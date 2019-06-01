ИТ-специалисты: кто конкретно востребован?

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Утверждение, что в Эстонии катастрофически не хватает специалистов по информационным технологиям, стало расхожей фразой. Университеты, профессиональные центры, колледжи предлагают обучение по многим специальностям в этой сфере. Мы поинтересовались в Кассе по безработице: какие конкретно ИТ-специалисты нужны на данный момент на рынке труда Эстонии и с какой подготовкой.

Екатерина Калиничева, специалист Эстонской Кассы по безработице:

- Эстонская касса по безработице два раза в год оценивает ситуацию на рынке труда в уездах, составляется барометр занятости, данные которого полезны как работодателю, так и соискателю работы. Барометр описывает краткосрочный прогноз потребности в рабочей силе по специальностям. Каждый интересующийся может посмотреть данные барометра занятости на портале Кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/ru/baromeeter

По данным барометра прошлого года самая большая нехватка наблюдалась среди водителей грузовых автомобилей, логопедов, а также в ИТ-сфере среди специалистов и разработчиков программного обеспечения, программистов и аналитиков. В ИТ-секторе важно отметить, что если специалистов высшего уровня работодателям найти сложно, то работников по вводу данных на рынке труда скорее больше, чем требуется. Это означает, что работодатель ищет специалистов именно с высшим образованием.

Что касается специалистов мультимедиа, то, например, три года назад наблюдалась большая нехватка, а на сегодняшний день их избыток.

Однако важно понимать, что рынок труда постоянно меняется, ситуация не стоит на месте. Если вы обдумываете учебу или ищите работу, рекомендуем записаться в Кассу по безработице к консультанту по карьере: у него всегда есть свежая информация и о ситуации на рынке труда в регионе, и о возможности обучения и получения дополнительных навыков.







