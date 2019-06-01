Легко ли быть социальным предпринимателем?

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Один из вопросов, которые задавали нам читатели - есть ли в Ида-Вирумаа успешно действующие социальные предприятия, которые основали местные жители? Согласно полученной от IVEK информации, в Нарве таких организаций как минимум три. Все они нарвитянам давно и хорошо знакомы.

Мы не раз писали об их деятельности, но на этот раз решили узнать у основателей и руководителей этих НКО, как они себя ощущают в статусе социального предпринимателя и задали им по три вопроса:

- Считаете ли вы себя успешным социальным предпринимателем?

- Что вам известно о социальном предпринимательстве в Эстонии?

- С какими трудностями вам приходится сталкиваться в своей работе?

Татьяна Заморская, консультант некоммерческих объединений в Ида-Вируском Центре предпринимательства, руководитель Ида-Вируского клуба любителей собак LUCKY. Клуб занимается развитием культуры собаководства на местном и международном уровнях, пропагандирует бережное отношение к животным и природе.

- Начнем с того, что в Эстонии не существует официального, юридического статуса социального предпринимателя. Некоторые предприятия прошли обучение в Сети социальных предприятий Эстонии (Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik или SEV - прим.ред.), стали членами этой сети - и только о них можно с уверенностью сказать: да, это точно социальные предприятия. Хотя это не предполагает обязательной регистрации в Сети социальных предприятий. В частности в Ида-Вирумаа пока ни одно предприятие в ней не зарегистрировалось.

Возможно, одна из причин в том, что SEV не проводит обучений на русском языке, а может быть, дело в том, что многие организации, чья деятельность подходит под определение социального предпринимательства, не видят смысла в обнародовании того факта, что сами зарабатывают средства или часть средств на свою деятельность. Не исключено, что многие ида-вируские НКО пока вообще ничего не знают о существовании SEV или вообще о таком явлении, как социальное предпринимательство.

Что касается нашего клуба, то - да, мы подходим под определение социального предприятия: сами зарабатываем деньги, полученную прибыль не распределяем и вкладываем ее в дальнейшее развитие собаководства в Ида-Вирумаа.

Вряд ли официльный статус, если бы он у нас был, что-то изменил бы в нашей работе: как правило, подобные нашему клубы собаководства ни город, ни государство не поддерживают, потому что денег не хватает и на более острые нужды - к примеру, на детей, на бездомных животных.

Поэтому мы должны зарабатывать - чтобы содержать наш зал, оплачивать услуги тренеров, и так далее. У нас изначально не было трудностей, связанных с поиском идеи - мы объединились для оказания услуг, в которых все собаководы нуждаются, и было ясно, что эти услуги не могут быть бесплатными. Не было и нет трудностей с поиском добровольных помощников, поскольку, опять же, наш клуб объединяет людей, связанных общими интересами. В этом плане нас можно назвать успешными.

Единственная трудность, с которой сталкиваемся, заключается в том, что заработать достаточно денег на нужды клуба не всегда легко, а каких-либо льгот на аренду нашего зала мы не получаем.

Рита Тернос, руководитель нарвского Центра досуга для детей с особыми потребностями. Основная задача центра, при котором существуют различные кружки и студия инклюзивного танца, - развивать способности детей с особыми потребностями.

- Когда мы только задумывали свою организацию, то знали, что будем заниматься именно социальным предпринимательством, поскольку поддержка, которую можно получить на развитие своей деятельности от различных фондов, не является стабильной, а нам нужно работать изо дня в день. Также мы понимали, что на поддержку от города тоже не сможем сразу рассчитывать, надо сначала доказать, что мы что-то из себя представляем.

Поэтому мы сразу открыли детскую игровую комнату, а потом и боулинг, которые быстро стали популярными. Позже к нам стали приезжать группы по обмену опытом из России, Белоруссии, Латвии, Литвы, которым я рассказывала о нашей деятельности и о том, как мы дошли до такой жизни. В Эстонии у нас тоже есть партнер - организация «Особый мир».

Успешны ли мы? Трудно сказать. Мы помогаем семьям, поддерживаем их, разнообразим досуг детей и вносим в него те изменения, которые могут способствовать их более полноценной дальнейшей жизни. Все это требует больших затрат, и наша деятельность приносит только небольшой доход, который частично покрывает наши расходы. С каждым годом мы расширяем свою деятельность - начинали с трех комнат, теперь у нас появилось собственное отдельное здание. Мы успешны с точки зрения положительной динамики в развитии детей, которые нас посещают, мы известны в Эстонии и даже за ее пределами.

