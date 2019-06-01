+ Галерея. + Видео. Экологический хостель «Творчество» начался с путешествия по миру

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В центре Тарту находится уютный , который нравится в том числе и русскоязычным туристам: они хвалят его не только за дешевизну, но и за оригинальный дизайн, чистоту и дружелюбную атмосферу. Но мало кто из них знает, что весь этот уют хозяева отеля создали собственными руками, отремонтировав старую мебель, часть которой была найдена на свалке.

На кухне хостеля Looming есть все, что и полагается.

В 2016 именно Looming стал первым эстонским экологическим хостелем, получившим междунароное признание - международный знак «Зеленый ключ». Looming - семейное социальное предприятие, его основали супруги Сигрит и Хельгур Розентаали: она - в прошлом организатор мероприятий, он - профессиональный актер и по совместительству мастер на все руки: умеет ремонтировать мебель и даже шить на швейной машинке.

А началось все десять лет назад, когда молодая пара решила переехать из Таллинна в деревню, поскольку у обоих к тому моменту возникло желание жить по принципам «зеленого мышления». В частности, Сигрит казалось неправильным, что для летних мероприятий принято заказывать несколько сотен футболок с определенным логотипом, которые, быть может, будут надеты только один раз. Или что для банкетов зачастую заказывают куда больше еды, чем способны съесть гости, и потом большое количество ненужной пищи просто-напросто выбрасывается.

Полмира за год

Перед тем, как перебраться в сельскую местность, пара решила попутешествовать по миру и поработать волонтерами в экологических хостелях, которые используют ветрогенераторы и солнечные батареи. Путешествовали зачастую автостопом и ночевали в палатке, а в хостелях работали в основном за еду. Так они побывали в Англии, Ирландии, Исландии, Канаде, Мексике, словом, объездили полмира в течение года. В Ирландии самостоятельно управляли экологическим хостелем, поскольку его хозяйка уехала по делам на три месяца. Так они набрались практического опыта.

Клиенты хостеля Looming любят отдыхать на его летней террасе.

Вернувшись в Эстонию, пара действительно построила маленький домик под Отепя и уже решила было там обосноваться, когда друг из Тарту, заведующий молодежным центром творчества в здании бывшей типографии, рассказал им о пустующем третьем этаже в том же доме, который так и просится под хостель.

Хотя при первоначальном осмотре ободранные стены особого восторга не вызвали, с помощью друзей Сигрит и Хельгур довольно быстро их преобразили: в оформлении помещений приняли участие волонтеры из разных стран и местные тартуские художники, кое-какую старую мебель и утварь принесли друзья, а многие вещи были найдены в центре утилизации.

Не мусор, а эксклюзив

«Мы хотим показать, что старые вещи и мебель - вовсе не мусор», - поясняет Сигрит. Они предпочитают пусть и старую мебель, но из дерева или фанеры, вещам из пластика и прессованных опилок. На первом этапе удалось отремонтировать всего пять комнат на третьем этаже, причем душевые находились внизу, в цокольном этаже. Сейчас хостель занимает два этажа - третий и четвертый. На третьем - комнаты унисекс с двухярусными кроватями, на втором - уютные приватные комнаты на двоих, троих, пятерых.

Так выглядит гостеприимный экологический хостель Looming в центре Тарту.

При каждой комнате - ванная с душем и туалетом, мини-кухня со всем необходимым - последняя деталь очень нравится клиентам из России. Телевизоров в номерах нет - Сигрит говорит, что так не только дешевле, но и лучше - люди должны общаться друг с другом. В хостеле есть просторная терраса, где летом хозяева выращивают цветы и овощи: в хорошую погоду клиенты с удовольствием проводят там время.

Никаких кредитов на хостель не брали, поддержки от каких-либо организаций и фондов тоже не получали - отвечает Сигрит на мой вопрос. Уже позже, когда вступили в Эстонскую сеть социальных предприятий SEV, получили и моральную помощь, и информацию о том, в какие фонды и за какой поддержкой можно обратиться.

«Было трудно, но интересно и весело»

Что было самым трудным на первом этапе? Может быть, то, что из-за отсутствия средств приходилось самим заниматься ремонтом помещений и мебели? «Все это проходило даже весело, потому что было много друзей, которые хотели помочь. Это заняло много времени, конечно, но было и интересно: создавать интерьеры, находить и ремонтировать мебель и другие вещи. Самым сложным моментом в создании отеля была вся связанная с этим бюрократия, оформление необходимых документов, потому что никто из нас раньше с этим и близко не сталкивался», - рассказывает Сигрит.

Нестандартное решение озеленения в Looming хостеле.

Что за люди останавливаются в хостеле? «Клиенты у нас самые разные - есть те, кто просто ищет выгодное место для размещения. Но больше всего мы любим наших постоянных клиентов, тех, кто разделяет наши ценности», - говорит Сигрит. Останавливаются здесь и местные жители, особенно часто - из Южной Эстонии, и иностранцы, в том числе и россияне, обычно - из Санкт-Петербурга. «Настолько, чтобы можно было объяснить все, что касается размещения, у нас говорят по-русски», - поясняет Сигрит, когда я спрашиваю, на каком языке они общаются с россиянами. Многие из книентов оставили на сайте Booking.com позитивные отзывы о Looming, причем все, кому отель понравился, отмечают в первую очередь его необычный интерьер.

Что создатели Looming, отеля, который существует уже восемь лет, считают своим самым большим достижением? «То, что наши клиенты замечают нашу обстановку и она им нравится, - это может для кого-то стать толчком, чтобы в будущем использовать те же идеи в своем бизнесе или домашнем хозяйстве. И привлекаем клиентов - ведь в этом бизнесе в Тарту конкуренция достаточно высокая», - отвечает Сигрит.

Сигрит Розентааль: в следующий раз Нарва обязательно будет столицей!

Экологический хостель как нельзя лучше соотвествует концепции, с которой Тарту выиграл конкурс на звание Культурная столица Европы 2024, и, поскольку известно, что при разработке концепции была широко проявлена инициатива снизу - в обсуждениях стратегии принимали участие несколько сотен человек, я спрашиваю Сигрит, входила ли она в число активистов. «Конечно, а как же иначе? - удивляется она и с улыбкой добавляет: - А в следующий раз вы обязательно выиграете. Нарва будет столицей!»





Наша справка: Эко-отель или зеленый отель - это экологически устойчивая гостиница или жилье, которое внесло существенные экологические улучшения в свою структуру, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду.

«Зеленое» мышление» означает прежде всего осознание уязвимости природы и ограниченности природных ресурсов нашего мира.



Ирина Токорева

Фотогалерея: Руслан Джургенов





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