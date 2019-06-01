Проект "Безработным не буду!"

Дата публикации: Вчера, 22:21 Просмотрено: 90

Мы начинаем новый проект под названием, которое говорит само за себя, – «Безработным не буду!».

Думаю, вы согласитесь, что проблема безработицы сегодня является темой номер один. И не только для нас, жителей Ида-Вирумаа, где уровень зарегистрированной безработицы традиционно не опускается ниже 9% - что выше, чем где-либо по республике. При этом наибольшая доля официально зарегистрированных безработных выявлена среди полностью работоспособных людей.

Согласно последнему глобальному докладу Международной организации труда, почти полмиллиарда людей сегодня не имеют полноценного доступа к оплачиваемой работе. По прогнозам МОТ в 2020 году безработных станет примерно на 2,5 миллиона больше.

Так можно ли как-то выстоять в этой неоптимистичной ситуации, что предпринимать и безработным - не быть? Чтобы попробовать найти ответы на эти вопросы, мы и задумали свой проект.

О проекте «Безработным не буду!» читайте ЗДЕСЬ