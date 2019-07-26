+Галерея. Экологический отель, этический банк, мобильные мастерские - всё это - SEV

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В Таллинне есть место, где творческая и культурная жизнь, что называется, бьет ключом: это район Теллискиви, когда-то - промышленный, а ныне - креативный: бывшие заводские стены здесь сплошь расписаны профессиональными граффити, а внутри - кафе, бутики и множество офисов, в том числе офис Сети социальных предприятий Эстонии SEV, а также нескольких входящих в эту сеть предприятий.

Окна офиса SEV выходят в один из многочисленных двориков столичного городка Теллискиви.

Предприятия, которые входят в SEV, работают в самых разных сферах: среди них немало организаций, которые дают старым вещам новую жизнь и формируют бережное отношение к окружающей среде, многие также занимаются оказанием различных услуг взрослым и детям с недостатками здоровья.

400 семинаров для 4000 школьников

По мнению исполнительного руководителя SEV Марге Майдла, одним из наиболее успешных из них наряду с давно работающим Центром повторного использования, о котором мы уже писали, можно назвать еще одно недавно действующее социальное предприятие, работающее в сфере образования: мобильные мастерские Merkuur, окрывшиеся в 2017 году, которые только за два года провели около 400 технологических семинаров для молодых людей. Принцип их работы: проведение выездных семинаров, мастер-классов и даже дней рождений, в ходе которых молодые люди на практике знакомятся с современными методами обработки металла и дерева и учатся создавать интересную готовую продукцию. Мобильные мастерские сотрудничают со школами: проводят там уроки технологии, участвуют в проведении научных и карьерных дней. Идея мобильных мастерских получила несколько премий - национальных и международных - за популяризацию науки и технологий.

Среди других организаций, работающих в сфере образования, можно отметить также YFU Eesti, которая занимается ученическими программами обмена. Ежегодно в ней участвует около 100 учеников.

Организация предлагает молодым людям больше, чем просто приобретение культурного опыта жизни в другой стране и возможность выучить язык за рубежом. Youth For Understanding (“молодежь за взаимопонимание”) - международная общественная организация, которая проводит международные обмены для школьников со всех уголков нашей планеты. Организация была основана в 1951 году с целью развития взаимопонимания между США и Германией, двумя бывшими противниками. С тех пор она выросла и стала по-настоящему глобальной: ее членами являются около пятидесяти стран на всех континентах.

Хороший банк и творческий отель

Начиная с 2015 года, в Эстонии работает Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu - Кредитно-сберегательное общество хорошего сотрудничества, которое также называет себя хорошим банком. Его идея заключается в том, что этические ценности важны и для финансовой сферы.

Миссия «хорошего банка» - зарабатывать деньги, направляя вклады в проекты, призванные нести пользу людям и окружающей среде, поддерживая предприятия, которые заботятся о людях и стремятся к рациональному использованию природных ресурсов.

Кредитно-сберегательное общество возглавляют люди с опытом работы в различных альтернативных образовательных, общественных, энергосберегающих и экологических проектах.

В историческом центре Тарту уже несколько лет работает экологический отель под названием Looming (Творчество), весь интерьер которого создан из старой мебели и старых вещей, которые отремонтированы и доработаны таким образом, что выглядят как эксклюзивная продукция. В отеле можно просто остановиться, а также провести мастер-классы или семинар, и все это по довольно приемлемым ценам. Команда экологического отеля видит свою миссию в том, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, а также вдохновить своих гостей мыслить творчески и разумно и воплощать свои идеи в жизнь.

Марге Майдла встретила нашего корреспондента на пороге офиса SEV.

На русском языке

Это лишь некоторые примеры успешных предприятий - членов сети SEV, девиз которой: «Мы помогаем развиваться предприятиям, которые меняют жизнь общества к лучшему».

Почему же все-таки SEV не проводит обучений и курсов и на русском языке, что не только помогло бы развитию социального предпринимательства в Ида-Вирумаа, но и наверняка способствовало бы большей интеграции общества - что может сближать лучше, чем совместная работа над воплощением в жизнь хороших идей?

По мнению Марге Майдла, в этом направлении действительно нужно двигаться и единственное препятствие - недостаток ресурсов и кадров. «Впрочем, это временная трудность, поскольку в нашей молодежной организации есть немало русских ребят, которые со временем смогут помочь в организации таких курсов», - добавила Майдла.

Статус, который пока ничего не меняет Дорогие читатели! Мы рады, что наши первые «Истории успеха» заинтересовали вас, и вы задаете много вопросов о социальном предпринимательстве в Эстонии. В этом номере на ваши вопросы отвечает консультант НКО Ида-Вируского центра предпринимательства Марью

Уусталу: она расскажет, какую поддержку и обучение могут получить начинающие социальные предприятия и в чем их ценность для Ида-Вирумаа. В первом номере «Историй успеха» мы рассказали о старейшем и одном из наиболее успешных социальных предприятий Эстонии - Центре повторного использования или Uuskasutuskeskus, филиал которого три года назад открылся и в Нарве. После этого читатели спрашивали, а есть ли успешные социальные предприятия, основанные местными жителями. Во втором выпуске мы рассказали о двух таких предприятиях, основанных уроженками Нарвы. Есть ли еще в Ида-Вирумаа такие организации и сколько их всего? - поинтересовались читатели. К сожалению, на второй вопрос нет возможности ответить: в Эстонии понятие «социальный предприниматель» пока не закреплено на законодательном уровне, как это уже сделано, например, в Финляндии и Латвии, где такой статус дает предпринимателю определенные преимущества, например, налоговые льготы и льготы по арендной плате. Возможно, именно поэтому многие ида-вируские НКО, которые занимаются решением общественно значимых проблем и при этом сами зарабатывают деньги для развития своей деятельности, свой статус не афишируют. В этом номере три наших известных руководителя НКО расскажут о том, легко ли в Нарве быть социальным предпринимателем. Со своей стороны, хотим отметить: мы рады, что подняли эту тему, потому что, на наш взгляд, социальное предпринимательство имеет большой потенциал и заслуживает большего признания и поддержки со стороны общества. Как выяснилось, с Эстонской сетью социального предпринимательства SEV, идавируские НКО пока мало контактируют, а некоторые и вовсе не слышали об ее существовании. В этом номере мы дадим небольшой обзор основных направлений, по которым работают около 300 организаций, объединившихся в SEV, и вкратце расскажем о самых интересных из них. Дайте знать, о чьих историях успеха вам хотелось бы узнать подробнее.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Руслан Джургенов





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