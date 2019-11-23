+Видео.+Галерея. Gagarin Keskus: территория творчества

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В Нарве уже 15-й год работает уникальный центр, где при желании можно освоить то или иное ремесло: например, обучиться витражным техникам фьюзинг и Тиффани, позволяющим создавать своими руками уникальные изделия интерьера (абажуры, часы, подвески и украшения), плетению из бумажной лозы, восстановлению старой мебели, каллиграфическому почерку и прочим редким навыкам. В год Центр творческого развития и досуга «Гагарин» принимает около 5 тысяч посетителей.

Заниматься любимым делом в приятной компании — двойное удовольствие.

Для кого-то обучение в центре стало толчком к созданию собственного дела, для кого-то - положило начало любимому хобби. Сам творческий процесс доставляет такую радость, что люди приезжают на мастер-классы со всего Ида-Вирумаа, и даже из Петербурга. «В Петербурге мастер-классы по фьюзингу не такие продолжительные и не дают простора для творчества. А сюда, в Нарву, я приезжаю на мастер-классы уже в течение 10 лет», - рассказала нашему изданию петербурженка Екатерина.

Жительница Силламяэ Алла впервые увидела работы центра «Гагарин» в интернете год назад, загорелась попробовать сделать такое же чудо своими руками и приехала в Нарву на мастер-класс. «И все, с тех пор меня просто «затянуло». Очень нравится, когда в доме есть вещички из цветного стекла, сделанные своими руками. И дарить их тоже приятно», - рассказывает она.

Мастер-классы по фьюзингу в центре Gagarin в Нарве увлеченные этим ремеслом жители Ида-Вирумаа посещают годами.

Выставка семейных реликвий - в середине января

Как мы уже писали, Ида-Вируский центр предпринимательства IVEK считает Gagarin Keskus одним из примеров успешного социального предприятия в Ида-Вирумаа, а наши читатели, в свою очередь, считают его одним из самых популярных НКО в городе.

Мы побеседовали с одним из руководителей центра Юрием Раудом.

- Юрий, в чем секрет такой популярности и что интересного сейчас происходит у вас в центре?

- Наша текущая деятельность не изменилась - да, люди узнают о ней все больше, часто к нам приходят, натолкнувшись на чьи-то работы или отзывы о нас в интернете. Но в последнее время много внимания приковано также к нашему проекту сохранения семейных реликвий.

- То есть к проекту «История государства через историю семьи»? Как родилась эта необычная идея?

- Началось все с того, что люди приносили свои старинные вещи к нам, в мастерские по дереву и по стеклу, и спрашивали, нельзя ли отреставрировать ту или иную вещь? Этот интерес наложился на нашу личную любовь к старым вещам: у нас уже давно существует собственная коллекция, так называемый Музей ностальгии, экспонаты которого регулярно демонстрируются в интернете. Сейчас мы запланировали показать эту экспозицию у нас в центре: настоящая, не виртуальная выставка состоится у нас примерно в середине января будущего года. Аналогичную выставку мы уже проводили три года назад. Она оказалась очень популярной среди горожан разных возрастов.

Целыми классами приходили дети: включали фильмоскопы, пытаясь раздвинуть руками возникающую картинку, удивлялись тому, что патефон может работать без электричества, а для набора телефонного номера раньше нужно было крутить диск. Люди старшего возраста вспоминали разные истории из собственной жизни, связанные с этими вещами, рассказывали их друг другу, часто со слезами на глазах. Как рассказал нам знакомый историк, одна из ценностей, которую может представлять выставка старинных предметов, так и называется - «сентиментальная ценность». И нам очень приятно, что «сентиментальная ценность» у нашей выставки высока.

Руководители центра Gagarin Юрий Рауд и Татьяна Купрацевич гордятся тем, что ученики центра открывают собственные мастерские.

Постепенно проект оброс и разными другими мероприятиями. Например, моя дочка учится на реставратора, и когда мы показали нашим посетителям фотографии, сделанные в реставрационных мастерских Эстонской художественной академии, они восхитились тем, как здорово там все устроено, и тоже загорелись желанием осмотреть их лично. Поэтому мы организовали экскурсию в реставрационные мастерские.

