Дата публикации: Вчера, 11:33 Просмотрено: 130

Дорогие друзья, наши уважаемые читатели!

Приглашаем вас на наш с вами ежегодный праздник — День читателя.

Он состоится в субботу, 18 января, в большом зале ДК «Ругодив». Начало — в 13 часов.

В этот раз наша с вами встреча пройдет под знаком двух знаменательных событий — 20-летия «Виру Проспекта» и 80-летия «Нарвской Газеты».

Думаете, мы утонем в торжественных речах? Нет, мы будем создавать на сцене МУЗЕЙ ГАЗЕТ, причем с вашей помощью. Ведь газеты с богатой историей — это бесценное достояние города.

Мы заполним музей самыми разными экспонатами: архивными, музыкальными и даже маленьким кинопутешествием в историю. Будет в нашем нетрадиционном музее и наш традиционный розыгрыш призов.

Мы уже готовимся, готовьтесь и вы: на встрече можно будет задать вопрос редакции. Самый лучший будет отмечен призом.

Ждем вас и радуемся предстоящей встрече!

Ваша редакция

NB! На Дне читателя можно оформить подписку на газету.

Внимание! Жителей Нарва-Йыэсуу на праздник доставит автобус с табличкой «День читателя», который будет ожидать вас возле торгового центра COOP. Отправление — в 12 часов.



