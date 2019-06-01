Редакция / Конкурсы "ВП" и "НГ"Смотрите рисунки участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы»!
Дата публикации: Сегодня, 16:45 Просмотрено: 100
Рисунки участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы».
Напоминаем:
Конкурс проходит в 3-х номинациях:
1. Фотография. Не более 3 изображений от одного участника с указанием личных данных автора (фамилия-имя, возраст, город, телефон).
2. Рисунок. Размер рисунка не более А4.
3. Поделка. Работы, изготовленные собственными руками из любых материалов и в любой технике.
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