Редакция / Конкурсы "ВП" и "НГ"Смотрите первые фотографии участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы»
Дата публикации: Вчера, 17:52 Просмотрено: 201
Фотографии участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы».
Иллюстративное фото. Автор: Krista Mangulsone
Напоминаем:
Конкурс проходит в 3-х номинациях:
1. Фотография. Не более 3 изображений от одного участника с указанием личных данных автора (фамилия-имя, возраст, город, телефон).
2. Рисунок. Размер рисунка не более А4.
3. Поделка. Работы, изготовленные собственными руками из любых материалов и в любой технике.
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