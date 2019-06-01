Дата публикации: Вчера, 21:45 Просмотрено: 61

Сегодня мы начинаем новый проект под названием, которое говорит само за себя, – «Безработным не буду!».

Светлана Зайцева, шеф-редактор газеты "Виру Проспект", руководитель проекта "Безработным не буду!"

Думаю, вы согласитесь, что проблема безработицы сегодня является темой номер один. И не только для нас, жителей Ида-Вирумаа, где уровень зарегистрированной безработицы традиционно не опускается ниже 9% - что выше, чем где-либо по республике. При этом наибольшая доля официально зарегистрированных безработных выявлена среди полностью работоспособных людей.

Согласно последнему глобальному докладу Международной организации труда, почти полмиллиарда людей сегодня не имеют полноценного доступа к оплачиваемой работе. По прогнозам МОТ в 2020 году безработных станет примерно на 2,5 миллиона больше.

Так можно ли как-то выстоять в этой неоптимистичной ситуации, что предпринимать и безработным - не быть? Чтобы попробовать найти ответы на эти вопросы, мы и задумали свой проект.

На протяжении полугода мы будем рассказывать вам о реальных людях, которые находятся в поиске работы или пытаются ее сохранить, стремятся приобрести новые навыки и умения и найти свое место на рынке труда. Эти истории из жизни будут дополняться комментариями специалистов, статистикой, ссылками на полезные ресурсы, информацией практического характера, уличными опросами рядовых жителей. Хочу подчеркнуть: мы не собираемся делать рекламу каким-то учреждениям, ведомствам, фирмам. Наша задача – дать информацию, которая может оказаться полезной вам или, быть может, вашим взрослеющим детям, знакомым, друзьям, родственникам, которых волнует тема поиска работы.

Каждый месяц в нашей газете вы сможете увидеть две целевые страницы под названием «Безработным не буду!». Эти же материалы, но немного в расширенном виде плюс фотогалереи и короткие видео по теме выпуска вы найдете также на нашем сайте www.prospekt.ee.

Подключайтесь к разговору и вы, друзья! Делитесь своими историями, наблюдениями, размышлениями, примерами – как вдохновляющими, так и неудачными, сомнениями, задавайте вопросы. Уверены, по такой суперактуальной теме вам есть что сказать. Хотелось бы, чтобы разговор у нас получился честным, глубоким, чтобы мы говорили о теме поиска работы, самозанятости по существу и без прикрас.

Вы можете позвонить нам в редакцию по телефону +372 58 51 6019.

Можете написать по электронной почте на адрес: svetlana@prospekt.ee

Хотим добавить, что для осуществления проекта мы участвовали во всебалтийском конкурсе проектов, организованном независимой некоммерческой международной организацией поддержки медиа Internews совместно с Балтийским центром развития CМИ (BCME) и получили одобрение и поддержку.



