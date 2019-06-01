«Не хочу где-то сидеть и тихо ненавидеть свою работу»

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Разменяв пятый десяток и лишившись привычной работы, Галина Чиченкова не побоялась, образно выражаясь, вновь сесть за парту. А если конкретно — пойти учиться в Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Центр профессионального образования Ида-Вирумаа, Нарвский филиал), чтобы овладеть новой для себя профессией — стать специалистом по мультимедиа.

Решение, прямо скажем, нестандартное, если учесть, что по специальности Галина - проводник вагонов дальнего следования. Такую вот, как ей казалось, супер-романтичную профессию она решила для себя выбрать после окончания средней школы, уехав из родной Нарвы в столицу, чтобы получить среднее специальное образование в Таллиннской транспортной школе. Признается, романтика улетучилась довольно быстро - стоило ей доехать в качестве проводницы до Адлера (это был 1989 год, и поезда в то время еще ходили по маршруту Таллинн — Адлер).

Через пару лет она уволилась, вернулась в Нарву, собралась рожать ребенка;а потому свою работу в качестве гардеробщицы в Нарвской больнице рассматривала исключительно как временную - «досидеть бы до декрета». А потом, когда ребенок подрастет, пойду учиться «на что-нибудь приличное». Сложные девяностые спутали все планы. И после выхода из декретного отпуска она еще десять лет проработала в Нарвской больнице - санитаркой.

- А желания пойти учиться на врача или на медсестру не возникало? - интересуюсь я у Галины.

- Нет, медицина меня сильно не прельщала, - сразу отвечает она. - Может быть, именно потому, что я увидела эти профессии изнутри.

В 2003 году Галина попала под сокращение, год просидела дома без работы, а в 2005-м уехала работать в Таллинн на завод по производству электронных компонентов Elcoteq. Трудилась на конвейере, снимала в Таллинне квартиру. Дочь осталась с бабушкой в Нарве.

- Обеспечить нам двоим сносную жизнь в столице с моей зарплатой не получилось, - рассказывает Галина.

Семейные обстоятельства заставили Галину вернуться в Нарву. Пять лет перебивалась случайными заработками. А когда дочь закончила школу, Галина уехала в Чехию — вакансию на заводе по сборке кабелей для автомашин в г. Пылзнь нашла по объявлениям в газете.

- Но когда приехала в Чехию, с удивлением узнала, что подобное производство есть и у нас в Нарве! - рассказывает Галина. - Жалею, что не воспользовалась услугами биржи труда, мне бы подсказали, что незачем так далеко забираться! Зарплата что в Чехии, что у нас в Нарве была почти одинаковой.

Последние перед учебой в IVKHK шесть лет Галина трудилась в Нарве швеей. В принципе, признается она, было неплохо. Единственное, «стабильности не хватало»: то есть заказы, то нет; из-за этого приходилось скакать из одной швейной фирмы в другую. И все бы ничего, но случилось непредвиденное - Галина порвала связку на руке. Однако продолжала работать. Терпела боль. Получала минималку; прежней выработки было не достичь. Лечилась. Часто уходила на больничный. Перенесла операцию. После операции Галине дали «частичную трудоспособность».

- Из швей меня уволили по состоянию здоровья, - рассказывает женщина. - Я встала на учет в Кассу по безработице и стала искать работу. Понятно, что круг вакансий для меня значительно сузился. С молодости я привыкла больше работать руками, не боялась браться за тяжелую физическую работу. Теперь надо было думать о том, чтобы найти что-то совсем иное, по силам и работать больше головой, чем руками. В Кассе по безработице мне, как человеку потерявшему работу по состоянию здоровья, предложили пойти учиться, получить какую-то новую специальность. И в 45 лет я задумалась: кем стать?

- Ну, и ..?

- Наметила для себя три специальности в нашем профцентре: бухгалтерия, организация туризма и младший специалист по мультимедиа. С языками у меня не сложилось, так что туризм отпал. На курсах по бухгалтерии я уже когда-то училась, поэтому подала документы на этот курс, прошла собеседование. Но когда в условленное время позвонила в училище и мне сказали, что, наверное, возьмут, я решила: мне туда не надо, не мое. И пошла на мультимедиа, где тоже прошла собеседование.

- Но все-таки почему мультимедиа? На бухгалтерии, мне кажется, было бы как-то надежнее, спокойнее … И с последующем трудоустройством, наверное, проще.

