Конкурсы "Нарвской Газеты"Истории к конкурсу "МАМИН ДЕНЬ"
Дата публикации: Сегодня, 14:37 Просмотрено: 82
Истории к конкурсу "МАМИН ДЕНЬ".
В нашем конкурсе 3 номинации:
1. Фотография мамы (от одного автора не более 3-х): портрет или жанровое фото. Напишите, кто изображен на снимке, поясните, чем вам этот человек дорог.
2. История (рассказ о женщине, желательно с фотографией героини).
3. Рисунок.
Срок приема работ: 22 февраля — 22 марта. Победителей ждут призы и праздничное настроение их героинь.
Работы присылайте: vladimir@gazeta.ee или приносите: ул. Пушкина 20, оф. 11-12, Нарва. Не забудьте написать имя и фамилию автора, а также контакт пославшего работу,