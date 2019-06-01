Дата публикации: Сегодня, 15:14 Просмотрено: 83

Книгу Степана Рацевича «Глазами журналиста и актера» можно приобрести в редакции «Нарвской Газеты» по адресу Нарва, ул. Пушкина, 20, 2 этаж, офис 12 всего за 6.80 евро.

Уважаемые читатели! В нашу редакцию было уже несколько обращений с вопросом: где можно купить книгу «Глазами журналиста и актера», которую мы публикуем с разрешения Алексея Рацевича, сына ее автора. «Это повествование меня очень заинтересовало, с нетерпением жду каждого номера «Нарвской Газеты», но хотела бы иметь у себя полную версию книги », - самый свежий звонок на эту тему.

Чтобы перепроверить ситуацию, мы обратились в один из нарвских магазинов, где, как нам сказали ранее, можно было приобрести книгу Степана Рацевича. К сожалению, недавно магазин прекратил свою деятельность. Но несколько экземпляров книги «Глазами журналиста и актера» на его складе нашлось. Они переданы в нашу редакцию. Стоимость осталась прежней — 6.80 евро за одну часть, можно приобрести любую или обе сразу.

Узнать о наличии книги можно по тел. 56562956.

Ваша редакция.



