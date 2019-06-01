Основатель первого этического банка в Эстонии: «Деньги могут сделать общество больным или здоровым»

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Тийт Урва преподает в Нарвском коллежде Тартуского университета предметы, связанные с предпринимательством, и в Нарве его знают прежде всего в этом качестве.

Тийт Урва: моя цель - запустить социальную банковскую инициативу в Эстонии, которая поддержит устойчивое развитие нашей страны и общества.

Но он также через свою консалтинговую компанию Arengukulg OÜ внедряет передовые европейские концепции управления и развития и является одним из основателей первого в Эстонии этического банка.

- Когда мы в своей газете сделали обзор социальных предприятий в Эстонии, многие читатели захотели узнать подробнее именно об этическом банке. Они спрашивали: как вообще возможно, чтобы банк не был коммерческим предприятием? Как банк может существовать без прибыли?

- Это - самый трудный, ключевой вопрос. Чтобы ответить на него, зададимся вначале другим вопросом: что такое деньги?

Обращение денег в обществе можно сравнить с кровообращением в организме человека: если оно правильное, нормальное - человек здоров, если ненормальное - человек болен. Если обращение денег в обществе неправильное - общество больно. Это очень важно: четко представлять себе, что общество - это целостная система и часть этой системы - деньги.

У нас и в школе, и в обществе учат тому, что деньги должны приносить прибыль, но это - только одна сторона вопроса. Прибыль очень важна для предпринимателя, но прибыль не должна быть единственной целью. Любое предприятие, чтобы развиваться и создавать качественные, необходимые для общества продукты или услуги, должно иметь прибыль. То есть прибыль - это инструмент, а не цель.

Если для банка прибыль - это именно цель, то тогда он может инвестировать и в опасные для общества проекты, например, в развитие вооружений или опасных производств - ведь вкладчик обычно не знает, как именно работают его деньги. Банк может давать предприятиям кредиты и под 10, и по 15 процентов, что приводит к росту цен и к тому, что какие-то небольшие, но важные для развития общества предприятия просто не выживут. А это ненормально.

Step UP pood-kohvik, одно из предприятий, которые инвестировал HLÜ: вид кафе снаружи и интерьер внутри.

- А как - нормально?

- Мы не работаем без прибыли, но мы контролируем ее размер - наш кредитный процент от 0 до 5 - и инвестируем только в те предприятия, выживание которых важно для всего общества в целом. Разумеется, как и обычный банк, мы ожидаем, что предприятие вернет полученный кредит обратно.

Наш основной принцип - деньги должны содействовать созданию здоровой, нормальной жизненной среды. Например, если деньги направляются в образование - они вообще не должны обременяться никакими интрессами.

В мире существует целая сеть альтернативных этических банков, и наш - это первая ласточка здесь, в Эстонии. Мы - член Европейской федерации этических и альтернативных банков, эта федерация ежегодно летом проводит свои конфереции, обучения, и мы в них участвуем, а одна из таких конференций несколько лет назад состоялась в Эстонии.

Строго говоря, мы - еще не банк, мы только готовимся стать настоящим банком. Уставной капитал банка должен составлять 5 миллионов евро. У нас сейчас 100 членов и за время существования мы инвестировали деньги в 19 проектов.

- Три года назад в Нарве открылась контора другого HLÜ - Tartu Hoju-laenuühistu. Наши читатели спрашивают: что между вашими организациями общего и чем они различаются?

- Если сравнивать нас с Tartu Hoju-laenuühistu, то они гораздо ближе к тому, чтобы стать настоящим банком: они существуют дольше и их уставной капитал больше. Но, в отличие от нас, это коммерческая организация. Общая у нас форма - кредитно-сберегательное товарищество, она сложилась в Эстонии исторически, первые кредитно-сберегательные товарищества появились в Эстонии в начале 20 века. Его принцип заключается в том, что получать кредиты и услуги HLÜ могут только его члены.

- Как вы считаете, насколько важно, чтобы общество в целом прониклось идеей этического банка?

- Какие самые важные функции денег? Очень конкретная функция, которая каждому знакома - это купля-продажа. Вторая - кредитование, причем для одних людей важно, чтобы их деньги работали на пользу обществу, для других главное - получать как можно больший процент. Третья функция, о которой меньше всего задумываются - это kingiraha - «подарочные деньги».

