+Видео. +Галерея. Передай свою рубашку другому: как Uuskasutuskeskus спасает природу и кошельки

Дата публикации: 30-06-2019, 14:59 Просмотрено: 326

Центр вторичного использования или Uuskasutuskeskus - один из примеров успешного социального предприятия, которое в этом году будет отмечать свое 15-летие. Его магазины во всей Эстонии хорошо известны и востребованы: здесь можно купить мебель, одежду, книги, бытовую технику - любые вещи, пусть и не новые, но довольно хорошего качества всего за несколько евро или даже за несколько центов.

Центр вторичного использования — это не комиссионный магазин и не секонд-хэнд, а социальное предприятие, которое полученную прибыль направляет на пользу обществу.

Четыре года назад первый Uuskasutuskeskus появился и в Ида-Вирумаа: у магазина, открывшегося в Нарве, теперь много постоянных клиентов. В ближайшее время планируется открытие еще одного магазина сети - в Йыхви.

«Продаем то, что сами купили бы»

Нарвским Центром вторичного использования, который действует по адресу Таллиннское шоссе, 51/53, руководит йыхвиска Ангела Ээлмаа, которая говорит, что это - одна из самых интересных работ, которая у нее была. «Минус только в том, что нужно каждый день ездить из Йыхви в Нарву на работу, в остальном - одни плюсы». Мы попросили Ангелу рассказать о повседневной работе магазина.

- Много ли у вас постоянных клиентов, которые приходят регулярно, из месяца в месяц?

- Да, есть даже такие, кто каждый день приходит, и даже те, кто приходит несколько раз в день и ищет что-то конкретное. Иногда клиенты уходят очень довольные. Они покупают ретро бижутерию или другие интересные старые вещи, которые нам иногда приносят. Мужчины охотятся за техникой и, когда у нас очередной привоз, даже приходят заранее.

Есть среди постоянных покупателей и пожилые люди, и семьи с детьми.Они чаще всего покупают у нас одежду и обувь, сумки, посуду, постельное белье. Вещи хорошие, а цены по карману каждому. В конце месяца у нас три скидочных дня, когда вещи продаются по 1 евро, и тогда приходит особенно много народа.

Мы и сами регулярно покупаем себе здесь вещи всех категорий, вплоть до мебели.

- Все ваши работники такие приветливые, доброжелательные - расскажите, как удалось собрать такой коллектив.

- Работа у нас нелегкая, много общения с очень разными людьми. Бывает, конечно, и так, что не сразу понимаешь - наш это человек или не наш. Нужны доброжелательность, вежливость, отзывчивость, выдержка. Но на сегодняшний день, действительно, можно сказать, что команда у нас подобралась очень хорошая и мы вместе прошли большой путь. Помимо штатных сотрудников у нас есть один постоянный волонтер - ее зовут Светлана, и она относится к делу с душой и творчески.

- Принцип магазинов вторичного использования в том, что люди как бы обмениваются вещами: одни приносят то, что им больше не нужно, другие берут то, чем будут пользоваться. В Нарве люди чаще покупают вещи или жертвуют их?

- Когда мы только открылись, люди чаще покупали вещи. А теперь я могу сказать, что достигнуто равновесие: люди уже привыкли к тому, что сюда можно сдать вещи. Это особенно чувствуется, когда заканчивается очередной сезон.

- Вещи отдают в основном хорошие, или многое приходится выкидывать?

- Наш основной принцип, которого мы придерживаемся при сортировке принятых вещей: отбираем только то, что с удовольствием купили бы сами. С другой стороны, совсем уж легко ничего не выбрасываем, небольшой дефект вроде оторвавшейся пуговицы еще допустим. Если вещи растянутые или изношенные, мы отправляем их в Бельгию, где из вторичного сырья делают новую ткань.

Исполнительный директор Uuskasutuskeskus Катрийн Юриска рассказывает, как возникло и развивалось это социальное предприятие, кто его клиенты, и почему она любит свою работу.

Вещам - новую жизнь, миру - меньше свалок

Мы беседуем с руководителем сети Uuskasutuskeskus Катрин Юриска.

- Как родилась идея создания предприятия, которое отличают хорошо продуманная организация, собственный узнаваемый дизайн, удобные торговые залы?

- Идея пришла из Финляндии, где есть организация, которая действует таким же образом. Дизайн разрабатывали на месте, и я также принимала в этом участие.

- Многие нарвитяне не знают о том, что отличает ваши магазины от обычных секонд-хэндов. Как бы вы ответили на этот вопрос?

- Обычные секонд-хэнды - это коммерческие предприятия, мы же являемся некоммерческим предприятием. Это означает, что наша основная цель не зарабатывание прибыли. Наша задача выражена в нашем девизе - Asjade uus elu («Вещам - новую жизнь»), в том, чтобы передать вещи от тех, кому они больше не нужны, людям, которые в них нуждаются. Приличные вещи, как, например, вот эта блузка (Катрин указывает на свою элегантную, украшенную цветочным принтом и кружевом блузку), вместо того, чтобы попасть в мусорный ящик, приносят сюда, в Uuskasutuskeskus.Также наши магазины отличаются ценами: они низкие, выгодные и направлены на то, чтобы вещи непременно нашли себе новых хозяев.

Польза при этом двойная, во-первых, за счет того, что вещи получают новую жизнь, уменьшается количество свалок, во-вторых, очень важен социальный аспект - люди, чей доход ниже среднего, могут найти здесь нужные им вещи по очень низкой цене и тем самым лучше справляться со своими повседневными проблемами.

