+Галерея.+Видео. Кафе Step Up - друг Справедливой торговли

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Самый вкусный в своей жизни латте я выпила в маленьком стильном кафе Step Up в центре Тарту. Приятно было осознавать, что в этот момент я не только получаю удовольствие от чашки отличного кофе, но и (уж простите за пафос) помогаю всей мировой торговле двигаться в верном направлении.

Яанус и Анне Вялья вместе работают в кафе Step Up и говорят, что это их хобби. Фото: с личной странички Facebook

Кафе-лавка Step Up - семейное социальное предприятие, основанное тартусцем и, кстати, уроженцем Нарвы Яанусом Вялья. Несколько фотографий этого кафе мы разместили в прошлом выпуске «Историй успеха» в качестве примера предприятия, которое получило кредит от этического банка, и после этого многие читатели попросили рассказать о нем подробнее.

В кафе-лавке можно выпить чай или кофе, а также купить кофе, чай, конфеты, шоколад, вино. Одна из постоянных покупательниц, с которой я пообщалась в кафе, хвалила качество кофе и шоколада и поясняла, что выбирает их именно здесь потому, что уверена: вся продукция экологически чистая и полезная для здоровья. Но, помимо всего этого, есть еще одна важная вещь, которую стоит знать: в Step Up продаются товары со знаком Справедливой торговли, и у входа в него недаром висит плакат с надписью «Maailm muutub iga ostuga» («Мир меняется с каждой покупкой» - прим. ред.).

В уютном кафе Step Up в Тарту на улице Паэ можно выпить отличный кофе и купить продукты Справедливой Торговли.

Цена несправедливой торговли

- В ходе проведенного мною блиц-опроса среди знакомых выяснилось, что большинство из них вообще ничего не знает о Справедливой торговле, да и информация в интернете о том, где в Эстонии продаются товары Справедливой торговли и для чего нужно их покупать - довольно скудная.

- Наша идея как раз заключается в том, чтобы в центре города находились не просто кафе и лавка для продажи товаров Справедливой торговли, но и инфоцентр, где можно при желании получить всю информацию о том, что такое Справедливая торговля.

«Справедливая торговля» (англ. Fair trade) - организованное общественное движение, отстаивающее справедливые стандарты международного трудового, экологического и социального регулирования, а также общественную политику в отношении маркированных и немаркированных товаров, от ремесленных изделий до сельскохозяйственных продуктов. В частности, это движение обращает особое внимание на экспорт товаров из развивающихся в развитые страны. Частая тема при обсуждении справедливой торговли — критика существующей организации международной торговли как «несправедливой». Защитники принципов справедливой торговли утверждают, что колебания цен на товары не гарантируют прожиточного минимума многим производителям в развивающихся странах, вынуждая их брать займы с крайне невыгодными условиями. Сторонники справедливой торговли также считают, что рыночные цены не отражают истинной стоимости производства, которая должна включать и экологические, и социальные компоненты стоимости.

Если вы задумаетесь о товарах и продуктах, которые поступают к нам из развивающихся стран - какао, кофе, чай, хлопок, швейная продукция, что угодно - то, конечно, обязательно вспомните, что за всеми этими товарами стоят люди, работающие в условиях очень несовершенного трудового законодательства, в странах, где далеко не всегда соблюдаются международные конвенции о правах детей, правах человека и так далее.

Хотя большинство развивающихся стран эти конвенции ратифицировали, они не имеют ресурсов следить за их выполнением, поэтому там используется детский и рабский труд.

Скупка кофе и какао в качестве сырья для перепродажи в развитые страны производится, как правило, по настолько низкой цене, что она не покрывает расходы производителей, оказывается в два-три раза ниже, чем эти расходы. И поэтому производители экономят на рабочей силе: в Западной Африке работает два миллиона несовершеннолетних, среди которых есть дети, проданные производителям в рабство.

В 18-19 веках, когда началась колонизация стран Западной Африки, там появились плантации какао и хлопка, которые коренным образом изменили сельское хозяйство этих стран и лишили местных жителей возможности выращивать для себя пищу. Они стали рабами на плантациях и получали пищу от своих хозяев. Когда рабство закончилось, вернуть к жизни прежнее сельское хозяйство во многих регионах со сложными климатическими условиями оказалось практически невозможно.

