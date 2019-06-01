Кто может присоединиться к SEV?

Дата публикации: Вчера, 17:23 Просмотрено: 132

«С большим интересом прочел вашу серию статей о социальных предприятиях Эстонии, среди которых, оказывается, есть и наши, нарвские НКО. Однако обратил внимание на то, что ни одно из них не является членом Эстонской Сети социальных предприятий, о которой вы рассказывали. Почему? Туда не всех принимают?»

С уважением, Николай,

постоянный читатель.

Фото: sev.ee

В одном из выпусков мы уже писали о том, что нарвские социальные предприятия не видят особого смысла в том, чтобы подчеркивать свой статус, который на законодательном уровне особых преимуществ не дает. Однако вступить в SEV может любое юридическое лицо, будь то НКО либо частная фирма, разделяющая миссию и цели этой организации, а также соответствущая критериям членства.

Отвечая на вопрос «зачем присоединяться?», члены SEV называют несколько причин: возможность обмена опытом и информацией; получение советов о том, как лучше продвигать свои услуги и более четко формулировать свои цели. Членам организации нравится, что социальная составляющая их деятельности рассматривается совместно с предпринимательской, что лишь доказывает силу организации и продуманность ее стратегии выживания.

Условия членства:

- участник является гражданским объединением или частной фирмой, которая занимается бизнесом не менее одного года;

- главная цель и ежедневная основная деятельность участника состоит в том, чтобы создать положительное изменение в обществе;

- участник готов измерить свои результаты и оценить социальное воздействие;

- участник использует свои активы или прибыль только для основной цели;

- участник занимается продажей продуктов и услуг по жизнеспособной бизнес-модели, получая доход от бизнеса в размере не менее 35 процентов от общей суммы годового дохода;

- участник оплачивает членский взнос (20 евро за календарный год);

- участник действует в соответствии с действующим в Эстонии законодательством и на добровольной основе, руководствуется передовой отраслевой практикой.

Заявка на членство подается в электронном виде. Более подробно об этом можно прочесть на сайте www.sev.ee





Ирина Токарева





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