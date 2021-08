---Обращение Катри Райк к жителям Нарвы

Дата публикации: Вчера, 16:34 Просмотрено: 1 296





Дорогие нарвитяне!

Очень высока вероятность того, что городское собрание Нарвы объявить сегодня мэру города вотум недоверия. Это часть демократии.

Последние семь с половиной месяцев были для Нарвы сложным временем: мы боролись с коронавирусом и параллельно работали над воплощением больших идей и проектов. Всё это мы в городской управе делали с помощью сильной команды. В фокусе работы городской управы под моим руководством были те вопросы, которые больше всего касаются наших жителей: медицинская помощь, городская среда и образование, а также возможности обучения для молодежи, с целью того, чтобы она не уезжала из города.

За такое короткое время невозможно все успеть. Я очень рада, что мы смогли выбрать посредством открытых конкурсов руководителей для некоторых городских учреждений. Я чрезвычайно рада, что Эстонское Государство обещало поддержать строительство новой больницы и реновацию одной из фабрик Кренгольма. Мне очень приятно, что городская управа нашла новые возможности для общения с жителями, особенно это касается учитывания идей молодежи в развитии города. Важнейшим приоритетом для нас было сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Решив именно эту проблему, мы сможем остановить отток людей из Нарвы и помочь семьям остаться вместе.

Я сама заказала у высоко уважаемой исследовательской фирмы Norstat исследование с представительной выборкой о доверии жителей к нарвским политикам и кандидатам в мэры. Я очень рада и благодарна, что нарвитяне считают меня тем местным политиком, который заслуживает больше всего доверия. Половина жителей хотят именно меня видеть мэром города. Такой большой кредит доверия дает чувство уверенности, что я на правильном пути.

Если я завтра уже не мэр Нарвы, это не значит, что больше на это место не вернусь, или что настоящее и будущее Нарвы меня больше не волнует. Желаю и в дальнейшем стоять за будущее нарвитян и города. Благодарю от глубины души за сотрудничество и любой вклад в развитие нашей Нарвы.

Head narvalased,

on suur tõenäosus, et Narva volikogu enamus avaldab täna mulle kui Narva linnapeale umbusaldust. See on osa demokraatiast.

Viimased seitse ja pool kuud on olnud Narvale keerulised, oleme võidelnud koroonaviirusega ja samas edendanud suuri ideid ja projekte. Oleme linnavalitsuses tööd teinud tugeva meeskonnaga. Meie töö fookuses on olnud need küsimused, mis linnaelanikke kõige enam puudutavad: Narva meditsiiniabi, linnakeskkond ja haridus, ka õppimisvõimalused noortele, et nad ei peaks pärast keskkooli linnast lahkuma.

Lühikese ajaga ei jõua väga palju, aga mõndagi jõuab. Mul on hea meel, et oleme mitmele linna asutusele valinud avatud konkursi korras uued juhid. Mul on hea meel, et Eesti riik on lubanud Narvat toetada uue haigla rajamisel ja Kreenholmi ühe vabriku renoveermisel. Mul on hea meel, et linnavalitsus on leidnud uusi viise linnaelanikega suhtlemiseks ja eriti noorte ideede arvestamiseks linna arendamisel. Me oleme tõstnud esikohale linna kõige olulisema väljakutse: töökohtade hoidmise ja uute töökohtade rajamise. Just siis ei pea inimesed Narvast ära kolima ja pered jäävad kokku.

Tellisin ise uuringufirmast Norstat esindusliku uuringu Narva poliitikute ja linnapeakandidaatide usaldusväärsuse kohta, sest tahtsin näha nö rohujuure tasandilt, kuidas on kaaslinlased meie praeguse linnavalitsusega rahul. Olen rõõmus, et narvalased peavad mind kõige usaldusväärsemaks kohalikuks poliitikuks ja täpselt pooled Narva inimesed näevad just mind linnapeana. Väga suur usaldus annab jõudu ja annab kindlustunde, et olen teinud õiget asja.

Teie toetus, head narvalased, on parim tugi, mida üks linnapea võiks soovida.

Kui ma ei ole homme enam Narva linnapea, siis Narva olevik ja tulevik läheb mulle endiselt korda. Väga. Ma ei jää eemaltvaatajaks, sest soovin ka edaspidi seista kõigi narvalaste ja linna parema tuleviku eest. Tänan südamest teist igaühte koostöö ja panustamise eest meie Narva arengusse.