- А вот и нет! Имея за плечами немалыйтрудовой опыт, я поняла: в принципе тебя никто и нигде не ждет (имею в виду поиск работы), и никаких гарантий, что ты будешь востребован, тоже никто не даст. Знаешь, чему я удивилась, когда пришла на первое занятие? Тому, что в группе оказался мой бывший одноклассник, который в свое время окончил Эстонскую академию художеств, и мне казалось, что он-то с таким образованием без работы никогда не останется. Вообще в нашей группе из 24 человек большинство были не вчерашние школьники, а народ постарше — лет 20-30, многие работающие, моего возраста - 3 человека. И второй важный для меня момент: к своим сорока пяти я поняла, что хочу наконец заняться тем, что меня по-настоящему увлекает. Не хочу где-то сидеть и тихо ненавидеть свою работу. В последние годы я много фотографировала, экспериментировала с фотошопом, делала фотоколлажи, снимала видео, что-то придумывала. Честно скажу: четкого прицела на конкретную работу у меня при поступлении в профцентр не было. Но возник иллюзорный шанс что-то для себя найти в этой сфере и надежда - вдруг у меня получится?!

- Твои иллюзии и надежды кто-то еще, кроме тебя, подпитывал?

- Сразу хочу сказать, что без поддержки мужа (и моральной, и материальной) я бы на это не решилась. Спасибо ему!

- Галина, обучение на мультимедиа помимо таких предметов, как фото- и видеосъемка, сценаристика, монтаж, 3D графика, верстка любого типа рекламы и всего прочего включает еще и сайтостроение, основы веб-программирования, использование звукового оборудования … То есть необходимо иметь знания из области математики, физики, которые ты проходила в школе 30 лет назад… Как у тебя с этим?

- Да, на первом курсе в программе и математика, и физика. Конечно, было сложно! Но то, что мы проходили, усвоить можно. К тому же наши преподаватели всегда готовы дать дополнительные консультации по предмету. Наконец, есть книги, интернет.

- Что для тебя было самым сложным в обучении?

- Программирование! Это, видимо, совсем не мое. Конечно, простейший сайт-визитку я сделаю, напишу структуру сайта, разберусь в его работе, могу вести сайт. Но в дальнейшем заниматься этим вряд ли буду. Собираюсь сосредоточиться на фото и видео, хочу попробовать себя в анимации, может быть, в компьютерной графике. Видишь, в мультимедиа есть разные варианты. А пойди я на бухгалтерию, такого бы не было.

В конце первого курса Галина Чиченкова, как того требует программа обучения в IVKHK, вышла на двухмесячную производственную практику. Руководитель практики Ирина Эрслинг подсказала Галине обратиться в нарвскую издательскую компанию Prospekt-Media (то есть к нам), которая выпускает газеты «Виру Проспект» и «Нарвскую Газету», а также имеет интернет-сайт www.prospekt. Что и говорить, еще одни руки и голова нам не помешали, тем более в летний период. Хотя по опыту знаем: беря человека на практику, будь готов к тому, что порой придется больше вкладывать, чем получать. Через год мы вновь приняли Галину Чиченкову в свой коллектив на три месяца. И, признаться, были приятно удивлены, что круг ее умений и навыков значительно расширился.

- А когда она сказала, что в качестве своей дипломной работы хочет сделать короткий фильм о редакции, с готовностью пошли ей навстречу, - рассказывает директор Prospekt-Media UÜ и главный редактор «Виру Проспекта» Татьяна Завьялова. - Тем более что в начале января планировали провести наш традиционный День читателя, на котором можно было бы фильм показать. Хотя должна сказать честно: были большие сомнения в благополучном исходе дела. Но не скажешь же человеку: нет, не делай. Пусть дерзает! В итоге фильм мы переснимали три раза. И, откровенно говоря, во многих случаях я надеялась, что это Галина будет мне больше помощницей, чем я ей. На мой взгляд, если готовится дипломная работа, то должно быть больше помощи в самом учебном центре. Однако отдаю должное упорству Галины, ее умению не пасовать перед трудностями. Накануне Дня читателя последний вариант фильма она прислала мне … в три часа ночи.

Для съемок фильма в помещениях редакции потребовалось и дополнительное освещение, и достаточно мощная камера, которую Галина взяла в центре профессионального обучения.

Но главное, что фильм Галины понравился зрителям — участникам Дня читателя, который прошел 18 января в ДК «Ругодив»: мы услышали о нем много хороших отзывов.

- Галина, два года обучения позади, летом защита диплома. Где собираешься искать работу?

- Пока не знаю. Конечно, хочу устроиться по специальности. Вдохновляет, что одна из выпускниц центра работает на телеканале ETV+, другая - в газете.

- Тогда давай под конец нашего разговора ты напишешь объявление в рубрику «Ищу работу». Итак, какие услуги нынешняя Галина Чиченкова способна предложить?

- Фото и видеосъемка, обработка фотографий, создание фильмов о вашем торжестве, знаменательной дате, важных событиях вашей жизни; администрирование сайта.

Удачи тебе, Галина!