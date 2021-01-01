Дата публикации: Вчера, 18:50 Просмотрено: 110

Викторина посвященная Международному дню леса

RMK совместно с нашей редакцией проводит викторину посвященную Международному дню лесов 21 марта.

Приз - изданная в 2020 году книга "Сто лет истории лесов Эстонии", повествующая об истории эстонских лесов и лесоводства посредством архивных материалов и фотографий, которые представляют жизнь и нравы прежнего времени, работу и рабочие инструменты, людей и их взаимоотношение с лесом. Это единственная книга на русском языка об истории лесного хозяйства, выпущенная в Эстонии за последние двадцать лет и предназначенная для широкого круга читателей.





ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЛЕСОВ





ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!







