своих достижений лучшим считает издание собственной книги в 2019 году: " Андроник III Палеолог. Последний золотой век Византии". Бронислав увлекается историей с раннего детства, в пятом классе выиграл региональный тур олимпиады по истории за девятый

класс, но на республиканский тур его не взяли по возрасту.

Параллельно с историей еще с дошкольного времени с удовольствием занимается географией.

Три года подряд Броня участвовал в олимпиадах, каждый год отбираясь на республиканский тур. В этом году занял третье место среди ребят своей параллели в республике, получив второй диплом и памятные призы от Научной Школы Тартуского Университета.

Но основным — приоритетным — предметом для Бронислава является математика. За этот год Бронислав выиграл республиканские осенние открытые соревнования в категории до 10 класса включительно. На зимних открытых соревнованиях стал вторым. Второй год подряд по результатам всех олимпиад отбирается в двадцатку сильнейших, соревнующихся за попадание в сборную Эстонии на международную олимпиаду по математике.

В прошлом году представлял Эстонию в числе четырех отобранных ребят в финальном туре традиционной Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике, откуда привез диплом III степени.

Помимо учебы Броня закончил с отличием музыкальную школу (основную ступень), с детства занимается плаванием и дзюдо. Осенью на

кубке города по дзюдо занял первое место в своей весовой категории.

Много лет занимается горным треккингом и многодневными походами по Эстонии.





5. Наталья Михайлова

- Добрый день, меня зовут София, мне 7 лет. Считаю, что „ Я молодец“, потому что управляю большим и мощным животным, знаю, как с ним общаться, а многие боятся даже подойти к лошади. В свои 7 лет умею ездить шагом, рысью и галопом, этим летом хочу научиться прыгать через препятствия.





6. Ученики 6Е класса

- Я классный руководитель 6Е класса Нарвской Кесклиннаской гимназии. Хотела бы подать заявку на участие в конкурсе "Я молодец! Ты молодец!", а точнее наша работа называется "Мы молодцы!".

Несмотря на дистанционное обучение и все сложности "коронного времени" наш класс продолжал оставаться дружной, сплоченной командой. Осенью мы провели ряд мероприятий на сплочение и движение, так как последнее время большие сложности именно с этим. Мы даже успели посадить деревья в парке EV100. Во время дистанционного обучения мы все были "на одной волне", а именно продолжали заниматься спортом, тем самым улучшать свое душевное и физическое здоровье. Наш класс очень активный, позитивный, дружный и спортивный, одним словом МОЛОДЦЫ!







7. Надежда Ильина

- Меня зовут Савелий Алексеев. Мне 10 лет. Спорт в моей жизни — присутствует в любое время года: велосипед, роллеры, лыжи, волейбол, баскетбол. Но самый главный - футбол. Год назад я набивал обычным мячом. Так умеют многие футболисты. А вот теннисным мячом все смогут?





ПАРТНЕР:

Нарвский молодежный центр.



СПОНСОР:

Ресторан «Джунгли». Адрес: Нарва, ул. 4 Рохелине 8, Тел. 5513 039. Экзотика в интерьере, национальные традиции в меню.