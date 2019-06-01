Более 200 работ и киловатт счастья! Подведение итогов конкурса.

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Дорогие друзья! Участники конкурса «Наши любимые животные» и все, кто наблюдал за его ходом! (А продолжался наш конкурс, напомним, около месяца и был посвящен Международному дню животных).

Иллюстративное фото

Мы с вами пережили этот прекрасный период дружно и творчески! Каждый день нашему жюри поступали фотографии, рисунки, поделки… Мы бросали свою работу и смотрели на ваши живые «сокровища», а потом с еще большей энергией и подъемом делали привычную работу. Ну и вы, наверное, с еще большим вниманием постигали этот непонятный и такой очаровательный «мир животных». А кто-то еще и заработал подарки для своих домашних любимцев. Итак, мы оглашаем их имена!

Победители в номинации «ФОТОГРАФИЯ»:

Алина Лиски («Особенно люблю читать кулинарные книги») F 233

Оксана Тихомирова ( «Дяденька Керес, твой ход...»); F 971

Надежда Заборникова («Прощальный взгляд»). F 1051

Спецприз редакции:

Анастасия Остов («Встреча») F 213

Елена Соловьева («Красота — страшная сила!»). F 271

Номинация «РИСУНКИ»:

Виктория Логвинова R 401

Иван Замахов R 781

Герман Изотов R 761.

Номинация «ПОДЕЛКИ»:

Елена Яковлева Р-821

Группа «Белочки» детсада «Тулуке» Р-751

Григорий Евстигнеев Р-741.

Спасибо всем участникам! Поздравляем победителей!

Призы будут вручены на Дне читателя наших газет (ДК «Ругодив», 18 января 2020 г., начало 13 часов).





Смотрите фотографии участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы» ЗДЕСЬ

Смотрите рисунки и поделки участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы» ЗДЕСЬ