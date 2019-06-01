Турция сухопутная и ее манящие вершины

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24-28 октября в Турции состоялся XXI конгресс Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП). Каждая такая «всемирная летучка», неизменным участником которой являлся наш Prospekt-Media, имела свое лицо. И все же турецким организаторам удалось провести встречу, не похожую на все предыдущие.

Мэр Кайсери Мемдух Буйукилич (в центре), вместе со своими коллегами радушно принявший конгресс в своем городе, оказался в этот день именинником. И уже от себя лично устроил небольшой прием в крепости Кайсери, выставив по этому случаю именинный торт.

«Лучше один раз увидеть»

Принимавший в прошлом году эстафету у своих коллег из Нью-Йорка Мехмет Али Дим, на тот момент руководитель Союза журналистов города Аланьи, сообщил участникам конгресса, что его предложение провести встречу в Турции одобрили президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИДа Мевлют Чавушоглу. Перспективу собраться в следующий раз в «краю магнолий» с удовольствием приветствовали и будущие участники встречи. Но кто мог тогда подумать, что через год взаимо­влияние России и Турции возрастет настолько, что их сотрудничество станет темой из мировой информационной повестки? А это уже для людей нашей профессии — интерес, помноженный на два.

В итоге получилось, что ВАРП собрался в Турции сразу после встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана в Сочи. Для турок, напомним, эта встреча ознаменовала надежду на возвращение на родину более 4 миллионов беженцев, которых страна приютила из-за гражданской войны в Сирии. Сегодня беженцы составляют пятую часть жителей Анкары (всего в столице проживает 5 млн человек) и пятую часть жителей Стамбула (проживает 10 млн человек).

В этой мечети в Кайсери мы увидели ковчег, в котором, как нам сказал экскурсовод, хранится фрагмент бороды пророка Мухаммеда.

- Наш конгресс пройдет на колесах, - сразу же заявил в своей приветственной речи на открытии конгресса Мехмет Али Дим, сегодня еще и председатель Всемирного совета турецких журналистов. Он сообщил, что в планах турецкой команды организаторов — познакомить русскоязычных издателей и журналистов с историческими, природными и культурными богатствами Турции на маршруте Анкара - Аланья.

Любопытно, что недавно созданная организация, которую возглавляет Мехмет Али Дим, действует по той же модели, что и ВАРП, а объединила она представителей тюркской языковой группы. Необходимость ее создания наш турецкий коллега объяснил тем, что «потоку лжи о его стране пора противопоставить правдивую информацию».

И надо отдать должное — сколь праздничной бы ни была обстановка конгресса, принимающая сторона не забывала деликатно, но активно «продвигать свою страну» и балансировать о ней информацию.

Каппадокия очень успешно конкурирует с топовыми курортами Турции: здесь всегда полно туристов с разных концов света.

«Нет плохих и хороших террористов»

Стартовал же конгресс, в работе которого приняли участие свыше 250 представителей СМИ из 60 стран, более чем деловито. Его торжественное открытие и первая пленарная сессия состоялись в Анкаре. Ударной частью встречи стало появление в зале команды представителей высшего руководства страны, возглавил которую вице-президент Турции Фуат Октай, и особенно - его последующее выступление: «без шпаргалки», яркое и содержательное, лишенное бюрократических оборотов и общих слов.

Фуат Октай призвал журналистов бороться с предубеждениями – в том числе в отношении Турции, и отметил исключительное значение правдивой информации в современном цифровом мире.

Другой важной темой выступления вице-президента стало партнерство Турции и России, направленное, по его оценке, на спокойствие и стабильность в сопряженном с Турцией регионе.

Татьяна Митюсова (Москва, «Комсомольская правда»), Александр Гусин и Давид Понамарь (Сакраменто, «Диаспора»): новая высота.