Например, в Западной Африке есть маленькое государство Буркина-Фасо, у которого в конце 1990-х 55 процентов экспортной продукции составлял хлопок, но этот хлопок не мог конкурировать с хлопком, выращенным в США и других развитых странах, где сельское хозяйство дотируется и цена сельхозпродукции, соответственно, намного ниже. Низкие цены на хлопок на мировом рынке делают производство хлопка в Буркина-Фасо невыгодным, но ничего другого там производить не могут. А это означает голод. И это типичная ситуация для сельского хозяйства в развивающихся странах, таких примеров можно приводить много.

Владельцы кафе Step Up позаботились о комфорте своих клиентов.

Такая ситуация приводит к тому, что в сельском хозяйстве используются некачественные семена, опасные химикаты, давно запрещенные в других странах - и вся эта продукция в конечном итоге попадает на стол и к нам, и мы все это едим.

Сама идея Справедливой торговли первоначально возникла у американских солдат, служивших на военных базах в Карибском море: они видели, как местные жители с трудом сводят концы с концами, и стали, уезжая домой, покупать там разные вещи - в основном это были красивые изделия ручной работы - перепродавать их в Штатах, а деньги отправлять местным жителям. В 1960-х -1970-х годах этот вид торговли стал более системным: пионерами Справедливой торговли стали Англия и Голландия.

Долгие годы существовала ассоциация государств, которые производят и экспортируют кофе: они договаривались об единой цене на зеленые кофейные бобы на международном рынке. Но в 1989 году ассоциация впервые не достигла такого соглашения и цена на кофе на рынке стала зависеть от колебаний на бирже. Цены упали в два-три раза, и это привело к серьезным кризисам в ряде стран. Только вдумайтесь: в мире выращиванием кофе занимаются 25 миллионов семей, то есть от цен на кофе зависит судьба 100 миллионов человек.

Тогда и возникла Международная организация Справедливой торговли, чей основной принцип: минимальная цена не должна опускаться ниже уровня, который покрывает расходы производителя и позволяет ему нормально развиваться дальше.

Минимальная цена действует, только когда рыночная цена ниже нее. Если рыночная цена больше минимальной, используется рыночная цена.

Стандартов Справедливой торговли не сосчитать, а кофе - это продукт, на примере которого легче всего объяснить, для чего это нужно.

В Справедливой торговле действуют и другие принципы, например, должен быть запрещен рабский и детский труд, работники должны быть защищены социальными гарантиями, обеспечены безопасными условиями труда. Также запрещено использовать опасные химикаты при выращивании сельхозпродукции.

- А теперь перейдем к вашей кафе-лавке. Почему покупки, которые люди делают здесь, меняют мир к лучшему?

- Все товары, которые у нас продаются, имеют сертификаты Справедливой торговли. Есть компании и организации, которые специально созданы для того, чтобы заниматься Справедливой торговлей, а есть обычные предприниматели, которые продают один-два товара с сертификатом Справедливой торговли, потому что считают: потребитель хочет иметь такой товар. Например, такие продукты имеет всем известная фирма «Паулиг».

Другие занимаются этим более преданно - они хотят, чтобы на плантации использовались принципы органического выращивания, чтобы при этом не происходило загрязнения окружающей среды, чтобы выращивание культур происходило не на больших плантациях, для которых вырубают леса и уничтожают биологическое разнообразие, а на маленьких участках в лесу. Любопытно, что когда кофе растет под деревьями, а не на открытом солнце, то оно дольше созревает, зато аромат и вкус его становятся более насыщенными, что вы и почувствовали у нас в кафе.

Очень много разных полезных вещей, с которыми считаются и которые развивают компании, следующие принципам Справедливой торговли, приводят к повышению качества товара и повышению качества жизни в очень разных сферах. Конечно, это может привести к дополнительным расходам и к более высокой цене, но тут все зависит от потребителя - насколько ему близок и важен принцип Справедливой торговли как таковой.

Семейное дело прибыли не приносит

- Как вы пришли к созданию такого магазина?

