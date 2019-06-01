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Редакция / Конкурсы "ВП" и "НГ"Смотрите первые фотографии участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы»

Дата публикации: Вчера, 17:52 Просмотрено: 201

Фотографии участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы».

Смотрите первые фотографии участников, присланные на конкурс «Наши домашние любимцы»
Иллюстративное фото. Автор: Krista Mangulsone

Напоминаем:

Конкурс проходит в 3-х номинациях:

 

1. Фотография. Не более 3 изображений от одного участника с указанием личных данных автора (фамилия-имя, возраст, город, телефон).

 

2. Рисунок. Размер рисунка не более А4.

 

3. Поделка. Работы, изготовленные собственными руками из любых материалов и в любой технике.


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