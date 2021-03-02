Дата публикации: Сегодня, 14:37 Просмотрено: 82

Истории к конкурсу "МАМИН ДЕНЬ".

В нашем конкурсе 3 номинации:

1. Фотография мамы (от одного автора не более 3-х): портрет или жанровое фото. Напишите, кто изображен на снимке, поясните, чем вам этот человек дорог.

2. История (рассказ о женщине, желательно с фотографией героини).

3. Рисунок.

Срок приема работ: 22 февраля — 22 марта. Победителей ждут призы и праздничное настроение их героинь.



Работы присылайте: vladimir@gazeta.ee или приносите: ул. Пушкина 20, оф. 11-12, Нарва. Не забудьте написать имя и фамилию автора, а также контакт пославшего работу,

Ростислав Чудаев

Оксана Тельска