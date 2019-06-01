Жертвовать или нет? Поступайте по велению сердца

Дата публикации: Вчера, 15:14 Просмотрено: 236

В соцсетях сегодня можно нередко увидеть призывы о помощи – в основном, различные организации и частные лица собирают денежные средства на попавших в беду людей и животных. Всегда ли собранные деньги идут на благие цели? И как не оказаться жертвой мошенников?

Алексей Непримеров и его пес Сеня, подобранный когда-то на улице. Архив А. Непримерова

В редакцию нашей газеты обратилась дачница из Нарва-Йыэсуу Инна (фамилия женщины редакции известна – прим. ред.), которая попросила журналистов прояснить для общественности ситуацию, произошедшую весной этого года. По словам Инны, она видела, что через соцсеть Фейсбук нарвитянин Алексей Непримеров собирал на помощь хозяйке собаки. В то же время, как утверждает Инна, сама хозяйка собаки ничего об этом не знала и ни в каких средствах не нуждалась. В связи с этим Инна задается вопросом: как можно узнать, действительно ли есть кто-то, кто нуждается в помощи, и как проверить, оказана ли эта помощь нуждающемуся, особенно, если призыв помочь брошен в соцсетях?

За разъяснением ситуации мы обратились непосредственно к Алексею Непримерову, которому, как оказалось, уже были предъявлены от некоторых людей похожие подозрения через Фейсбук. Он подтвердил, что сбор средств на оплату гостиницы для животных действительно им объявлялся.

Алексей Непримеров рассказывает:

- В конце марта сложилась сложная ситуация с собакой по кличке Охта, хозяйка которой, пожилая женщина из Нарвы (а не из Йыхви), получила травму, попала в больницу и не могла ухаживать за ней. Я и моя соратница Екатерина Платонова занялись проблемой. Собаку мы поместили на передержку в гостиницу для животных. Хозяйка сначала сказала мне, что заберет собаку сама, но спустя почти месяц владелица гостиницы позвонила мне и попросила забрать собаку, а также оплатить счет за её содержание. Сумма с учетом скидки получилась 232 евро, мы объявили сбор денег. Буквально за одну ночь на счет MTÜ Narva Hüljatud Loomad («Нарвские брошенные животные»), членом правления которого я являюсь, было переведено более 1154 евро. Однако хозяйка Охты сама приехала за собакой и сама оплатила счет. Тогда мы с ней договорились, что передадим для её собаки два мешка корма, потратив на них часть от собранных средств. 14 июня также в Фейсбуке мне предъявили претензию, что я присвоил себе деньги со сборов на собаку по имени Охта. Я сразу же выложил фотографии документов и чеков, по которым видно, когда и на что наше некоммерческое учреждение тратило средства за последнее время – сделал полный отчет: это расходы на лечение других собак и кошек, расходы на аренду, строительные материалы для вольера и прочее. Надеюсь, дал ответы на все вопросы.

Архив А. Непримерова

Исключить мошенничество

Екатерина Платонова, ещё один учредитель MTÜ Narva Hüljatud Loomad, полагает, что подобные обвинения могут быть вызваны тем, что люди не всегда понимают тонкости волонтерской работы.

- Некоммерческие объединения, опекающие животных, собирают деньги не на помощь хозяевам животных, а непосредственно для наших четвероногих друзей. Поверьте, волонтеры постоянно заботятся минимум о двух-трех питомцах, о которых общественность вообще не знает. Это значит, что волонтеры сами оплачивают их содержание в ветлечебницах, лечение, прививки, кастрацию, чипирование… Поэтому, если в НКО появляются дополнительные средства от сбора на конкретное животное, то они обычно идут и на нужды других животных, также находящихся на нашем попечении. Мы ведь, в основном, имеем дело с теми братьями нашими меньшими, которых находим на улице.

Екатерина подчеркивает, что за время существования MTÜ Narva Hüljatud Loomad с 2017 года какие-либо сборы денег от лица этой некоммерческой организации проводились не более пяти-шести раз. Большинство жертвователей перечисляют деньги в размере 10-20 евро на счет НКО регулярно, без особых призывов – просто потому, что таким образом пытаются помочь сделать мир лучше, и не требуют отчета.

- Мы ценим такое отношение и отвечаем за свои действия. Мы принципиально не размещаем в нашей группе объявления от частных лиц с просьбами помочь в лечении и содержании питомцев, чтобы исключить мошенничество. Недавно, правда, собирали средства на лечение собаки породы хаски Варга из Тарту. В этом случае я лично звонила хозяину, потом разговаривала с ветеринарами, убедилась в том, что ситуация невыдуманная. Только после этого мы объявили сбор. К сожалению, собаку спасти не удалось, но услуги ветеринара (1300 евро) все равно необходимо было оплатить. Для хозяина собаки это была неподъемная сумма, - рассказывает она.

Для того чтобы исключить обман, в группе в Фейсбуке не размещаются призывы о помощи, поступающие из-за границы – потому что крайне сложно проверить их достоверность. В то же время, те НКО и приюты, которые уже давно работают в Эстонии и имеют хорошую репутацию, могут попросить о помощи через группу MTÜ Narva Hüljatud Loomad.

Алексей Непримеров разъясняет:

- Мы крайне редко объявляем сбор средств для животных, которых опекаем, но в этот раз я сделал это, о чем теперь, откровенно говоря, жалею. В данном случае речь шла о питомце, хозяина которого мы знали. Но собака оказалась на улице, когда ее хозяйка попала в затруднительное положение. Подчеркну, что я и моя соратница Екатерина Платонова специально создавали в 2017 году некоммерческое объединение, чтобы исключить всякие домыслы относительно того, куда тратятся деньги, собираемые на помощь животным. НКО не имеет кассы наличных денег, все денежные потоки идут через документы, чеки, счета. По закону о некоммерческих объединениях мы имеем право платить себе официально зарплату. На практике же никто из тех, кто занимается помощью животным в Ида-Вирумаа, так не делает. Все, кого я знаю, имеют стабильный заработок, но не благодаря НКО, у меня самого – строительная фирма.