- Как обычные люди становятся социальными предпринимателями? Расскажите немного о себе.

- Я родом из Ида-Вирумаа: родилась в Кохтла-Ярве, росла и училась в Тойла. Нарва - тоже близкое моему сердцу место, так как здесь родились мои бабушки и дедушки. До Центра вторичного использования работала в сфере ресторанного бизнеса. Но наступил момент, когда я почувствовала, что хочу, чтобы моя работа оказывала на окружающий мир большее влияние. Определяющим было именно это чувство, а не размер зарплаты, когда мне на глаза попалось объявление о том, что ищут руководителя для Центра вторичного использования. Я на этой работе уже десять лет, и она мне очень нравится.

- Получает ли предприятие прибыль, и как она используется?

- Да, мы зарабатываем прибыль и направляем ее на открытие новых магазинов: например, три года назад мы смогли открыть свой новый магазин в Нарве благодаря прибыли, которую заработали наши уже работавшие на тот момент магазины в Таллинне, Тарту и Пярну. Этой осенью мы планируем открыть наш новый магазин в Йыхви, и это также возможно благодаря тем деньгам, которые заработали наши действующие магазины. Наша задача - создать такую сеть магазинов Центра вторичного использования, чтобы у каждого жителя Эстонии была возможность посещать наш магазин недалеко от дома. Если такой магазин далеко, то хорошая вещь, которая хозяину уже не нужна, скорее всего, отправится в мусорный ящик. Если такой магазин поблизости - тогда люди, скорее всего, с удовольствием отдадут эти вещи нам.

- Могли бы вы рассказать, кто сегодня ваши клиенты? Только ли люди с уровнем дохода ниже среднего? К примеру, в нарвском Uuskasutuskeskus мною были замечены знакомые художники и другие творческие люди: кто-то искал редкие книги, кто-то - эксклюзивную одежду или аксессуары. Одна знакомая по моей просьбе перечислила покупки, сделанные ею за последний год: компактный кожаный диван за 18 евро, собрание сочинений Александра Дюма за 12 евро и стильное джинсовое ретро-пальто за 50 центов. Знакомая подчеркнула, что дело не только в цене: таких качественных и редких вещей в обычных магазинах просто не найти.

Совет от Центра вторичного использования

Если вы ощущаете потребность в каком-либо предмете, то не спешите сразу покупать новые вещи! Подумайте прежде всего о том, действительно ли вам нужно то, что вы хотите приобрести? Одежда, обувь, мебель, столовая посуда и многое иное нам действительно нужны в жизни, но Центр повторного использования рекомендует отдать предпочтение, так сказать, товару второго круга и/или очень качественным и прочным новым изделиям. Таким образом вы пощадите окружающую среду и поможете своим внукам почувствовать очарование красивого и чистого мира. Перед покупкой подумайте: 1. Действительно ли мне нужна эта вещь?

2. Возможно, я найду эту вещь в секонд-хэнде или смогу занять у друзей или родственников? Если же действительно нужна именно новая вещь, то отдайте предпочтение качеству и прочности. Источник: uuskasutuskeskus.ee Свадебное платье за 4 евро — эксклюзивный товар, который не каждый купит,

а за посудой, постельным бельем, одеждой и обувью покупатели Центра вторичного использования приходят каждый день.

- Действительно, к нам приходят самые разные покупатели, хотя в основном все же те, кто хочет экономить деньги и покупать вещи по выгодным ценам. Однако есть и такие клиенты, которые ищут нечто уникальное, оригинальное, то, что невозможно найти в обычных магазинах. И есть также покупатели, которые готовы купить хорошую, пусть уже и использовавшуюся кем-то вещь, поскольку верят в саму идею вторичного использования, во имя которой наша организация и была создана: те, кто хочет, чтобы в мире было меньше свалок и больше чистой природы.

Также есть нуждающиеся в нашей помощи семьи, которые бесплатно получают необходимые им вещи - одежду, обувь, игрушки и так далее, через Эстонский союз многодетных семей.

- Часто приходится слышать такие высказывания: «Если предприниматели хотят помогать нуждающимся, пусть называют эту деятельность благотворительностью, зачем называть себя социальными предпринимателями?» Как бы вы объяснили, в чем разница между благотворительностью и социальным предпринимательством?

- Благотворительность может быть частью социального предпринимательства, однако основная задача любого социального предприятия - решать какую-то конкретную социально значимую проблему. К примеру, наше предприятие создано для того, чтобы решать проблему свалок и экономии ресурсов. Вы отдаете нам свою рубашку, мы передаем ее другому: так уменьшается количество свалок, производится меньше лишних вещей и тратится меньше ресурсов.

Наша справка Некоммерческое объединение MTÜ Uuskasutus – созданное в 2004 году целевым фондом Heateo Sihtasutus, Эстонским фондом природы, целевым фондом SA Caritas и двумя частными лицами (Расмусом Раском и Прийтом Микельсааром) хозрасчетное социальное предприятие, целью которого является направление вещей в обращение и превращение повторного использования в доступное и повседневное дело для всех жителей Эстонии. Мы мечтаем о том, чтобы в Эстонии был миллион людей, повторно использующих вещи! Мы хотим достичь положения, при котором все люди Эстонии считают (по меньшей мере частично) повторное использование естественным при покупке повседневных вещей и их использовании. Чтобы это произошло, повторное использование должно быть для обычного покупателя хорошо доступным, а товары повторного использования по своему качеству должны быть способны конкурировать с т. н. дешевыми новыми товарами. Источник: uuskasutuskeskus.ee

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева