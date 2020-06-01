Подписка на газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета"

Мы зарабатываем на рекламе,

а не на своих читателях, поэтому наша подписка - самая выгодная в городе!

Cтоимость подписки на 2021 год

для изданий «Нарвская Газета» и «Виру Проспект»

Газета выходит по четвергам

Для жителей Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ольгина:

Для ветеранов ВОВ - 12 евро.

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей - 15 евро .

Для работающих частных лиц - 17 евро.

Для некоммерческих организаций - 24 евро .

Для фирм - 30 евро.

Для прочих населенных пунктов к цене подписки добавляется стоимость доставки по почте.

Также имеется возможность получать газету в формате PDF по электронной почте.

Стоимость подписки на электронные версии газет "ВП" и "НГ" - 12 евро; 1 евро в месяц.





Подписаться можно:

В офисе редакции:

Наш адрес: Пушкина, 20-12,Нарва (12-этажный дом)



У доставщика:

Позвоните по тел: 58 22 94 52, 56 45 79 29, и наш доставщик оформит подписку в указанном Вами месте



Не выходя из дома, платёжным поручением ,

Банковские реквизиты: UÜ Prospekt - Media,

SEB EE831010220006191013, Swedbank EE692200221015941438

(в пояснении обязательно укажите адрес доставки)

Дополнительная информация по телефонам 582 294 52, 564 579 29





Подписка на электронную версию на «Нарвскую Газету» или «Виру Проспект»

Нашу газету можно получать и в электронном виде: каждую среду (вечером), на вашу электронную почту будет приходить ссылка на PDF файл электронной копии газеты "Виру Проспект" или "Нарвская Газета". Его можно скачать или просматривать прямо в Интернете. Иногда будут также приходить ссылки и на журналы спецвыпусков. Ссылки не устаревают, вы сможете обращаться к данному номеру газеты и в дальнейшем.

Стоимость услуги для частных лиц - 1,40 евро в месяц. Это 4, а иногда и 5 номеров нашей газеты.

В лист рассылки Вас поставят сразу же по получении оплаты через Интернет-банк (не забудьте указать в пояснении к платежу название газеты и адрес электронной почты, на который будет высылаться ссылка для ее скачивания).