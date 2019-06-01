Sõbralt Sõbrale помогает нуждающимся семьям

Дата публикации: Вчера, 17:33 Просмотрено: 200

«Мне понравилась статья о Центре вторичного использования Uuskasutuskeskus. Было приятно узнать, что магазин, в который я регулярно хожу, делая там выгодные покупки и отдавая свои уже ненужные мне вещи, приносит пользу обществу, помогает беречь природу. Но в Нарве есть еще один похожий магазин, рядом с торговым центром Fama: он называется Sõbralt Sõbrale. Является ли он также социальным предприятием?»

С уважением, Мария.

Автор: Руслан Джургенов

Это действительно так: Sõbralt Sõbrale ( «От друга - к другу») является социальным предприятием и входит в SEV. Всего в Эстонии 18 таких магазинов, они работают в Таллинне, Тарту, Нарве (Харидусе, 5D), Вильянди, Кейла, Кярдла, Пылва, Тырва, Кохтла-Ярве, Валга, Курессааре, Раквере, Пярну, Рапла. В эти магазины все желающие могут пожертвовать уже ненужные им самим, но еще достойные, годные к использованию чистые вещи - одежду, обувь, мебель, домашнюю технику, игрушки, книги, а также всевозможную домашнюю утварь и инструменты, или же приобрести что-либо для себя.

Магазины Sõbralt Sõbrale начали свою деятельность еще в 1998 году. Собранные вещи поступают в продажу по разумным ценам, а 100 процентов вырученных средств направляются на благотворительность. Например, акция «Заботимся вместе», благодаря которой нуждающиеся семьи получают помощь, исходя из их конкретных потребностей.

Два раза в год Sõbralt Sõbrale организует для детей из семей с трудным экономическим положением лагеря в центре обучения и отдыха Нуутсаку. Лагеря дают возможность детям из семей с трудным материальным положением почувствовать себя частью счастливой и заботящейся о своих членах семьи. Благодаря учебным и игровым заданиям они учатся формировать свое будущее в позитивном ключе.

Для подростков раз в год организуются трудовые дружины, где они под руководством взрослых получают трудовой опыт, который может пригодиться в будущем и придаст уверенности в себе.

Предприятие также поддерживает попавшие в трудное положение семьи с детьми, которые нуждаются в материальной и эмоциональной поддержке. Этим семьям оказывается помощь в приобретении одежды, обуви и предметов домашнего обихода, проведении ремонтных работ, покупке бытовой техники, решении проблем со здоровьем и предоставлении консультационных услуг, когда это необходимо. Предприятие в сотрудничестве с Продовольственным банком оказывает нуждающимся продовольственную помощь, а в сотрудничество с Эстонской ассоциацией беженцев помогло обустроить дома для семей беженцев.

Подарки детям

Каждую осень Sõbralt Sõbrale готовит сотни школьных наборов, чтобы порадовать детей и семьи, для которых покупка школьных принадлежностей в начале нового учебного года является экономической проблемой. На Рождество компания раздает подарочные пакеты детям как в Эстонии, так и за рубежом. Sõbralt Sõbrale также участвует в кампании «Звезда на Востоке», чтобы доставить радость детям, пострадавшим от военных действий в условиях глобального кризиса. Для этого людям рекомендуется собирать подарки для детей - непортящиеся сладости, одежду, игрушки, наборы для рисования, складывать их в коробку из под обуви и приносить свои пожертвования в магазины. Кстати, сейчас началась очередная такая кампания, которая продлится до 9 декабря. Кроме того, само предприятие готовит сотни подарочных наборов для нуждающихся эстонских детей.

Сеть магазинов Sõbralt Sõbrale принадлежит общественной организации «Эстонские евангельские христианские и баптистские общины». В настоящее время в организации работает около ста двадцати человек, большинство из которых являются продавцами магазинов. Ее руководство считает своей миссией создавать возможности для позитивных перемен. «Мы рады, что люди могут найти в наших магазинах вещи, которые делают их счастливыми и одновременно помогают детям и семьям», - говорит руководитель предприятия Меэлис Кибуспуу.

Ирина Токарева





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