+Галерея. Всемирная встреча в Ярославле: пора заступать на вахту памяти

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«Мы разъезжаемся по домам и делам… Душа наполнена незабываемыми впечатлениями, радостью общения, гордостью за нашу Россию.

Общая для русских людей история оживает в древнем Ярославле: здесь Минин и Пожарский формировали отряды народного ополчения для борьбы с польскими завоевателями.

Спасибо Фонду «Русский мир» за организацию и спасибо всем вам за общение», - такие слова множились в нашей группе в Фэйсбуке с еще большей скоростью, чем мчались наши автобусы.

5 ноября закончилась ХIII Ассамблея Русского мира — ежегодное, самое масштабное событие в деятельности фонда, с которым многие зарубежные русские знакомы не понаслышке. Организация помогает своим деятельным соотечественникам осуществлять инициативы, направленные на популяризацию русского языка, культуры, истории России, на объединение русских людей за пределами исторической родины и всех, кто разделяет идеалы и ценности Русского мира. Несколько лет назад при поддержке фонда «Русский мир» одна из выпускаемых нашей фирмой газет, «Виру Проспект», почти год издавала художественно-историческое приложение «Лицеист»- об однокурсниках великого Пушкина, среди которых было немало выходцев из Эстонии. Это была очень интересная и плодотворная работа, которую по достоинству оценили и наши читатели.

Дважды избранный

На сей раз «соработники» фонда (такое старорусское слово сейчас активно возвращается к жизни) собрались в городе Ярославле — около 800 представителей Русского мира из 70 государств и особых гостей из России. Впервые в составе группы зарубежных журналистов, приглашенных на форум, оказался и представитель нашей редакции.

Как выяснилось, большинство моих одногруппников давно уже мечтало побывать в одном из городов знаменитого маршрута «Золотое кольцо России». А посему командировка в Ярославль была воспринята как подарок, ведь это один из самых ярких звеньев «кольца».

Программой форума был предусмотрен пресс-тур, в ходе которого мы вместе с экскурсоводом «полистали» самые ценные страницы истории Ярославля, увидели воочию уникальные в архитектурном и историческом отношении местные храмы и другие памятники старины. Теперь без запинки можем ответствовать: основан был Ярославль в ХI веке Владимиром Мономахом. А его наибольший расцвет пришелся на ХYII столетие.

Не многим старинным городам России и даже мира повезло так, как Ярославлю: вначале он попал в список Екатерины Великой, повелевшей обустроить центры нескольких российских городов по самым высоким по тому времени градостроительным стандартам. А в наше время город оказался в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, причем прописался там со всем своим историческим центром, будто очерченным циркулем: центральная площадь и расходящиеся от нее лучами улицы.

Снова в центре внимания

Современный Ярославль не обошли трудности последнего времени: сокращение промышленного сектора, рост безработицы, отток населения. И все же это город, в который хочется приехать еще раз, погулять по «русского вида» улочкам, живописным паркам и умело обустроенной набережной Волги. И заглянуть в такие роскошные уголки Ярославля, как, например, туристический комплекс «Любим», в котором расположилась наша группа.

Недавно город в очередной раз привлек к себе особое внимание: нынешний год в России был объявлен президентом страны В. Путиным Годом театра; при этом церемония провозглашения прошла в Академическом театре драмы г. Ярославль. И не случайно: это первый, созданный в 1750 году, русский профессиональный театр. Сейчас он носит имя своего основателя - Федора Волкова, купеческого сына, режиссера, актера, художника и, выражаясь языком современным, предпринимателя. В нынешнем здании театр действует с 1911 года. На этой легендарной сцене и состоялось открытие нашей ассамблеи, а в один из вечеров — спектакль «Пушкиниана. Любовь и карты» с участием блистательной Любови Казарновской.

«Вы на Земле, а мы в космосе»

Нетрудно представить, какие волнующие чувства испытали участники Ассамблеи, оказавшись в зале, где всего-то век назад зрители рукоплескали Щепкину, Стрепетовой, Москвину, Качалову, Станиславскому — не просто великим актерам, а сопричастникам почитаемых во всем мире достижений русской культуры. Надо сказать, что в день открытия на сцену театра поднялось немало авторитетных персон, выступления которых были и содержательными, и произносились на очень качественном русском: председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов (внук министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова), епископ Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, директор Института Европы РАН Алексей Громыко (внук министра иностранных дел СССР Андрея Громыко), митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, первый русский депутат Европарламента Татьяна Жданок, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой (праправнук писателя Льва Толстого).

