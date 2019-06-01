Смотрите первые фотографии участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы»

Дата публикации: Вчера, 17:52 Просмотрено: 201

Фотографии участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы».

Иллюстративное фото. Автор: Krista Mangulsone

Напоминаем:

Конкурс проходит в 3-х номинациях:

1. Фотография. Не более 3 изображений от одного участника с указанием личных данных автора (фамилия-имя, возраст, город, телефон).

2. Рисунок. Размер рисунка не более А4.

3. Поделка. Работы, изготовленные собственными руками из любых материалов и в любой технике.