Можно проиллюстрировать таким примером: в семье родители вкладывают «подарочные деньги» в детей, в их развитие и при этом не ставят ребенку никаких условий - например, учиться на одни пятерки. Но это - самая важная часть семейного бюджета.

Если перейти к государству: оно через наши налоги вкладывает деньги в образование, здравоохранение, науку - и это тоже очень важно. Этот процесс должен быть более прозрачным. И реально в жизни мы видим, что в государстве kingiraha не хватает, а это тоже самая важная часть бюджета, потому что это инвестиции в будущее, в развитие общества.

И эта часть должна быть значительно больше в идеале, чтобы общество не останавливалось в развитии, чтобы оно двигалось вперед. И наша глобальная цель - привести нашу реальность в соответствие с этими нормами. Мы не хотим делать ничего революционного и понимаем, что обществу не так легко проникнуться социальными идеями, но рано или поздно люди понимают - это реально работает.



- Почему вы решили заняться созданием этического банка в Эстонии, как возникла эта идея и чем она вам близка?

- Здесь бэкграунд очень ясный. Я изучал экономическую кибернетику в Тартуском университете и искал ответы на вопросы о том, как должны функционировать люди и организации, чтобы сформировать общество, которое функционирует, изменяется и развивается в соответствии с естественными законами и обеспечивает устойчивое развитие для всех нас. Во-вторых, я изучал работы Юло Вооглайда, я его ученик и друг, и в них тоже много социальных идей.

Мне также повезло быть у истоков создания вальдорфской школы в Эстонии и вносить свой вклад в ее дальнейшее развитие. Последние десять лет я занимаюсь бизнес-консалтингом. В 1991 году я познакомился с Эрнстом Баркхоффом, который запустил новый тип банка в Германии. Теперь моя цель - запустить аналогичную социальную банковскую инициативу в Эстонии, которая поддержит устойчивое развитие нашей страны и общества.

- Расскажите, насколько успешны сегодня предприятия, в которые HLÜ инвестировал.

- Об этом можно рассказывать очень долго. Например, один из первых проектов, который мы поддержали - открытие магазина дизайнерской одежды в творческом городке Теллискиви в Таллинне. Этот дизайнер создает новую модную одежду из старых вещей, применяя принцип вторичного использования, и этот магазин стал за короткое время популярным.

Мы дали кредит предприятию, которое продает и сдает в аренду электромобили, а также предлагает зарядные устройства для электромобилей. Электромобили способствуют снижению загрязнения воздуха в городах, и, если электричество производится из возобновляемых источников энергии, электромобили также способствуют предотвращению изменения климата.

Также в Тарту, мы инвестировали в Step UP pood-kohvik - это небольшое кафе и магазин одновременно, где можно насладиться вкусным кофе или купить кофе, шоколад и другие товары, которые поддерживают принципы справедливой торговли.





Наша справка: Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu - что это?

Кредитно-сберегательное товарищество «Хорошее сотрудничество» или Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu было создано 29 мая 2015 года в Таллинне 48 членами-учредителями.

Это финансовое учреждение, объединяющее людей, которые хотят, чтобы их деньги использовались для экологически и социально хороших проектов, и, с другой стороны, люди, предприятия и сообщества, которым нужен этот вид финансирования.

Деятельность HLÜ в основном сосредоточена на трех группах:

- люди, которым помогают в финансовых вопросах, а также способствуют сотрудничеству между членами HLÜ, которые внедряют в жизнь аналогичные проекты, через поддержку совместных предприятий, общих инструментов расчета и других соответствующих средств,

- компании, основной бизнес которых соответствует ценностям HLÜ, например, производители экологически чистых продуктов, эко-магазины, организации, внедряющие использование возобновляемых источников энергии, социальные предприятия и тому подобное,

- общественные организации, такие как различные бесплатные школы (включая вальдорфские школы), детские сады, общественные объединения и многое другое.

HLÜ использует свои финансовые ресурсы, сеть, технологические возможности и другие инструменты для поддержки этих трех целевых групп. В случае бизнес-проектов или проектов гражданских объединений HLÜ оценивает их соответствие своим основным ценностям и там, где это уместно, помогает разрабатывать проекты с целью достижения более позитивного социального, экономического и экологического воздействия. HLÜ объединяет опыт и лучшие практики со всего мира и распространяет их среди своих членов. Источник: www.heakoostoo.ee



Ирина Токарева

Фото: Руслан Джургенов





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