Марге Майдла: «Мы помогаем тем, кто меняет мир к лучшему»

Дата публикации: 30-06-2019, 15:35 Просмотрено: 178

Уже при подготовке первых материалов о социальном предпринимательстве мы столкнулись с тем, что информации о том, чем является социальное предприятие в Эстонии и чем оно отличается от обычного предприятия или же, наоборот, от некоммерческого объединения, очень мало.

Исполнительный директор сетей социального предпринимательства Эстонии.

Полной информации по этой теме нет даже у тех активных нарвитян, которые уже много лет занимаются деятельностью, направленной на социальные улучшения в обществе. Между тем, интерес к этой теме есть, поэтому мы собрали все полученные от нарвитян вопросы и задали их Марге Майдла, исполнительному директору Сети социальных предприятий Эстонии - организации, созданной в 2012 году с целью помощи предприятиям, создающим позитивные изменения в обществе.

- Маре, чем социальное предприятие отличается от обычного НКО? Возьмем конкретные примеры: одно из нарвских НКО занимается обучением и трудоустройством людей с особыми потребностями, другое создало центр досуга для детей с недостатками здоровья. Являются ли эти НКО, принимающие активное участие в решении важных социальных проблем, социальными предприятиями?

- Основная цель социального предприятия - оказать положительное влияние на общество через финансово-жизнеспособную экономическую модель.

Если средства на счет НКО зачастую поступают благодаря пожертвованиям и грантам, то социальное предприятие получает собственный доход для самостоятельной хозяйственной деятельности, продавая свои услуги и продукты.

Тем не менее, НКО также может быть социальным предприятием (а также социальным предприятием может быть паевое товарищество, целевое учереждение, коммерческое объединение и т.д.) - в том случае, если НКО получает свой собственный доход. Возможно, оба примера нарвских НКО, чья деятельность решает социальные проблемы, могут являться социальными предприятиями, в случае, если они зарабатывают не менее 35 процентов своего дохода.

- Эстонская сеть социальных предприятий (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik - SEV) была создана в 2012 году. Каковы ее задачи, и как она способствует развитию социального предпринимательства в Эстонии?

- Целью Сети социальных предприятий является увеличение количества социальных предприятий, расширение их возможностей и влияния в Эстонии. Также для нас важно, чтобы социальное предпринимательство в нашем обществе ценилось бы, как важная сфера деятельности.

Социальная сеть является зонтичной организацией. Мы поддерживаем наших членов различными программами развития и услугами для развития бизнеса (бизнес-планы, маркетинг, продажи и т. д.). Кроме того, мы предоставляем им необходимую информацию и контакты.

На национальном уровне мы занимаемся защитой интересов, создавая пространство для роста социальных предприятий. Например, мы принимали участие в составлении предыдущей Программы гражданского общества, и мы также вносим вклад в новую программу.

На европейском уровне мы недавно приняли участие в составлении обращения в Европейский парламент о необходимости развития социального предпринимательства.

В настоящее время представители SEV входят в следующие рабочие группы: руководящий комитет программы развития благосостояния на 2016–2023 годы; ревизионная комиссия по правовым вопросам при Министерстве юстиции (2016–2020 годы); комиссия по долгосрочному устойчивому развитию Эстонии при Государственной канцелярии (2017-2021); Правительственный экспертный комитет по экономическому развитию (2017+); комитет по составлению Программы развития гражданского общества на 2021-2030; комитет по финансированию неправительственных организаций.

Ранее мы принимали участие в работе следующих совместных групп: экспертная группа по социальному предпринимательству Европейской комиссии GECES (2015-2018); ведущий комитет Министерства социальных дел по составлению программы развития благосостояния (2015-2016) и других.

Кроме того, мы постоянно занимаемся общественными коммуникациями, чтобы представить социальное предпринимательство более широкой аудитории в Эстонии и в остальном мире.

Одним из основных направлений нашей деятельности является привлечение молодежи, мы предлагаем возможность участвовать в различных программах, связанных с социальным предпринимательством.

- Какие основные проблемы у социальных предпринимателей в Эстонии? Является ли проблемой нехватка информации о социальном предпринимательстве, в частности, информации на русском языке?

- Проблемы социальных предприятий в Эстонии в целом - создание устойчивых экономических моделей и финансирование их собственной деятельности.

Социальным предпринимательством зачастую занимаются очень небольшие коллективы (1-3 человека), у которых нет опыта сотрудничества с другими социальными предприятиями, с волонтерами, и потому им сложнее развивать свою продукцию, услуги и саму организацию. Социальным предприятиям также бывает трудно измерить влияние, которое оказывает на общество их деятельность. Чтобы облегчить им решение этих задач, в SEV создали инструмент maailmamuutjad.ee.

Конечно, развитию социального предпринимательства пошло бы на пользу, если было бы больше информации о нем - как на эстонском, так и на русском, и английском языках.

Наши различные молодежные программы в Changemakers Academy (переводится как Академия перемен) также вовлекают русскоязычных молодых людей в программы, где они могут решать маркетинговые проблемы социальных предприятий, тем самым приобретая непосредственный опыт социального предпринимательства в юном возрасте.

Схема, которая показывает, чем социальное предпринимательство отличается от других бизнес-моделей.

Ирина Токарева