Редакция / Конкурсы "Нарвской Газеты"Наш новый конкурс: "Мамин день"!
Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 199
Новый конкурс!
Мы объявляем новый конкурс: «МАМИН ДЕНЬ»! Он, конечно же, приурочен к Международному женскому дню 8 Марта. И его фокус мы наводим на наших безмерно любимых и дорогих виновниц торжества - бабушек, мамочек, свекровей, а также теть, сестер, дочерей и племянниц, имеющих детей.
В нашем конкурсе 3 номинации:
1. Фотография (от одного автора не более 3-х): портрет или жанровое фото.
2. История (рассказ о женщине, желательно с фотографией героини).
3. Рисунок.
Срок приема работ: 22 февраля — 22 марта. Победителей ждут призы и праздничное настроение их героинь.
Работы присылайте: vladimir@gazeta.ee или приносите: ул. Пушкина 20, оф. 11-12, Нарва. Не забудьте написать свои имя и фамилию, номер телефона.
Творческого вам полета, с наступающим праздником ваших мам!
Фото автора Valeria Boltneva: Pexels.com
Фотографии и имена победителей конкурса "Мои зимние выходные" см. здесь.