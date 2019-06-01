Редакция / Проекты "ВП" и "НГ" / Истории успеха+ Галерея. + Видео. Экологический хостель «Творчество» начался с путешествия по миру
Дата публикации: Сегодня, 11:49 Просмотрено: 84
В центре Тарту находится уютный , который нравится в том числе и русскоязычным туристам: они хвалят его не только за дешевизну, но и за оригинальный дизайн, чистоту и дружелюбную атмосферу. Но мало кто из них знает, что весь этот уют хозяева отеля создали собственными руками, отремонтировав старую мебель, часть которой была найдена на свалке.
В 2016 именно Looming стал первым эстонским экологическим хостелем, получившим междунароное признание - международный знак «Зеленый ключ». Looming - семейное социальное предприятие, его основали супруги Сигрит и Хельгур Розентаали: она - в прошлом организатор мероприятий, он - профессиональный актер и по совместительству мастер на все руки: умеет ремонтировать мебель и даже шить на швейной машинке.
А началось все десять лет назад, когда молодая пара решила переехать из Таллинна в деревню, поскольку у обоих к тому моменту возникло желание жить по принципам «зеленого мышления». В частности, Сигрит казалось неправильным, что для летних мероприятий принято заказывать несколько сотен футболок с определенным логотипом, которые, быть может, будут надеты только один раз. Или что для банкетов зачастую заказывают куда больше еды, чем способны съесть гости, и потом большое количество ненужной пищи просто-напросто выбрасывается.
Полмира за год
Перед тем, как перебраться в сельскую местность, пара решила попутешествовать по миру и поработать волонтерами в экологических хостелях, которые используют ветрогенераторы и солнечные батареи. Путешествовали зачастую автостопом и ночевали в палатке, а в хостелях работали в основном за еду. Так они побывали в Англии, Ирландии, Исландии, Канаде, Мексике, словом, объездили полмира в течение года. В Ирландии самостоятельно управляли экологическим хостелем, поскольку его хозяйка уехала по делам на три месяца. Так они набрались практического опыта.
Вернувшись в Эстонию, пара действительно построила маленький домик под Отепя и уже решила было там обосноваться, когда друг из Тарту, заведующий молодежным центром творчества в здании бывшей типографии, рассказал им о пустующем третьем этаже в том же доме, который так и просится под хостель.
Хотя при первоначальном осмотре ободранные стены особого восторга не вызвали, с помощью друзей Сигрит и Хельгур довольно быстро их преобразили: в оформлении помещений приняли участие волонтеры из разных стран и местные тартуские художники, кое-какую старую мебель и утварь принесли друзья, а многие вещи были найдены в центре утилизации.
Не мусор, а эксклюзив
«Мы хотим показать, что старые вещи и мебель - вовсе не мусор», - поясняет Сигрит. Они предпочитают пусть и старую мебель, но из дерева или фанеры, вещам из пластика и прессованных опилок. На первом этапе удалось отремонтировать всего пять комнат на третьем этаже, причем душевые находились внизу, в цокольном этаже. Сейчас хостель занимает два этажа - третий и четвертый. На третьем - комнаты унисекс с двухярусными кроватями, на втором - уютные приватные комнаты на двоих, троих, пятерых.
Так выглядит гостеприимный экологический хостель Looming в центре Тарту.
При каждой комнате - ванная с душем и туалетом, мини-кухня со всем необходимым - последняя деталь очень нравится клиентам из России. Телевизоров в номерах нет - Сигрит говорит, что так не только дешевле, но и лучше - люди должны общаться друг с другом. В хостеле есть просторная терраса, где летом хозяева выращивают цветы и овощи: в хорошую погоду клиенты с удовольствием проводят там время.
Никаких кредитов на хостель не брали, поддержки от каких-либо организаций и фондов тоже не получали - отвечает Сигрит на мой вопрос. Уже позже, когда вступили в Эстонскую сеть социальных предприятий SEV, получили и моральную помощь, и информацию о том, в какие фонды и за какой поддержкой можно обратиться.
«Было трудно, но интересно и весело»
Что было самым трудным на первом этапе? Может быть, то, что из-за отсутствия средств приходилось самим заниматься ремонтом помещений и мебели? «Все это проходило даже весело, потому что было много друзей, которые хотели помочь. Это заняло много времени, конечно, но было и интересно: создавать интерьеры, находить и ремонтировать мебель и другие вещи. Самым сложным моментом в создании отеля была вся связанная с этим бюрократия, оформление необходимых документов, потому что никто из нас раньше с этим и близко не сталкивался», - рассказывает Сигрит.
Что за люди останавливаются в хостеле? «Клиенты у нас самые разные - есть те, кто просто ищет выгодное место для размещения. Но больше всего мы любим наших постоянных клиентов, тех, кто разделяет наши ценности», - говорит Сигрит. Останавливаются здесь и местные жители, особенно часто - из Южной Эстонии, и иностранцы, в том числе и россияне, обычно - из Санкт-Петербурга. «Настолько, чтобы можно было объяснить все, что касается размещения, у нас говорят по-русски», - поясняет Сигрит, когда я спрашиваю, на каком языке они общаются с россиянами. Многие из книентов оставили на сайте Booking.com позитивные отзывы о Looming, причем все, кому отель понравился, отмечают в первую очередь его необычный интерьер.
Что создатели Looming, отеля, который существует уже восемь лет, считают своим самым большим достижением? «То, что наши клиенты замечают нашу обстановку и она им нравится, - это может для кого-то стать толчком, чтобы в будущем использовать те же идеи в своем бизнесе или домашнем хозяйстве. И привлекаем клиентов - ведь в этом бизнесе в Тарту конкуренция достаточно высокая», - отвечает Сигрит.
Экологический хостель как нельзя лучше соотвествует концепции, с которой Тарту выиграл конкурс на звание Культурная столица Европы 2024, и, поскольку известно, что при разработке концепции была широко проявлена инициатива снизу - в обсуждениях стратегии принимали участие несколько сотен человек, я спрашиваю Сигрит, входила ли она в число активистов. «Конечно, а как же иначе? - удивляется она и с улыбкой добавляет: - А в следующий раз вы обязательно выиграете. Нарва будет столицей!»
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Наша справка:
Эко-отель или зеленый отель - это экологически устойчивая гостиница или жилье, которое внесло существенные экологические улучшения в свою структуру, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду.
Ирина Токорева
Фотогалерея: Руслан Джургенов
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