- Я начал изучать эту идею еще в 2003 году, когда стал членом Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) (Круглый стол по сотрудничеству в целях развития AKÜ представляет эстонские неправительственные организации, занимающиеся вопросами окружающей среды, правами человека и другими вопросами устойчивого развития — прим. ред.) Изучая организации Справедливой торговли в Канаде, в Монреале я попал в один такой магазин, где продавали и готовили кофе, которое получали непосредственно из Мексики, от производителей, без посредников. И вот тогда я понял, в чем идея.

Когда вернулся, мы начали проводить в Эстонии различные мероприятия, пропагандирующие Справедливую торговлю. Также я принимал участие в совместных проектах с коллегами из Финляндии и Швеции, где эта тема всем хорошо знакома и имеет поддержку со стороны населения.

А в 2016 году возникла идея сделать собственный магазин Справедливой торговли. Вначале думали открыть магазин одежды - к примеру, в Таллинне есть один такой магазинчик, продающий одежду из Индии и Непала, которая больше всего подходит любителям богемного стиля, а такого, где продают обычную мейстримную одежду, нет.

Но потом я узнал, что одна женщина уже собралась открыть такой магазин в Тарту, я с ней встретился, понял, что она все хорошо продумала и набралась нужного опыта, и решил со своей семьей не открывать такой же магазин, а помочь ей. И она это успешно сделала.

За эти годы у меня образовалось много связей с эстонскими импортерами товаров Справедливой торговли, я несколько раз делал полный обзор продуктов Справедливой торговли, которые продаются в Эстонии, например, в 2014 году их наименований было около 600.

Мы также открывали магазин Справедливой торговли на два предрождественских месяца в таллиннском городке Теллискиви - там продавались изделия ручной работы из Уганды и Кении плюс продукты Справедливой торговли.

Товары Справедливой торговли, которые можно купить в Эстонии. Фото: Клуб справедливой торговли

Опыт появился, мы все хорошо продумали, нашли маленькое помещение в Тарту, купили мебель в сэконд-хенде, завезли продукты и работали почти два года. Но на второе лето нам пришлось закрыть магазин, потому что народу в это время года было очень мало. Решили путешествовать по разным фестивалям, в том числе были в то лето и у вас в Нарве, на музыкальном фестивале Baltic Sun, мы организовали тогда кафе на круизной джаз-яхте.

Осенью стали искать себе новое место и в ноябре прошлого года переехали на улицу Поэ в центр Тарту.

- Идея хорошая, ассортимент богатый, товары качественные и все выглядит отлично!..

- Но, к сожалению, пока нет достаточного количества потребителей этой идеи. Мы получаем ровно столько прибыли, чтобы окупить свои расходы, заплатить за аренду и электричество, но нам самим уже ничего не остается - это наше хобби, и мы работаем здесь, как волонтеры.

Идея социального предпринимательства заключается не в прибыли, а в том, чтобы сделать что-то хорошее, полезное. Но если бы прибыль была, ее можно было бы реинвестировать в дальнейшее развитие этого дела.

- Понятно, что вы занимаетесь этим не ради прибыли, однако все-таки почему дело, которое, несомненно, является и хорошим, и полезным, не может также приносить и прибыль?

- Потому, что, как вы и отметили, люди пока мало информированы о Справедливой торговле. В начале 2000-х в Эстонии вообще об этом никто не знал. Мы последовательно проводили несколько исследований общественного мнения, и сейчас практически каждый

опрошенный слышал о Справедливой торговле и может назвать один-два ее принципа - например,запрет на использование детского труда или более высокий доход фермеров в развивающихся странах.

Также в школьном курсе географии есть глава о Справедливой торговле, и я сам прочел об этом много лекций, в том числе в нарвских школах - в Солдинаской и Пяхклимяэской гимназиях.

- Может быть, дело в том, что жители Эстонии недостаточно богаты, чтобы покупать товары Справедливой торговли, и торговые сети их не предлагают?

- Есть выбор: есть продукты Справедливой торговли, которые относятся к разряду дорогих, есть более дешевые, хотя среди самых дешевых товаров вы, конечно, их не найдете.

Самая прогрессивная сеть по продаже продуктов справедливой торговли в Эстонии на сегодняшний день - это Rimi, у них довольно большой выбор и чая, и кофе, и шоколада, имеющих сертификат Справедливой торговли, есть такие товары и в сети Prisma, а в последнее время они стали появляться также в сети Coop. Много продуктов можно найти в экомагазинах.