На торжественном открытии состоялась церемония награждения почетными знаками и дипломами «Русского мира». Вручал награды глава фонда, председатель Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Вячеслав Никонов.

Но особых аплодисментов, переходящих в овации, заслужила летчик-космонавт, Герой Советского Союза, «ярославская чайка» Валентина Терешкова. Ничуть не «свадебным генералом» оказалась здесь генерал-майор авиации Валентина Владимировна. Она душевно поблагодарила участников форума за то, что они продвигают во всем мире русский язык, добавив: «Вы это делаете на Земле, а мы — в космосе. Всех, кто с нами сотрудничает, мы учим русскому языку, потому что он необходим, чтобы работать в космосе, управлять техникой». А закончила свое выступление Валентина Владимировна уже как представитель Государственной думы, деятельный и принципиальный.

Валентина Терешкова назвала преступлением намерение построить у истоков Волги целлюлозно-бумажный комбинат, и призвала всех причастных к Русскому миру сказать своё слово в защиту великой русской реки.

Валентина Терешкова и в свои 82 года прежней высоты полета не отменила.

Спектакль, флэшмоб, стихи и песни...

Ассамблеи фонда проводятся накануне дня народного единства России для того, чтобы обсудить актуальные проблемы Русского мира. 2020 год объявлен Президентом России Годом памяти и славы, созвучная этому тема была обозначена в качестве центральной и на форуме в Ярославле.

«Пространство памяти и славы Русского мира» - так называлась панельная дискуссия, последовавшая после торжественного открытия ассамблеи. Фокус обсуждения сразу же обозначил модератор дискуссии Вячеслав Никонов:

- Тема необъятная, и особенно актуальная в связи с событиями, связанными с началом Второй мировой вой­ны, с предстоящим празднованием 75-летия Великой Победы.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, как в стране будут отмечать 75-летие Победы. При этом организаторы празднеств не сомневаются, что немалый вклад внесут и зарубежные соотечественники.

- И участие в шествии Бессмертного полка, и самих праздничных событиях 75-летия для многих из вас, мы понимаем, безболезненно не проходят, за рубежом эти ценности продвигать нелегко. Но у нас есть возможности поддержать ваши идеи — и методически, и ресурсно, через Фонд президентских грантов, - отметил Сергей Новиков. И предложил до 25 ноября всем заинтересованным подать заявки, отметив, что сделать это нужно в сотрудничестве с российскими НКО.

А идей, надо сказать, и на тот час уже было множество. Думаю, нарвитянам наверняка показался бы интересным проект, озвученный одним из участников форума: поставить спектакль о судьбах ныне живущих солдат, расписавшихся на стенах Рейхстага. Ведь есть такие и среди наших земляков: Василий Афанасьевич Корзанов, правда, Рейхстаг он просто штурмовал, без автографов.

Книги на русском языке разъедутся по всему миру.

«Правду признаем, искажений не принимаем»

Надо отметить, что тема празднования знаменательной даты обсуждалась на форуме и в других форматах, и в самых разнообразных аспектах. К примеру, в стенах Ярославского педагогического университета прошла дискуссия «Историческая правда и память о Великой Победе».

Наверняка на этом фоне найдутся желающие обвинить фонд в том, что ассамблея воспользовалась возможностью сделать своим участникам «инъекцию пропаганды» для самовозвеличения России. По этому поводу на одном из круглых столов исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин сказал очень значимые слова:

- Нас объединяет русский язык и признание общей истории, какой бы горькой она ни была. Нам нечего стыдиться: мы признаем, что наша история действительно была трагичной — к примеру, Гражданская война, в которой никогда не бывает победителей, потому что люди одной крови воюют друг против друга. Но мы не хотим принимать разного рода чудовищных трактовок. А хотим сохранить память обо всем на самом деле случившемся, чтобы не повторить этого в будущем. Поэтому уверены, что следующий год принесет нам новых друзей, новых соратников, и все мы будем гордиться, что принадлежим к русскому миру.

Татьяна Завьялова

Фото автора и фонда «Русский мир»