Кроме того, сотрудники Нарвского городского архива сами предложили нам познакомить желающих с архивом и его работой. Известный нарвский гид, историк Александр Опенко, специально для нас подготовил интересную лекцию на тему «О чем могут рассказать старые вещи».

В рамках того же проекта у нас запланированы еще две поездки в Таллинн. Мы побываем в Государственном реставрационном центре, на мастер-классах в Таллинне, также посетим частную реставрационную мастерскую, которая занимается реставрацией деревянных изделий в старинных домах, церквях: в основном это окна, двери. Мы увидим своими глазами, как это делается. На эти мероприятия приглашаем всех, кому это интересно: кому-то хочется увидеть процесс реставрации, кому-то интересна лекция о старых вещах.

Завершит проект лекция о том, как правильно хранить вещи, выполненные из дерева, бумаги, а также украшения. Эту лекцию будет читать моя дочь Анне Рауд, которая сейчас учится в магистратуре и специализируется на реставрации всевозможных реликвий.

Делать красивые изделия в технике фьюзинг Ольга Черепанова приезжает в нарвский центр Gagarin из Санкт-Петербурга.

«Конкурсы — это всегда соревнование»

- Поговорим о социальном предпринимательстве. Не всем социальным предприятиям удается продержаться так долго, как вам: иногда хорошей идеи и первоначального энтузиазма оказывается недостаточно, возникают трудности с поиском финансирования.

- Когда мы начинали, то даже термина такого еще не было - социальные предприниматели, мы себя позиционировали как обычное НКО. И оказалось, что очень многие знакомые также либо сами основали НКО, либо являлись членами таких организаций. И, случалось, что мне говорили: вам просто повезло. Нам действительно повезло с нашим самым первым проектом, он сразу получил поддержку. Но в дальнейшем стало ясно, что из десяти написанных нами проектов поддержат только один. И лишь после многих лет успешной работы это, может быть, будет один из пяти написанных нами проектов. К этому нужно быть изначально готовыми.

- Ваш первый проект был действительно очень интересным - многие до сих пор помнят тот городской конкурс птичьих кормушек.

- Да, и мы получили поддержку от Центра инвестиций в окружающую среду - очень серьезной организации с высокими требованиями к качеству проектов. Это удалось благодаря опыту нашего второго руководителя центра - Татьяны Купрацевич. И после этого мы знали: да, проекты поддерживают.

Очень неприятно, когда взрослые и как будто вполне адекватные люди начинают муссировать такую тему: мол, не поддерживают Нарву, не поддерживают русских. Поводом, возможно, становится как раз обида или разочарование в какой-то неудаче. Кому-то хватает сил и желания сделать работу над ошибками и попробовать еще раз. Хватает понимания того, что конкурсы - это всегда соревнование, и проект, который раньше не проходил, может пройти в следующий раз.

- Что произошло бы, если бы ваши проекты не получили поддержки?

- Вся наша деятельность связана с инвестициями в различное оборудование и инструменты для разных видов рукоделия. Если бы мы должны были приобретать все это оборудование за собственные средства, все наши услуги были бы значительно дороже. Для нас же очень важна доступность.

К счастью, благодаря Программе поддержки местной инициативы были созданы все наши мастерские - витражная, столярная и другие.

Мы гордимся тем, что наши ученики сами открывают собственные мастерские, делают витражи и абажуры Тиффани по заказам на продажу. Мы обучили этому ремеслу две группы безработных.

Кто-то приходит, чтобы обучиться изготовлению сложных вещей, которые можно продавать, кто-то - чтобы сделать подарки для друзей или украшения для собственного интерьера, а кто-то просто ради приятной компании.

Местные реалии: поддержка и «санкции»

- Какую поддержку получаете от местного самоуправления?

