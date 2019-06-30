«Меняющие реальность» уже среди нас

Дата публикации: 30-06-2019, 12:01 Просмотрено: 131

Уважаемые читатели!

Наше издание начинает новый проект «Социальное предпринимательство: истории успеха». Первый выпуск вы прочтете накануне 28 июня - Международного дня социального бизнеса. Мы специально этого не планировали, выпуск готовился давно, и, пожалуй, это совпадение можно назвать знаковым.

Международный день социального бизнеса отмечают всего-то с 2010 года, этот праздник учредили в честь Нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса, у которого 28 июня - день рождения. Этот экономист из Бангладеш прославился тем, что заложил основы микрокредитования - в своей родной деревне он начал выдавать беднякам займы под очень низкий процент с тем, чтобы они вкладывали средства в развитие своего хозяйства. Через несколько лет оказалось, что невозврат по этим займам составил всего 3 процента, и Юнус, которого все считали благородным чудаком, оказался удачливым банкиром и мудрым экономистом.

Некоторые ученые считают, что, несмотря на то, что первые шаги социальных предпринимателей выглядят скромными, влияние самой этой идеи на развитие общества невероятно велико.

В рамках проекта мы будем рассказывать об успешных социальных предпринимателях из разных уголков Эстонии, в том числе и из Ида-Вирумаа, а также печатать интервью и мнения людей, хорошо разбирающихся в данной теме.

Как у нас родилась эта идея, и почему мы считаем, что эта информация будет для вас полезной? Началось все с того, что нынешней весной по заданию редакции я побывала на семинаре, посвященном социальному предпринимательству.

Семинар был организован инкубатором Nula, организацией, помогающей начинающим социальным предпринимателям претворять в жизнь свои идеи «с нуля», и проходил на русском языке в конференц-зале Свободной сцены.

Там прозвучали различные вдохновляющие истории того, как обычные люди, не являвшиеся асами предпринимательства и не имевшие большого количества денег, смогли решить те или иные социальные проблемы. Иногда их дела были глобальными, как, например, акция по очистке эстонских лесов от мусора «Сделаем!» (Teeme ära!), вылившаяся в дальнейшем в мощное международное движение. Иногда это были гораздо более скромные, но тоже важные для общества начинания.

Объединяли же все эти истории успеха три вещи: хорошая идея, которая в каждом случае помогала решить социально значимую проблему; настойчивость в достижении цели; информированность, которая помогла найти поддержку, в том числе и финансовую.

К сожалению, именно информированности не хватает в Ида-Вирумаа и в Нарве, где живет немало активных людей, имеющих хорошие идеи.

Поэтому нередко приходится слышать даже от тех, кто уже давно и не без успеха занимается деятельностью, которую можно назвать социальным предпринимательством: «Что это такое, и зачем этому учиться?»

Между тем, в Эстонии существуют сотни социальных предприятий, которые, согласно исследованию, проведенному еще в 2014 году по инициативе Союза гражданских объединений, становятся все устойчивей, что выражается в увеличении доли дохода, полученного от предпринимательства. Так, в 2012 году общий доход социальных предприятий в Эстонии составил свыше 36 миллионов евро, причем две трети этой суммы являлись собственным доходом от предпринимательской деятельности.

Существует немало примеров социальных предприятий, успех которых с самого начала был связан с тем, что они в своей работе использовали уже накопленные другими опыт и знания, как, например, предприятие, о котором мы рассказываем в нашей первой «Истории успеха» - Uuskasutuskeskus, или Центр вторичного использования - начало с того, что использовало опыт аналогичного предприятия в Финляндии.

Сейчас Центр вторичного использования входит в Сеть социальных предприятий Эстонии, которая создана в том числе и для того, чтобы делиться опытом с начинающими социальными предпринимателями, помогать им в реализации их идей. А еще в этой сети есть много необычных предприятий, работающих в самых разных сферах. В рамках этого проекта мы будем рассказывать вам о них.

Также ждем ваших вопросов на тему социального предпринимательства, на которые будут отвечать компетентные специалисты. Все материалы проекта вы сможете прочесть на страницах газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета», а также на нашем сайте www.prospekt.ee и на нашей страничке в социальной сети. Комментируйте, задавайте вопросы - мы, в свою очередь, зададим их компетентным специалистам. Вопросы можно также отправлять по э-почте: irinaleks.tokareva@gmail.com с пометкой «Социальное предпринимательство».





Читайте в первом выпуске:

«Меняющие реальность» уже среди нас

+Видео. +Галерея. Передай свою рубашку другому: как Uuskasutuskeskus спасает природу и кошельки

Марге Майдла: «Мы помогаем тем, кто меняет мир к лучшему»