Но с каждым годом справляться с финансовыми проблемами все труднее, потому что расходы тоже растут. И хотя мы ищем новые возможности для зарабатывания денег, сведение концов с концами остается нашей постоянной проблемой.

Я знаю о сети социального предпринимательства, но предприятие предприятию рознь - возможно, тем предприятиям, которые производят какую-то продукцию или услуги, имеют сеть магазинов или что-то подобное, имеет смысл объединяться и обмениваться опытом. Не думаю, что официальный статус социального предприятия мог бы нам чем-то помочь.

Юрий Рауд, руководитель центра творчества и досуга «Гагарин». Центр создан в 2005 году с целью развития творчества различных категорий населения. За это время от разовых проектов и идей он вырос до постоянно действующего Центра рукоделия, в котором проводятся многочисленные занятия, курсы, семинары и мастер-классы.

- Вопрос нашей успешности спорный. К сожалению, у нас был много лет конфликт с городом именно на этой почве: для них слово «социальный» выпадает и они пытаются работать с нами, как с обычными предпринимателями. В социальной сфере мы постоянно развиваемся и нисколько не сомневаемся в том, что успешны, что же касается предпринимательской составляющей, то здесь все не так хорошо.

С самой терминологией социального предпринимательства мы хорошо знакомы благодаря различным семинарам и курсам. С 2013 года мы включены в список НКО, действующих в общественных интересах и имеющих налоговую льготу, благодаря чему пожертвования на счет нашей организации не облагаются подоходным налогом.

Мы знаем также, что само понятие «социальный предприниматель» не закреплено в нашем законодательстве, как например, это сделано в соседней Финляндии, Латвии. Возможно, именно то, что официального юридического статуса у нас нет и не может быть, и препятствует позитивной работе с городской властью, которой мы пытаемся доказать социальную направленность нашей деятельности.

Несмотря на то, что мы сотрудничаем с некоторыми организациями нашего профиля в Эстонии, мне никогда не приходилось слышать о существовании Сети социальных предприятий Эстонии. То, что вся их деятельность ведется на эстонском языке, для нас не является препятствием, но, видимо, просто не попадали до сих пор в это инфополе. Думаю, что пообщаться с ними было бы интересно и полезно для нас.

Статус, который пока ничего не меняет Дорогие читатели! Мы рады, что наши первые «Истории успеха» заинтересовали вас, и вы задаете много вопросов о социальном предпринимательстве в Эстонии. В этом номере на ваши вопросы отвечает консультант НКО Ида-Вируского центра предпринимательства Марью

Уусталу: она расскажет, какую поддержку и обучение могут получить начинающие социальные предприятия и в чем их ценность для Ида-Вирумаа. В первом номере «Историй успеха» мы рассказали о старейшем и одном из наиболее успешных социальных предприятий Эстонии - Центре повторного использования или Uuskasutuskeskus, филиал которого три года назад открылся и в Нарве. После этого читатели спрашивали, а есть ли успешные социальные предприятия, основанные местными жителями. Во втором выпуске мы рассказали о двух таких предприятиях, основанных уроженками Нарвы. Есть ли еще в Ида-Вирумаа такие организации и сколько их всего? - поинтересовались читатели. К сожалению, на второй вопрос нет возможности ответить: в Эстонии понятие «социальный предприниматель» пока не закреплено на законодательном уровне, как это уже сделано, например, в Финляндии и Латвии, где такой статус дает предпринимателю определенные преимущества, например, налоговые льготы и льготы по арендной плате. Возможно, именно поэтому многие ида-вируские НКО, которые занимаются решением общественно значимых проблем и при этом сами зарабатывают деньги для развития своей деятельности, свой статус не афишируют. В этом номере три наших известных руководителя НКО расскажут о том, легко ли в Нарве быть социальным предпринимателем. Со своей стороны, хотим отметить: мы рады, что подняли эту тему, потому что, на наш взгляд, социальное предпринимательство имеет большой потенциал и заслуживает большего признания и поддержки со стороны общества. Как выяснилось, с Эстонской сетью социального предпринимательства SEV, идавируские НКО пока мало контактируют, а некоторые и вовсе не слышали об ее существовании. В этом номере мы дадим небольшой обзор основных направлений, по которым работают около 300 организаций, объединившихся в SEV, и вкратце расскажем о самых интересных из них. Дайте знать, о чьих историях успеха вам хотелось бы узнать подробнее.

Ирина Токарева



