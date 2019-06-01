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БаннерыКнигу Светланы Логиновой "Чёрная вдова" можно приобрести в редакции газеты "Виру Проспект"

Дата публикации: Вчера, 17:03 Просмотрено: 95

Книгу Светланы Логиновой "Чёрная вдова" можно приобрести в редакции газеты "Виру Проспект" по адресу Нарва, ул. Пушкина, 20, 2 этаж, офис 11 всего за 14.50 евро. Есть возможность попросить автора поставить свой автограф на титульном листе книги. Количество экземпляров книги ограничено. Дополнительная информация по тел. 56910699.

Книгу Светланы Логиновой "Чёрная вдова" можно приобрести в редакции газеты "Виру Проспект"

Светлана Логинова - известный эстонский журналист, автор двух скандально известных книг об организованной преступности - «Бандитский Ида-Вирумаа» и «Криминальная Эстония». Ее новая книга «Чёрная вдова» тоже основана на реальных фактах и событиях и, тем не менее, не является чисто журналистским расследованием. «Чёрная вдова» - художественное произведение, написанное в жанре «криминального чтива».

Главная героиня - молодая женщина из Санкт-Петербурга, которая вышла замуж за американского летчика, оставившего ей после своей гибели немалую сумму по страховому полису. И тогда новоиспеченная вдова понимает, что для безбедной жизни в Америке не обязательно работать, можно просто отправлять мужей на тот свет. Так начинается изощрённый кровавый бизнес...




 

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