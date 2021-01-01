Наш новый конкурс: "Мамин день"!

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Новый конкурс!

Мы объявляем новый конкурс: «МАМИН ДЕНЬ»! Он, конечно же, приурочен к Международному женскому дню 8 Марта. И его фокус мы наводим на наших безмерно любимых и дорогих виновниц торжества - бабушек, мамочек, свекровей, а также теть, сестер, дочерей и племянниц, имеющих детей.

В нашем конкурсе 3 номинации:

1. Фотография (от одного автора не более 3-х): портрет или жанровое фото.

2. История (рассказ о женщине, желательно с фотографией героини).

3. Рисунок.

Срок приема работ: 22 февраля — 22 марта. Победителей ждут призы и праздничное настроение их героинь.

Работы присылайте: vladimir@gazeta.ee или приносите: ул. Пушкина 20, оф. 11-12, Нарва. Не забудьте написать свои имя и фамилию, номер телефона.

Творческого вам полета, с наступающим праздником ваших мам!





Фотографии и имена победителей конкурса "Мои зимние выходные" см. здесь.

