Дата публикации: Вчера, 17:03 Просмотрено: 95

Книгу Светланы Логиновой "Чёрная вдова" можно приобрести в редакции газеты "Виру Проспект" по адресу Нарва, ул. Пушкина, 20, 2 этаж, офис 11 всего за 14.50 евро. Есть возможность попросить автора поставить свой автограф на титульном листе книги. Количество экземпляров книги ограничено. Дополнительная информация по тел. 56910699.

Светлана Логинова - известный эстонский журналист, автор двух скандально известных книг об организованной преступности - «Бандитский Ида-Вирумаа» и «Криминальная Эстония». Ее новая книга «Чёрная вдова» тоже основана на реальных фактах и событиях и, тем не менее, не является чисто журналистским расследованием. «Чёрная вдова» - художественное произведение, написанное в жанре «криминального чтива».

Главная героиня - молодая женщина из Санкт-Петербурга, которая вышла замуж за американского летчика, оставившего ей после своей гибели немалую сумму по страховому полису. И тогда новоиспеченная вдова понимает, что для безбедной жизни в Америке не обязательно работать, можно просто отправлять мужей на тот свет. Так начинается изощрённый кровавый бизнес...