Заметим, что в настоящий момент пост с претензией удален из соцсети, а под сообщением о расходе средств набралось немало постов со словами поддержки в адрес Алексея и других волонтеров, которые занимаются спасением, лечением и устройством жизни бездомных животных. Так, Мария написала: «Иногда, чтобы мы ни делали, почему- то для некоторых людей мы всё равно плохие... Не расстраивайтесь, Алексей, выше нос! Собаки вам благодарны, а это главное! Перевели вам с мужем денежку, пояснение написали annetus (пожертвование – прим. ред.), используйте на что вам нужнее, главное: помогайте животным дальше, таких людей и так мало».

Архив А. Непримерова

К слову сказать

Алексей Непримеров – довольно известный в Нарве человек. В прошлом году именно он и его единомышленники занимались поиском пропавшего в лесу нарвитянина Ивана Тогидного. Волонтеры тогда прочесывали лес более двух недель – даже после того, как полиция официально объявила о прекращении поисков. По результатам тех событий в декабре 2018 года была зарегистрирована добровольческая некоммерческая организация «Каждая жизнь», одним из учредителей которой стал Непримеров.

Доверяй, но проверяй

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” опубликовал на своей страничке в интернете историю, наглядно иллюстрирующую, что к распространяемым в соцсетях просьбам о помощи следует относиться с повышенной бдительностью. Как оказалось, 19 июня в Фейсбуке был опубликован пост, в котором одна женщина просила помощи для своей подруги Маарьи, у которой якобы был обнаружен рак маточной артерии и брюшной аорты. Женщине якобы не хватало 800 евро на предварительное лечение, а она сама, будучи пенсионером по нетрудоспособности, такими средствами не располагала. Был приложен номер ее личного банковского счета. Пользователи стали распространять сообщение, а также обратились в фонд лечения рака «Подаренная жизнь». Один из онкологов сообщил фонду о своих сомнениях относительно диагноза и лечения: отметил, что таких видов рака не существует, как и не существует предварительного лечения.

Чуть позже подруга сообщила фонду, что родственникам своими силами удалось собрать необходимые деньги, и помощь больше не нужна.

К настоящему моменту пост с просьбой о помощи удален. Сколько человек успело перевести деньги, неизвестно.

Другая история этого года – о помощи маленькой Аннабель, страдающей редким генетическим заболеванием. Для лечения шестимесячной Аннабель требовалось крайне дорогое лекарство и операция за границей. После распространения информации в соцсетях неравнодушные жители Эстонии собрали 1,9 миллиона евро. Каждый отреагировал в меру своих возможностей. Так, например, пожелавший остаться анонимным эстонский бизнесмен пожертвовал 280 000 евро, а Эстонское юридическое бюро (Eesti Õigusbüroo) с 17 июня отчисляло на лечение маленькой Аннабель по 5 евро с каждой платы за заключение договора и призывало другие компании Эстонии принять участие в помощи девочке.

Пока готовился этот материал, стало известно, что ребенку была проведена операция в США. Теперь Аннабель может стать первым ребенком из Эстонии, который излечится от спинальной мышечной атрофии, из-за которой мышцы прекращают развитие, сообщает портал rus.delfi.ee.





Созданная Swedbank и фондом Heateo SA благотворительная среда «Ma armastan aidata» («Я люблю помогать») в июне 2019 года отметила своё 11-летие. С 2008-й по 2019-й год через крупнейшую в Эстонии платформу www.armastanaidata.ee, которая выступает в качестве посредника для пожертвований, поступило 1 694 155 евро на счета почти 100 благотворительных организаций. 1 279 857 евро было собрано неравнодушными эстноземельцами, ещё 474 855 евро добавил Swedbank. На сайте можно ознакомиться с деятельностью влиятельных благотворительных организаций Эстонии, делать однократные или постоянные пожертвования. Здесь же можно найти информацию о возможностях вносить свой вклад в качестве волонтёра. В общей сложности в благотворительной среде сейчас представлено 55 инициатив, в пользу которых можно бесплатно делать взносы, жертвовать своё время или премиальные пункты Swedbank. В этой благотворительной среде могут делать пожертвования клиенты любых банков

Полезные адреса: www.toetusfond.ee Сайт Фонда поддержки Таллиннской детской больницы. Сейчас фонд собирает деньги на детские реанимационные автомобили для больницы.

www.lastefond.ee/ru

Cайт фонда Детской клиники Тартуского университета. Детский фонд за 18 лет деятельности собрал около 5 миллионов евро пожертвований и помог свыше 1000 детей по всей Эстонии. www.kingitudelu.ee Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь») – это основанный в порядке частной инициативы фонд для поддержки онкобольных. За пять лет работы фонда помощь получили почти 600 человек. www.minuunistustepaev.ee/ru Minu Unistuste Päev - это эстонская волонтёрская организация, которая воплощает мечты тяжело или хронически больных детей. www.varjupaik.ee В объединение VARJUPAIKADE MTÜ вошли семь приютов для бездомных животных Эстонии из Ляэнемаа, Пярну, Таллинна, Вильянди, Вирумаа, Валга и Выру. За время деятельности волонтеры нашли новые дома около 12 000 животным. www.help.ee Платформа, призванная помочь донести информацию о благотворительных проектах, привлечь хороших людей и нуждающихся людей. Особое внимание уделяется детям, животным и окружающей среде.

Подготовила Софья Боборенко













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