Города справедливой торговли

- Вероятнее всего, товарам Справедливой торговли для успешного конкурирования с другими товарами не хватает прежде всего рекламы, или даже не рекламы, а информированности со стороны населения о том, что собой представляет Справедливая торговля. В самом деле, разве кто-то из нас хочет, чтобы в Африке эксплуатировали детей или применяли вредные для здоровья химикаты при выращивании кофе?

- Одно мое начинание в 2014 году было таким: сделать наклейки на двери магазинов и кафе, как это принято в Финляндии, которые бы сообщали покупателям о том, что здесь продаются товары Справедливой торговли. Я подумал, что название должно быть коротким и впечатляющим и предложил такую надпись: «Друг справедливой торговли». Предприятие, которое продает продукты справедливой торговли, получает соответствующий сертификат и наклейку.

Сейчас в Эстонии примерно 50 таких друзей, некоторые используют это звание в своей рекламе, другие - нет. На самом деле таких друзей могло бы быть и больше, я связывался со многими предпринимателями, которым известные мне импортеры поставляют товары Справедливой торговли, но оказалось, что далеко не все из них знают, что это такое. В Эстонии только из продукции одного импортера кофе Справедливой торговли приготавливают и продают более полумиллиона чашек кофе, но потребителям об этом неизвестно.

Другой аспект: есть в мире такое движение, когда самоуправления городов решают, что все госпоставки должны по возможности соответствовать правилам Справедливой торговли, всего таких городов насчитывается около 2000. Например, в Германии закупают для больниц хлопковое белье, а в Уэльсе - форму для школ из хлопка Справедливой торговли. В 2012 году во время Олимпиады в Лондоне во всех кафе продавали только товары Справедливой торговли: кофе, апельсины, шоколад, вино.

В Эстонии в последние годы я много занимался рекламой всего этого, и одна из идей заключалась в том, чтобы убедить местные самоуправления проводить такие этические поставки. И первым таким самоуправлением в Эстонии стала волость Хийу, и Эстония стала 25-м государством в мире, где проводятся этические поставки.

Есть еще такая идея: самоуправление может решить, что хотя бы некоторые из продуктов, которые постоянно используются в самом местном самоуправлении и его подведомственных учреждениях - например, кофе, чай или сахар, могли бы быть продуктами Справедливой торговли. Сейчас мы эту идею продвигаем в Тарту.

-То есть, если все сложится, Тарту тоже может стать городом Справедливой торговли?

-Пока этот вопрос решается, но я считаю, что будущая культурная столица Европы просто обязана быть городом Справедливой торговли.

8 подсказок от Клуба Справедливой торговли Яанус Вялья ведет в Фейсбуке страничку Клуба справедливой торговли. Вот такой пост клуб опубликовал недавно: «Тысячи фермеров и рабочих по всему миру прилагают все усилия, чтобы предоставить нам то, что мы любим, будь то чашка кофе, обед из риса, сладкий банан или вечерний чай. Продемонстрируйте свою поддержку и выберите продукты, которые обязательно будут производиться без использования детского труда, рабского труда или химикатов и за которые фермер получил справедливую цену и справедливое вознаграждение за труд. Fairtrade - самый известный и пользующийся наибольшим доверием ярлык для этического производства, который создал нормальные условия производства и труда для 1,6 миллиона фермеров и рабочих. Выбирая Fairtrade, мы не занимаемся благотворительностью, а помогаем людям в развивающихся странах достичь таких же условий жизни и труда, как в развитых странах. В Эстонии сотни товаров под маркой Fairtrade. Вот несколько предложений: 1. Снэки Loodusväe (Eesti) ja специи Santa Maria в Rimi. 2. Бананы и изюм Rainbow в Prisma. 3. Мороженое Ben & Jerry. 4. English Teashop чай в Таллинском и Тартуском Kaubamaja. 5. Сахар Dansukker. 6. Friends Textile (Eesti) хлопчатобумажные носки. 7. Конфеты Chocolala (Eesti). 8. Кофе Estonian Coffee Roastery kohv (Eesti)».

Ирина Токарева

Фотогалерея: Руслан Джургенов





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