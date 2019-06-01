Редакция / Конкурсы "ВП" и "НГ"Конкурс «Наши домашние любимцы»!
Дата публикации: Вчера, 17:48 Просмотрено: 186
Конкурс! Конкурс! Конкурс!
Foto: Mikhail Vasilyev
Дорогие друзья! А ведь давно мы с вами не устраивали творческих состязаний… Так давайте встряхнемся! Тем более, что и тема есть: 30 ноября во многих странах мира отмечается Всемирный день домашних животных.
Итак, редакции изданий «Нарвская Газета» и «Виру Проспект» объявляют конкурс «Наши домашние любимцы».
Предлагаем вам познакомить нас с вашим питомцем, а также запечатлеть счастливые мгновения, которые он вам дарит! Мы с нетерпением ждем интересных, оригинальных и курьезных фотографий и рисунков в сопровождении небольшого комментария.
Конкурс пройдет в 3-х номинациях:
1. Фотография. Не более 3 изображений от одного участника с указанием личных данных автора (фамилия-имя, возраст, город, телефон).
2. Рисунок. Размер рисунка не более А4.
3. Поделка. Работы, изготовленные собственными руками из любых материалов и в любой технике.
Фото и рисунки присылайте на э-почту konkurs.prospekt@gmail.com c пометкой «фото» или «рисунок» или принесите их в редакцию по адресу: Нарва, Пушкина 20-11. Ждем в редакции и поделки наших участников.
Участвовать в конкурсе может любой желающий. Участник, отправивший произведения на конкурс, подтверждает тем самым своё авторство.
Конкурс стартует 13 ноября и заканчивается 2 декабря 2019 года. По его итогам определятся 3 победителя, которые получат благодарственные письмами и призы.
Все работы участников будут размещены на сайте www.prospekt.ee. Понравившейся работе можно будет добавить шансы на успех, заполнив напечатанный в газете купон.
Да, победит лишь тройка лучших, но ведь главное - участие. И определение "лучший" — относительно.
Творческих успехов! Ждём ваши работы!