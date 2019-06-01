На мультимедиа все больше взрослых учеников

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Обучение по специальности «младший специалист по мультимедиа» идет в Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Центре профессионального образования Ида-Вирумаа) вот уже более 15 лет. Отделение ИТ и мультимедиа стало одним из самых крупных по количеству учащихся и преподавателей среди других отделений IVKHK.

Причем, как сказала нам специалист по организации обучения Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Элянна Романова, явная тенденция последних лет состоит в том, что обучаться мультимедиа приходит все большее количество взрослых людей. В основном это те, кому плюс-минус тридцать. Но есть и ученики постарше – под пятьдесят и даже 60+. Конечно, есть и вчерашние гимназисты. Их в группе, как правило, бывает 2-3 человека. Каждый год открывается группа «младший специалист по мультимедиа», где выпускники основной школы за 3 года обучения получают средне-специальное образование.

В чем же такая популярность этой специальности?

- На мой взгляд, есть несколько причин. Условно их можно разделить на –«для работы» и «просто для себя» (как порой формулируют наши абитуриенты), то есть для реализации своих способностей. Хотя одно другому не мешает, а, напротив, помогает и дополняет, - делится своими соображениями Элянна Романова. – Налицо общая востребованность у современного человека навыков грамотно соединять текст, звук, картинку и желание творчески проявлять себя. Многие сейчас хотят профессионально владеть фотоаппаратом, снимать и озвучивать видео, вести собственный блог, инстаграм, домашнюю страничку в интернете, подготовить достойную презентацию и т. д. С другой стороны, область работы специалистов мультимедиа достаточно широка и разнообразна. Это могут быть рекламные агентства, издательства, средства массовой информации (газеты, телевидение, радио), звукозаписывающие студии, киностудии, театры, фирмы по производству компьютерных игр, анимационных фильмов и проч. Выпускник мультимедиа достаточно ИТ-грамотен, он создает и проектирует интерактивные домашние страницы и другие пространственно-временные приложения. Специалист мультимедиа требуется и ценится в каждой сильной ИТ команде разработчиков. По большому счету, хороший «мультимедист» может найти себе применение практически в любой области - в искусстве, образовании, технике, медицине, бизнесе…Наконец, может начать собственное дело.

Элянна Романова, специалист по организации обучения IVKHK:

- Я 15 лет работаю секретарем приемной комиссии, и 15 лет меня спрашивают: есть ли у вас при поступлении на учебу возрастные ограничения? Нет! Сегодня надо привыкнуть к мысли, что учиться можно на протяжении всей жизни. Но если, конечно, на мультимедиа приходит человек, который заявляет, что он боится компьютера, не любит писать тексты и не держал в руках фотоаппарат, то лучше пойти на другую специальность.

Нателла Михайлова, руководитель специальностей ИТ и мультимедиа Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, подчеркивает, что знания и умения, полученные при обучении по специальности «мультимедиа», очень востребованы малыми предпринимателями.

- Для владельца небольшой фирмы важно уметь многое делать самостоятельно – например, создать сайт компании, грамотно администрировать его, сверстать рекламу, снять видеоролик о продукции, знать, как вести маркетинг, и проч., - говорит Михайлова. – Сейчас мы планируем новую программу – «Специалист по брендингу (графический дизай)». Она рассчитана на год, и обучение будет проходить по вечерам.

- В модуль по созданию различных сайтов (сайт-визитка, интерактивный сайт) мы добавили еще одну специализацию – создание онлайн-магазина, - подчеркивает Нателла Михайлова.

Нателла Михайлова, руководитель специальностей «ИТ и мультимедиа» IVKHK:

- Отвечая на запросы нынешнего дня, в модуль обучения мы добавили специализацию по созданию онлайн-магазина.

Обучение по специальности «младший специалист по мультимедиа» проходит только в Нарвском филиале Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. На базе основной школы - 3 года, на базе 12 классов - 2 года. Есть дневная и вечерняя формы обучения. На вечернем отделении учатся 2 года. Занятия проходят по будням, каждый день, с 17.00 до 20.00. Всего сейчас в IVKHK на младшего специалиста по мультимедиа учатся 106 человек. Узнай больше: www.kutsehariduskeskus.ee

Некоторые выпускники продолжают свое обучение в Таллиннском техническом университете, Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, Санкт-Петербургском университете кино и телевидения.

В качестве учебных классов для будущих специалистов по мультимедиа – видеостудия, студия звукозаписи, оборудованные профессиональной техникой, лаборатория по обработке видео, компьютерный класс.

Экскурсию по учебной базе мультимедийщиков для нас провел преподаватель специальности «мультимедиа» в Нарвском филиале Ида-Вируского центра профессионального образования Калле Кивистик.

Калле Кивистик, преподаватель специальности «мультимедиа» IVKHK:

- Человек, который пришел учиться на специальность «мультимедиа», безусловно, должен иметь творческую струю, активное отношение к жизни и к учебе; технический склад ума иметь желательно, но куда важнее – широкое мировоззрение и стремление постоянно наращивать свой культурный багаж.

Учеба по всем специальностям в Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus предусматривает обязательное прохождение практики на производстве, причем, уже начиная с первого курса.

По словам Ирины Эрслинг, руководителя практики в IVKHK, у центра есть давно сформировавшаяся сеть партнеров — предприятий, организаций и учреждений, которые с готовностью принимают учеников центра.

- Но наши студенты могут искать место для прохождения практики и самостоятельно, причем - по всей Эстонии, - уточняет Ирина Эрслинг. - Есть амбициозные студенты, которые хотят проходить практику только в Таллинне. Для прохождения практики подписывается трехсторонний договор - между фирмой, IVKHK и учеником. За работу, которая выполняется в рамках практики, ученики плату не получают.

Задания для практики предлагает сам учебный центр, однако они могут корректироваться в зависимости от нужд фирмы, но не глобально!

Производственная практика не оплачивается.

Обратная связь, которую мы получаем с предприятий, в основном положительная. К советам, которые нам дают, мы прислушиваемся и что-то корректируем в наших программах.

Ирина Эрслинг, руководитель практики в IVKHK:

- В большинстве случаев ученики с практики возвращаются очень одухотворенные. И на защите практики (а это обязательная процедура) многие раскрываются с неожиданной стороны.