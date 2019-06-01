Лучше выбирать надежно работающие фонды

Дата публикации: Вчера, 15:46 Просмотрено: 72

Ситуации, связанные с добровольным пожертвованием средств, комментирует веб-констебль Нарвского отделения полиции Яна Фролова:

- Эстонским законодательством не запрещено просить деньги, если делать это ненавязчивым способом непосредственно как напрямую, на улице, либо просить пожертвования в интернете, социальных сетях на какие-то конкретные цели - от покупки музыкального инструмента до оплаты лечения животного или даже на организацию похорон, ведь жизненные ситуации могут быть совершенно разные. И давать деньги, делать пожертвования – это свободный выбор каждого человека. То есть не запрещается просить деньги и не запрещается жертвовать. Но, несомненно, запрещено выступать под именем любой организации или делать ложные заявления о себе и о своем здоровье.

Понятно, что цель мошенников, просят ли они деньги, притворяясь больным человеком, на улице или сделав вызывающее жалость сообщение в социальных сетях о нуждающемся в лечении животном, – собрать денежные средства, играя на чувствах добрых людей.

Если вы видите просьбу о помощи и хотите помочь именно конкретному человеку, то вы должны отдавать себе отчет в том, что проверить информацию о незнакомом вам человеке, с которым у вас нет общих друзей, очень сложно. Данные о здоровье людей – это деликатные личные данные, их можно узнать, только если человек добровольно покажет документы, историю болезни и пр.

Как правило, нуждающиеся в помощи люди обращаются в СМИ или в проверенные благотворительные организации, предоставляют документы, подтверждающие болезнь, контактные данные лечащего врача. Обращениям о помощи, сделанным через надежные работающие фонды, можно доверять; и, если у вас возникло желание помочь кому-то, то лучше выбрать именно такой фонд для благих целей.

Перед тем, как пожертвовать деньги, всегда следует удостовериться в том, для кого это пожертвование действительно собрано и является ли цель просящего искренней. Если возникают сомнения, то советуем не давать пожертвования, и, если вас всё-таки обманули, то сообщите об этом в полицию.

Но, например, вы сделали пожертвование, а затем выяснилось, что вас обманули, просто выманили у вас деньги. Если сумма ущерба составила менее 200 евро, то может быть начато делопроизводство о проступке, если сумма нанесенного мошенничеством ущерба превысила 200 евро, то в таком случае может быть начато уголовное делопроизводство.

Мошенническое действие должно быть спланировано, у мошенника должно быть желание каким-либо способом получить выгоду для себя.

Объективные признаки мошенничества – это создание ложного представления о реальных обстоятельствах, в результате чего жертва получает материальный ущерб, а виновник получает материальную выгоду. Например, когда пожертвования собираются для различных организаций с использованием их имен или логотипов, но на самом деле мошенники не имеют связи с данными организациями, и собранные средства не доходят до тех, кто действительно нуждается в поддержке, но используются мошенниками в их личных целях. Например, и полиция, и палата людей с особыми потребностями много раз рассылали предупреждения об иностранцах, которые собирают деньги якобы на нужды центра слабослышащих людей. Никого отношения эти иностранцы к официальным организациям не имели, и мы призываем не реагировать на такие просьбы, а сообщать о них в полицию на номер 112. Был также случай, когда иностранец продавал в Таллинне флажки, и полученные средства якобы должны были пойти нуждающимся, что было неправдой. В отношении этого человека было начато делопроизводство о проступке.

Но если на улице, в торговых центрах и т.д. кто-то жертвует деньги случайному человеку, нищему, притворяющемуся инвалидом, то в таком случае этот «меценат» должен осознавать, что он добровольно и сознательно отказывается от своих денег и существует риск того, что его могут обмануть, что просящий не страдает от каких-либо болезней. В этом случае человек делает свободный выбор о пожертвовании денег на основе моральных принципов и личного финансового положения.

В Эстонии много надежных честных фондов и организаций, помогающих больным детям и взрослым, домашним животным, людям с особыми потребностями, поддерживающих детский спорт. Мы советуем не делать поспешные решения. Если видите просьбу о помощи, поищите информацию о данной благотворительной организации и делайте пожертвования, когда точно убедитесь в том, что ваши деньги на самом деле идут на благие цели.

Подготовила Софья Боборенко





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