Новый конкурс для всех увлеченных людей Нарвы!

Дата публикации: Сегодня, 14:51 Просмотрено: 212

Дорогие друзья! Вы помните, что в июне уже много лет подряд Нарва празднует День города?

Иллюстративное фото

Мы с вами отметим его конкурсом «Я МОЛОДЕЦ! Ты МОЛОДЕЦ!». Ведь Нарва — это не только здания, улицы и парки. Это ее жители! А они в Нарве личности весьма прелюбопытные. Умеют нарвитяне рукодельничать, петь и танцевать, рисовать, заниматься спортом, совершать добрые дела и смелые поступки. Давайте все это покажем и обо всем этом расскажем!

Фото: livebla.com





Участвуйте!

Для участия отправьте нам

не более ПЯТИ фотографий с изображением МОЛОДЦА

или короткое видео.

Человек должен быть запечатлен на фоне того, за что вы хотели бы его (или себя) похвалить.

Коротко расскажите, что особенного в том, что сделал МОЛОДЕЦ. Кто этот человек.

Номинации конкурса: «Лучшее видео», «Лучшее фото» - выбор редакции, а также «Лучшее видео», «Лучшее фото» - выбор читателей.

Присылайте работы на наш е-майл адрес - konkurs@gazeta.ee или приносите в редакцию (ул. Пушкина, 20 по будням с 9 до 18 часов) или в Нарвский молодежный центр (ул. Вестервалии, 9 по будням с 15 до 17) до 31 мая включительно. Укажите автора, е-майл, номер телефона.

Все работы мы опубликуем в социальных сетях, на сайте www.prospekt.eeи в «Нарвской Газете».

Итоги: 3 июня.

Победителей определят жюри и народное голосование. Суперпризы (их два): праздничный обед в ресторане «Джунгли» на 2 персоны.

Телефон для справок: +372 56 56 2956





ПАРТНЕР КОНКУРСА Нарвский молодежный центр. Адрес: ул. Вестервалли, 9, Тел. 359 2581.