- С городом у нас отношения напряженные. С одной стороны, мы благодарны за помещения, в которые переехали семь лет назад. С другой стороны, нам пришлось инвестировать значительные суммы, чтобы выполнить требования, которые городская управа предъявляет даже далеко не ко всем частным фирмам, а также и к себе самой: нам пришлось делать капитальный пандус и подъемник для инвалидов, переоборудовать туалеты для нужд инвалидов. И постоянное ожидание каких-то новых «санкций», конечно, выбивает из колеи.

- Может быть, для лучшей поддержки нужны какие-то изменения на законодательном уровне?

- Не думаю. Даже если поддержка НКО и социального предпринимательства будет заявлена как приоритетная сфера на уровне законодательства, ее развитие все равно останется в рамках полномочий местного самоуправления.

На наш взгляд, это чисто нарвские реалии. Нам известно, что во многих самоуправлениях гордятся такими организациями, как наша, и всячески их поддерживают. Например, муниципалитет на Хийумаа поддерживает своих ремесленников и деньгами, и помещениями, чтобы посещение их мастерских стало туристической фишкой.

Ученики центра со временем становятся настоящими мастерами.

А от нас самоуправление дистанцируется. Хотя иногда мы, в рамках программы поддержки НКО, получаем небольшую поддержку каких-то наших проектов, но не чувствуем при этом, что для местного самоуправления наша работа представляет какую-то ценность.

- Что считаете своим самым большим достижением за эти годы и о чем мечтаете?

- Самое главное для нас - это интерес со стороны горожан. Количество посещений Центра составляет 5 тысяч в год, в этом году - даже немного больше. Когда мы открывались, то на такое количество народа даже не рассчитывали. Помимо мастерских у нас есть кружки, в которых постоянно занимаются группы - по витражам, по мозаике, по дереву.

И, конечно, важно, что мы постоянно развиваемся, осваиваем новые техники и технологии. На сегодняшний день мы несколько ограничены в дальнейшем развитии - хотели бы еще и керамикой заняться, но для этого не хватает помещений. Очень надеемся наладить обучение шелкографии - проект на эту тему нами уже написан, мечтаем освоить настоящий, свинцовый витраж.

Семейные реликвии — они же сентиментальные ценности.

Новый сайт и новые клиенты Хороший пример помощи развитию социального предпринимательства - проект Фонда Открытой Эстонии «Новые шаги в будущее», который проводился в 2015 году. В нем принимал участие и центр «Гагарин». Вот что об этом рассказывает Юрий Рауд: «Для нас это был не совсем обычный проект в том плане, что в этот раз его целью были конкретные шаги по развитию нашей же организации. И мы постарались реализовать именно то, в чём на данном этапе нуждались, до чего «созрели» и, конечно же, что подходило под условия программы. Летом 2015 года руководители НКО прошли обучение по основам маркетинга. Одновременно работники Центра начали изучение эстонского и английского языков на языковых курсах. В июле организация приняла участие в ярмарке рукоделия в Таллиннском порту в рамках Дней моря, был получен опыт общения с новой для нас аудиторией – эстоноязычными и иностранными клиентами. 1 и 2-го августа мы впервые приняли участие в двух ярмарках за пределами Эстонии - в столице Финляндии Хельсинки. Информировать клиентов о наших услугах стало легче благодаря изготовленным в рамках проекта брошюрам, в которых информация содержится на трех языках – русском, эстонском и английском. Был создан новый интернет-сайт для организации. Более удобный интерфейс, мультиязычность, адаптация под мобильные браузеры, оперативное модерирование и интерактивная связь с клиентами – это задачи, которые решил новый вариант сайта. За время проекта, благодаря партнёрам, мы приняли на мастер-классах большое количество индивидуальных туристов и несколько туристических групп из других регионов Эстонии и стран-соседей. Проект оказал огромное влияние на развитие нашей организации. У нас появились новые идеи и предложения по совместному сотрудничеству с различными организациями разных регионов Эстонии, а также конкретные планы и предложения для международного сотрудничества».

www.gagarin.ee

Ирина Токарева

Фотогалерея: Руслан Джургенов





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