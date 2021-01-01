Жителей Ида-Вирумаа будут учить гражданской журналистике

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С 10 апреля по 15 мая Rus.Postimees при поддержке Балтийского центра развития СМИ (BCME) организует онлайн-программу гражданской журналистики для жителей Ида-Вирумаа.

Трое самых активных участников получат стипендии, а также возможность пройти практику в СМИ. Планируется, что одной из принимающих редакций будет «Нарвская Газета».



Редакция «Нарвской Газеты» всегда с удовольствием принимает молодежь на практику.

Вы хотели бы быть не только аудиторией, но и участником процесса создания материалов для медиа? Вы блогер или администратор Facebook-сообщества? Собираете и публикуете информацию о том, что вас волнует? А, может быть, вы со смартфоном всегда оказываетесь в центре событий быстрее профессиональных журналистов? Тогда вам сюда!

«Локдаун – это такое время, когда от тебя мало что зависит, а делать все равно что-то хочется. В то же время сейчас как никогда важно понимать, что происходит у нас в стране, и рассказывать об этом. Роль гражданской журналистики на местах здесь трудно переоценить, и мы с радостью поделились бы с активными и любознательными жителями региона своими знаниями и навыками. Rus.Postimees предлагает виртуально провести месяц в нашей компании с пользой для вас и к нашему общему удовольствию», - говорит руководитель портала Олеся Лагашина.

Если вы только начинаете свой путь гражданского журналиста, карьеру в медиа или планируете ее, то ждем вас на занятиях! Мы расскажем вам, как:

- работать с данными, визуализировать их и делать инфографики для соцсетей

- проверять факты, создавать качественные тексты в разных жанрах, брать интервью

- снимать видео на смартфон и монтировать его

- использовать различные приложения для создания оригинального контента

Как принять участие?

Необходимо заполнить анкету здесь.

Срок приема заявок – 31 марта 2021 года (включительно). Организаторы свяжутся с участниками, чьи заявки будут отобраны, не позднее 5 апреля.

Количество мест ограничено.

Где и когда будет проходить обучение?

Обучение начнется 10 апреля 2021 года. Занятия пройдут 10 апреля, 11 апреля, 24 апреля, 8 мая в онлайне, на платформе Zoom.

Всего будет 4 онлайн-встречи с тренерами, а в промежутках между занятиями – работа над домашним заданием и консультации в режиме online.

Обучение – на русском языке.

Трое самых активных участников программы получат стипендии, а также смогут опубликоваться и пройти практику в Rus.Postimees и редакциях популярных СМИ региона Ида-Вирумаа.

Программа:

10 и 11 апреля

Олеся Лагашина, руководитель Rus.Postimees. ZOOM, online

10:00 – 13:00

Знакомство. Жанры журналистики, новость как журналистский жанр. Основы журналистской этики. Фактчекинг. Основы репортажа и интервью. Принципы редактирования текста.

*До 17 апреля необходимо выполнить домашнее задание

24 апреля

Ника Алексеева, эксперт в области журналистики данных и фактчекинга. ZOOM, online

10:00 – 13:00

Знакомство. Введение в тему журналистики данных; анализ данных для журналистов; основы визуализации данных.

* Необходимо иметь Google профиль, так как работа будет проходить в Google Spreadsheets

* До 1 мая необходимо выполнить домашнее задание

8 мая

Александр Григорян, профессиональный оператор, монтажер и режиссер-постановщик с опытом работы в ведущих международных новостных компаниях. ZOOM, online

10:00 – 13:00

Знакомство. Съемка видео и монтаж. Облака слов. Инфографика. Работа с приложениями для создания оригинального контента

* До 15 мая необходимо выполнить домашнее задание

Дополнительная информация: info@baltic.media

Онлайн-программа гражданской журналистики проходит в рамках проекта Baltic Independent Media.

По информации rus.postimees.ee