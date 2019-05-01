Нашу ударную пятилетку оценили по достоинству

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Издательская фирма, выпускающая в том числе и газету, которую вы держите сейчас в руках, получила высокую оценку своей работы: вошла в рейтинг успешных предприятий Эстонии.

Основатели и руководители Prospekt-Media Людмила Хейкинен (справа) и Татьяна Завьялова: сертификат «Успешное предприятия Эстонии 2019» можно считать успешным итогом 20-летней деятельности фирмы. Фото: Наталья Соболева

Такую лесенку успешности берет себе за труд составлять Creditinfo Eesti AS, известное в нашей стране как владелец самой крупной базы данных кредитной информации и официального реестра заработной платы. Предприятие действует в Эстонии уже более 25 лет и предоставляет солидный спектр услуг, рейтинг же успешности стало составлять с 2006 года.

Creditinfo Eesti AS отмечает успешные предприятия Эстонии, чье экономическое положение получило по его рейтингу оценку «превосходно» (ААА), «очень хорошо» (АА) или «хорошо» (А).Создатель рейтинга выдаёт сертификат «Успешное предприятие Эстонии 2015-2019» предприятиям, которые на протяжении пяти лет экономической деятельности неизменно достигали высокого кредитного рейтинга А-группы.

Наше издательство - фирма Prospekt-Media в этой группе попало в категорию А, то есть «хорошо».

Как пояснила нам специалист Creditinfo Маре Саксон, высокий кредитный рейтинг говорит о хорошем экономическом положении предприятия, положительных финансовых показателях, а также о соблюдении платежной дисциплины.

- В Эстонии за создание рейтингов берется очень мало фирм, практически единицы, - говорит г-жа Саксон.- Но и это обстоятельство не расхолаживает нас: свои показатели успешности мы разрабатываем по более чем 300-м критериям. Причем наблюдаем за предприятием в течение нескольких лет. У нас даже есть специалист, изучающий, что пишется о кандидате в медиа, какова его репутация.

Хорошая оценка, которой удостоился наш Prospekt-Media, по утверждению составителей рейтинга, демонстрирует качество: всего 4,3% предприятий Эстонии обладают стабильным высоким рейтингом. «Превосходно» на данный момент имеют 0,7 процента, «очень хорошо» - 6,8 процентов, «хорошо» - 9,8. Кредитный рейтинг в этом году рассчитывался на основании экономических показателей за 2014-2018 годы, он составляется на основании международных моделей.

Попав в столь благородное семейство, наше издательство получило от Creditinfo сертификат «Успешное предприятие Эстонии 2019» и маркетинговый пакет, который, как предполагается, поможет нам продемонстрировать высокий рейтинг и укрепить имидж фирмы среди клиентов, работников и деловых партнеров. В частности, в онлайн-среде e-krediidiinfo.ee, где ежегодно осуществляется более 20 миллионов запросов, напротив нашего имени появился знак «Успешное предприятие Эстонии».

Не будем кокетничать - получить симпатичную оценку своей работе для небольшой частной фирмы, занимающейся малодоходным бизнесом и продающим свою продукцию по весьма скромным ценам, - хорошая мотивация к дальнейшему развитию. Впрочем, и сама жизнь постоянно подталкивает нас вперед: с радостью сообщаем, что в конце мая Prospekt-Media выиграл тендер на выпуск корпоративного издания ЦУ «Нарва Хайгла» и их электронного инфобюллетеня. А это значит, что тематическое разнообразие наших газет пополнится за счет материалов о медицине, здоровье и работе Нарвской больницы. И еще хорошая новость: в результате конкурса, проведенного Международной некоммерческой организацией Internews, мы получаем грант на цикл материалов «Социальное предпринимательство.

Истории успеха». Уверены, что это будут очень интересные и вдохновляющие читателей знакомства. А на днях открывается подписка на наши издания. Наша с вами бурная жизнь продолжается!