- Мы решаем важнейшую задачу – остановить кровь, текущую в Сирии уже 8 лет. Турция всегда выступала за неприкосновенность границ. При поддержке России и Ирана мы предотвратили гибель сотен тысяч людей. Операции по борьбе с терроризмом не направлены против курдов и других этнических групп, - сказал Октай.

«Нет хороших и плохих террористов. Террору не может быть оправдания, однако мы сталкиваемся с негативными оценками наших миротворческих операций в зарубежных СМИ. Странно, что при этом они не пишут о гуманитарной катастрофе, которую переживает регион, о гибели тысяч гражданских лиц в зоне конфликта. Мы ожидаем от вас понимания этого факта», - обратился к участникам конгресса вице-президент.

В ходе конгресса происходит награждение СМИ, наиболее успешно работающих в этой области, Почетными грамотами правительства России за сохранение русского языка за рубежом и вклад в объединение российских соотечественников. В 2009 году такую награду получило нарвское издание «Виру Проспект». В этот раз поздравления принимали газета «Азербайджанские известия», издательский дом LTC Media Verlag из Германии, латвийский журнал «Открытый город» и «Ассоциация русской культуры г. Аланья»

(рук. Екатерина Гюндюз — на фото в верхнем ряду слева).

По оценке Фуата Октая, развитие отношений между Россией и Турцией идет по нарастающей, и это имеет важное значение для всего мира.

- В 2004 году после 32-летнего перерыва состоялся визит на высшем уровне, когда российский президент Владимир Путин посетил нашу страну, что положило начало активизации контактов России и Турции, - сказал Октай. По его словам, в этом году президенты России и Турции встречались уже 6 раз и 9 раз разговаривали по телефону.

«Мы твердо намерены довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов с нынешних 27 миллиардов», - заявил вице-президент.

Пахлава, айран и лукум — это мы и прежде знали. Что такое гузлеме и бурекас — узнали сейчас.

Турция — это не только пляжный отдых

С начала 2019 года Турцию посетило свыше 4,8 миллиона российских туристов, свидетельствует официальная статистика страны. Можно смело утверждать, что это в основном любители пляжного отдыха: турецкие курорты для большинства россиян — наилучшее соотношение цены и качества.

Но благодаря конгрессу многие его участники открыли для себя не менее интересную сторону Турции туристической, познакомившись с несколькими жемчужинами истории и культуры в «сухопутной зоне». Из Анкары мы проехали в расположенный в самом центре страны город Кайсери. Для кого-то он примечателен тем, что здесь возвышается гора Эрджиес, которую здешние жители без сомнений называют самой красивой в мире. При этом, добавим от себя, благодаря расположенному на ней суперсовременному горнолыжному курорту она становится все привлекательней.

Президент ВАРП Виталий Игнатенко, вице-президент Турции Фуат Октай, председатель Всемирного совета турецких журналистов Мехмет Али Дим — конгресс объединяет.

И именно в этой местности находится Каппадокия, которую некоторые гиды рекомендуют как один из самых захватывающих уголков планеты. Это самобытный регион Турции с прямо-таки космическим ландшафтом, с древними подземными городами и пещерными монастырями.

Кстати, мэр Кайсери удивил нас рассказом о «русском следе» в истории его города. Оказывается, в 1930-е годы СССР помог построить здесь пять текстильных фабрик, а затем и сталелитейный завод, подготовить для них специалистов, что в корне изменило судьбу города и обеспечило ему благополучное развитие.

А в городе Конья, который считается одним из самых религиозных городов Турции, мы побывали в мемориальной мечети, где хранится прах выдающегося персидского поэта-суфия Джалаладдина Руми. И побывали на представлении танцующих дервишей, орден которых зародился также в Конья.

Из Турции каждый из нас уезжал с особенным подарком - миниатюрным многотомником поэта-суфия и его современников. Другое время, другая вера. И все же это нам так близко: поиски Бога, мира, любви и счастья. А значит, это духовное завещание на наших книжных полках не запылится…

Татьяна Завьялова

Фото автора и участников конгресса







