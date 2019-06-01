Дата публикации: Вчера, 17:48 Просмотрено: 186

Конкурс! Конкурс! Конкурс!

Foto: Mikhail Vasilyev

Дорогие друзья! А ведь давно мы с вами не устраивали творческих состязаний… Так давайте встряхнемся! Тем более, что и тема есть: 30 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день домашних животных.

Итак, редакции изданий «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» объявляют конкурс «Наши домашние любимцы».

Предлагаем вам познакомить нас с вашим питомцем, а также запечатлеть счастливые мгновения, которые он вам дарит! Мы с нетерпением ждем интересных, оригинальных и курьезных фотографий и рисунков в сопровождении небольшого комментария.

Конкурс пройдет в 3-х номинациях:

1. Фотография. Не более 3 изображений от одного участника с указанием личных данных автора (фамилия-имя, возраст, город, телефон).

2. Рисунок. Размер рисунка не более А4.

3. Поделка. Работы, изготовленные собственными руками из любых материалов и в любой технике.

Фото и рисунки присылайте на э-почту konkurs.prospekt@gmail.com c пометкой «фото» или «рисунок» или принесите их в редакцию по адресу: Нарва, Пушкина 20-11. Ждем в редакции и поделки наших участников.

Участвовать в конкурсе может любой желающий. Участник, отправивший произведения на конкурс, подтверждает тем самым своё авторство.

Конкурс стартует 13 ноября и заканчивается 2 декабря 2019 года. По его итогам определятся 3 победителя, которые получат благодарственные письмами и призы.

Все работы участников будут размещены на сайте www.prospekt.ee. Понравившейся работе можно будет добавить шансы на успех, заполнив напечатанный в газете купон.

Да, победит лишь тройка лучших, но ведь главное - участие. И определение "лучший" — относительно.

Творческих успехов! Ждём ваши работы!







