Чтобы развеять сомнения, обратитесь в Больничную кассу

Дата публикации: Вчера, 15:54 Просмотрено: 76

Как не стать жертвой мошенников и не обмануться в своих лучших побуждениях помочь тому, кто действительно нуждается в помощи, советует юрист Эстонского юридического бюро Вадим Вильде.

- Подчеркну, что с точки зрения юриста, все пожертвования – это добровольные действия, которые человек совершает по велению души. Однако люди видят, что в сфере благотворительности иногда встречаются случаи мошенничества, и их больше, чем хотелось бы. Если вы сомневаетесь в реальности человека или его ситуации, то лучшее, что вы можете сделать – это проверить, насколько реальна ситуация, о которой идет речь, - говорит Вадим Вильде.

В случае, когда речь идет о человеке из Эстонии, юрист советует обратиться в Больничную кассу и спросить, известен ли такой пациент. Позвонить можно на номер Больничной кассы для клиентов (+372) 669 6630 или написать на общий е-мейл: info@haigekassa.ee с просьбой уточнить, существует ли вообще такой человек и поставлен ли ему указанный в сообщении диагноз. Можно обратиться с письмом в соответствующие общества, например, общество по защите прав пациентов. Обычно для людей со сложными, редкими заболеваниями объявляет сбор какой-либо фонд, который регулярно предоставляет отчеты по использованию потраченных средств. При этом, если собирается денег больше, чем нужно для конкретного человека, остаток идет на нужды других пациентов, что никак особо не оговаривается, это подразумевается.

- Человек определяет сам, хочет ли он помочь кому-то или нет. Если лечение человека - строго регламентированное мероприятие, то помощь животным основывается на добропорядочности и доверительности. Конечно, есть организации по защите прав животных, какую-то информацию можно узнать у них, но в каждом конкретном случае такой прием может не сработать, - говорит Вадим Вильде.

Если вы видите в соцсетях призыв помочь пациенту, проживающему за пределами Эстонии, то должны осознавать риски обмана, эту информацию практически невозможно проверить. Должно насторожить и то обстоятельство, когда вы видите фотографию одного лица, а в сообщении указан банковский счет совершенно другого лица.

Эстонское государство позитивно относится к желанию людей заниматься благотворительностью и даже, в некотором роде, побуждает их к этому.

- В годовую декларацию о доходах можно вносить данные о благотворительных взносах организациям и частным лицам. Эти суммы будут освобождены от налогообложения подоходным налогом. Для этого в случае банковского перевода необходимо указать в поле «пояснение» слово annetus («пожертвование»), - уточняет юрист Eesti Õigusbüroo.

Станьте постоянным жертвователем «Подаренной жизни»!

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” прокомментировал ситуацию с Марьей на своей страничке в соцсети следующим образом:

- Если кто-то собирает в Фейсбуке пожертвования для себя, то отбросьте эмоции и постарайтесь понять, для чего именно нужны деньги. Если человек просить деньги на лечение рака, то обратитесь в наш фонд. Если лечение показано и обосновано, но Больничная касса его не поддерживает, то фонд сможет помочь. Всегда есть смысл проконсультироваться с фондом. Это касается как тех, кто нуждается в помощи, так и тех, кто замечает соответствующее сообщение в интернете.

При этом фонд отмечает, что обращение к ним не является принудительным. Это всего лишь возможность, однако нежелание человека обращаться в фонд может указывать на то, что:

- либо речь идет об альтернативном или экспериментальном лечении;

- либо на самом деле лечение оплачивает Больничная касса;

- либо это прямое мошенничество.

Немного статистики

Согласно данным крупнейшей посреднической интернет-среды для пожертвований www.armastanaidata.ee, средним жертвователем является женщина в возрасте 25-34 лет, живущая в крупном городе, делает взнос в среднем 20 евро.

Если 10 лет назад однократное пожертвование составляло в среднем 3,2 евро, сейчас это 20 евро. Больше всего пожертвований получают сферы, связанные с детьми и животными, тогда как образовательные темы собирают лишь 5% всех пожертвований.

Подготовила Софья Боборенко





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